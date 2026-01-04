SMC Order Block Trader Pro

SMC Order Block EA - Sistema de Trading de Smart Money Concepts ═══════════════════════════════════════ VISIÓN GENERAL ═══════════════════════════════════════ Este Asesor Experto automatiza el trading basándose en la metodología de Smart Money Concepts. Combina la detección de bloques de órdenes, el análisis de la brecha del valor razonable, la identificación de la estructura del mercado y el reconocimiento de barridos de liquidez en un sistema completo. El EA está diseñado para operadores que entienden los principios SMC y quieren automatizar la ejecución de sus estrategias. ═══════════════════════════════════════ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ═══════════════════════════════════════ Detección de Bloques de Órdenes - Identifica automáticamente bloques de órdenes alcistas y bajistas - Filtra bloques por porcentaje de tamaño del cuerpo y volumen - Valida bloques basándose en la confirmación de Ruptura de Estructura - Realiza un seguimiento del uso de bloques para evitar entradas repetidas Análisis de la Brecha de Valor Justo (FVG) - Detecta desequilibrios en la acción del precio - Requisito opcional de confluencia con bloques de órdenes - Supervisa el estado de llenado de la brecha Análisis de la Estructura del Mercado - Detección de la Ruptura de Estructura (BOS) - Detección de la Brecha de Valor Justo (FVG). Detección de ruptura de estructura (BOS) - Identificación de cambio de carácter (CHOCH) - Seguimiento de máximos y mínimos oscilantes - Confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales Detección de barridos de liquidez - Identifica patrones de caza de stops - Análisis de mechas para confirmación de retrocesos - Valida barridos frente a niveles de estructura anteriores ═══════════════════════════════════════ GESTIÓN DEL RIESGO ═══════════════════════════════════════ - Dimensionamiento de posiciones en función del porcentaje de riesgo de la cuenta - Stop loss configurable mediante ATR o niveles de estructura - Opciones de toma de beneficios: R-múltiple, basado en ATR, u objetivos de estructura - Función de cierre parcial para asegurar beneficios - Trailing stop con nivel de activación personalizable - Función de equilibrio con buffer para cobertura de spreads - Límite de pérdida diario para proteger la cuenta - Control de operaciones simultáneas máximas ═══════════════════════════════════════ FILTROS Y CONTROLES ═══════════════════════════════════════ - Filtro de tendencia de marco temporal superior (SMA, EMA, o Estructura) - Filtro RSI para evitar condiciones de sobrecompra/sobreventa - Filtro de confirmación de volumen - Filtro de spread para omitir periodos de spreads altos - Filtro de horas de negociación con control de viernes - Configuración de barras mínimas entre entradas ═══════════════════════════════════════ USO RECOMENDADO ═════════════════════════════════ EURUSD, GBPUSD, XAUUSD Marco temporal sugerido: H1 para análisis principal, H4 para filtro de tendencia Ajuste de riesgo: 1% por operación (ajustable) Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread recomendado Saldo mínimo: $500 sugerido para una adecuada gestión del riesgo Nota: Estas son sugerencias basadas en pruebas de desarrollo. Los usuarios deben probar y optimizar para sus condiciones específicas. ═══════════════════════════════════════ QUÉ INCLUYE ═══════════════════════════════════════ - EA completo con 10 activaciones - Acceso a futuras actualizaciones - Descripciones detalladas de los parámetros de entrada - Soporte personal a través de mensajes MQL5 ═══════════════════════════════════════ INFORMACIÓN DEL BACKTEST ═══════════════════════════════════════ Las capturas de pantalla muestran los resultados del Probador de Estrategias en datos históricos. Los resultados del Backtest utilizaron el modo Every Tick con spread variable. Importante: Los resultados de las pruebas retrospectivas se basan en datos históricos y no representan los resultados reales de las operaciones. El rendimiento pasado en las pruebas no garantiza el rendimiento futuro en operaciones reales. ═══════════════════════════════════════ REQUISITOS TÉCNICOS ═══════════════════════════════════════ Plataforma: MetaTrader 4 Barras mínimas en el historial: 500+ VPS: Recomendado para un funcionamiento consistente Broker: Cualquier broker MT4 (preferiblemente ECN) ═══════════════════════════════════════ PARÁMETROS DE ENTRADA ═══════════════════════════════════════ El EA incluye más de 50 parámetros configurables organizados en categorías: - Ajustes Generales (Número Mágico, Comentarios, Registro) - Ajustes de Timeframe (TF principal, HTF para confirmación) - Horas de Negociación (Inicio, Fin, Control de viernes) - Gestión de Riesgo (% de riesgo, Límite diario, Operaciones máximas) - Ajustes de Bloqueo de Órdenes (Filtro de tamaño, Límite de edad, Filtro de volumen) - Ajustes de FVG (Tamaño mínimo, Requisito de confluencia) - Ajustes de Liquidez (Porcentaje de mecha, Periodo de Lookback) - Ajustes de Estructura (Barras oscilantes, Porcentaje de ruptura) - Ajustes de Entrada (Buffer, Ajustes de Stop Loss (Multiplicador ATR, Puntos Mín/Máx) - Ajustes de Take Profit (Múltiplo R, Cierre parcial) - Ajustes de Trailing (Nivel de activación, Tamaño del paso) - Ajustes de Filtro (HTF, RSI, Volumen) ═══════════════════════════════════════ SOPORTE ═══════════════════════════════════════ El soporte se proporciona a través de mensajes privados MQL5. Tiempo de respuesta: 24 horas. Idiomas: Inglés, Árabe Antes de comprar, no dude en enviar preguntas sobre la funcionalidad de EA o la compatibilidad con su configuración. ═══════════════════════════════════════ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD IMPORTANTE ═══════════════════════════════════════ - Este EA no garantiza ningún beneficio - Operar con divisas y CFDs implica un riesgo sustancial - Rentabilidades pasadas no indican resultados futuros - Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder - Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo - Los resultados dependen de las condiciones del broker, del spread y de la ejecución - El desarrollador no se hace responsable de ninguna pérdida comercial ═══════════════════════════════════════ POLÍTICA DE ACTUALIZACIÓN ═══════════════════════════════════════ Los compradores reciben acceso a futuras actualizaciones sin coste adicional. Las actualizaciones pueden incluir correcciones de errores, optimizaciones y nuevas funciones basadas en los comentarios de los usuarios y las condiciones del mercado.

