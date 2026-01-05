Swift Pips Hunter разработан для трейдеров, которые ценят скорость и точность. Этот советник (EA) работает как специализированный скальпер, используя краткосрочную волатильность для получения быстрой прибыли, при этом строго соблюдая правила мани-менеджмента.

В отличие от рискованных стратегий (сеток или мартингейла), Swift Pips Hunter фокусируется на качестве входов, а не на их количестве. Алгоритм находит микро-тренды и пробои уровней, входя в рынок со снайперской точностью.