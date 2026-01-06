Xauusd capital protected

🔥 XAUUSD PRO Kapitalgeschützter EA

XAUUSD PRO ist ein professioneller Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Er konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Sniper-Entries nach kontrollierten Pullbacks und kombiniert Multi-Timeframe-Struktur (MSNR), Volatilität (ATR), reale Volumenbestätigung und optimale Handelssitzungen.

Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Konsistenz, Kapitalschutz und diszipliniertes Wachstum legen, nicht auf aggressive Glücksspielsysteme.

⭐ Hauptmerkmale

✔ Nur für XAUUSD (Gold)

✔ Sniper-Fortsetzungsstrategie nach Pullback

✔ Multi-Timeframe-Analyse (H1 / M15 / M5)

✔ ATR-Volatilitätsfilter

✔ Echte Volumenbestätigung

✔ Trades nur während der Sitzungen in Tokio und New York

✔ Struktureller Stop Loss (kein enger technischer SL)

✔ Schneller Take Profit, um das Marktexposure zu reduzieren

✔ Automatischer Kapitalschutzschalter (+100% Kontowachstum)

🛡️ Kapitalschutzsystem

XAUUSD PRO enthält ein zyklusbasiertes Kapitalschutzsystem:

🔒 Wenn das Konto +100% Wachstum erreicht,

stoppt der EA automatisch die Eröffnung neuer Trades, was es dem Trader ermöglicht, Gewinne zu entnehmen und einen neuen Zyklus zu starten.

Dadurch wird verhindert, dass bei ungünstigen Marktbedingungen Gewinne zurückgegeben werden.

⚙️ Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5

Mindestguthaben: $1.000

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

Risiko: Mäßig

🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?

✔ Trader, die eine stetige Performance anstreben

✔ Konten, die einen Kapitalschutz benötigen

✔ Benutzer, die das Handelsrisiko verstehen

✔ Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen

❌ Für wen ist dieser EA NICHT geeignet

Martingale- oder Grid-Trader

❌ Benutzer, die garantierte Gewinne suchen

❌ Hochfrequenz-Scalping-Systeme

❌ Trader ohne Risikomanagement-Disziplin

⚠️ Risikohinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Dieser EA wird nicht jeden Tag gehandelt und kann Drawdowns aufweisen.