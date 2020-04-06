SMC Order Block Trader Pro

SMC Order Block EA - Smart Money Concepts Trading System ═══════════════════════════════════════ OVERVIEW ═══════════════════════════════════════ Dieser Expert Advisor automatisiert den Handel auf der Grundlage der Methodik von Smart Money Concepts. Er kombiniert die Erkennung von Orderblöcken, die Analyse von Fair Value Gaps, die Identifizierung von Marktstrukturen und die Erkennung von Liquiditätsschwankungen in einem vollständigen System. Der EA wurde für Trader entwickelt, die die SMC-Prinzipien verstehen und ihre Strategieausführung automatisieren möchten. ═══════════════════════════════════════ CORE FEATURES ═══════════════════════════════════════ Orderblock-Erkennung - Identifiziert automatisch bullische und bearische Orderblöcke - Filtert Blöcke nach Body Size-Prozentsatz und Volumen - Validiert Blöcke auf Basis der Break of Structure-Bestätigung - Verfolgt die Blocknutzung, um wiederholte Eingaben zu vermeiden Fair Value Gap (FVG)-Analyse - Erkennt Ungleichgewichte im Kursgeschehen - Optionale Konfluenzanforderung mit Orderblöcken - Überwacht den Gap-Fill-Status Marktstrukturanalyse. Erkennung von Strukturbrüchen (Break of Structure, BOS) - Identifizierung von Charakterwechseln (Change of Character, CHOCH) - Verfolgung von Höchst- und Tiefstkursen (Swing High und Swing Low) - Trendbestätigung auf mehreren Zeitrahmen (Multi-Timeframe) Liquidity Sweep Detection - Identifizierung von Stop-Hunt-Mustern - Wick-Analyse zur Bestätigung von Umkehrungen - Validierung von Sweeps anhand früherer Strukturniveaus ═══════════════════════════════════════ RISK MANAGEMENT ═══════════════════════════════════════ - Positionsgrößenbestimmung auf der Grundlage des prozentualen Kontorisikos - Konfigurierbarer Stop-Loss auf der Grundlage von ATR- oder Strukturniveaus - Gewinnmitnahmeoptionen: R-Multiple, ATR-basierte oder Strukturziele - Partial-Close-Funktion zur Gewinnsicherung - Trailing-Stop mit anpassbarem Aktivierungslevel - Breakeven-Funktion mit Puffer für Spread-Deckung - Tägliches Verlustlimit zum Schutz des Kontos - Kontrolle der maximalen Anzahl gleichzeitiger Trades ═══════════════════════════════════════ FILTER UND KONTROLLEN ═══════════════════════════════════════ - Trendfilter mit höherem Zeitrahmen (SMA, EMA oder Struktur) - RSI-Filter zur Vermeidung von überkauften/überverkauften Bedingungen - Volumenbestätigungsfilter - Spread-Filter zum Überspringen von Perioden mit hohem Spread - Handelszeitenfilter mit Freitagssteuerung - Einstellung von Mindesttakten zwischen Eingängen ═══════════════════════════════════════ EMPFOHLENE ANWENDUNG ═════════════════════════════════ EURUSD, GBPUSD, XAUUSD Empfohlener Zeitrahmen: H1 für Hauptanalyse, H4 für Trendfilter Risikoeinstellung: 1% pro Handel (einstellbar) Kontotyp: ECN oder Raw Spread empfohlen Mindestguthaben: $500 empfohlen für angemessenes Risikomanagement Hinweis: Dies sind Vorschläge, die auf Entwicklungstests basieren. Benutzer sollten die Software testen und für ihre spezifischen Bedingungen optimieren. ═══════════════════════════════════════ WAS ENTHALTEN IST ═══════════════════════════════════════ - Vollständiger EA mit 10 Aktivierungen - Zugang zu zukünftigen Updates - Detaillierte Beschreibungen der Eingabeparameter - Persönlicher Support über MQL5-Nachrichten ═══════════════════════════════════════ BACKTEST-INFORMATIONEN ═══════════════════════════════════════ Die Screenshots zeigen die Ergebnisse des Strategietesters mit historischen Daten. Die Backtest-Leistung wurde im Modus Every Tick mit variablem Spread verwendet. Wichtig: Backtesting-Ergebnisse beruhen auf historischen Daten und stellen keine tatsächlichen Handelsergebnisse dar. Die in der Vergangenheit beim Testen erzielte Leistung ist keine Garantie für die zukünftige Leistung beim Live-Handel. ═══════════════════════════════════════ TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN ═══════════════════════════════════════ Plattform: MetaTrader 4 Mindestanzahl von Bars in der Historie: 500+ VPS: Empfohlen für konsistenten Betrieb Broker: Jeder MT4-Broker (ECN bevorzugt) ═══════════════════════════════════════ EINGABEPARAMETER ═══════════════════════════════════════ Der EA enthält über 50 konfigurierbare Parameter, die in Kategorien unterteilt sind: - Allgemeine Einstellungen (Magic Number, Kommentare, Logging) - Timeframe-Einstellungen (Main TF, HTF for confirmation) - Trading Hours (Start, End, Friday control) - Risk Management (Risk %, Daily limit, Max trades) - Order Block Settings (Size filter, Age limit, Volume filter) - FVG Settings (Minimum size, Confluence requirement) - Liquidity Settings (Wick percentage, Lookback period) - Structure Settings (Swing bars, Break percentage) - Entry Settings (Buffer, Nur erste Berührung) - Stop-Loss-Einstellungen (ATR-Multiplikator, Min/Max-Punkte) - Take-Profit-Einstellungen (R-Multiplikator, Teilschluss) - Trailing-Einstellungen (Aktivierungsebene, Schrittgröße) - Filtereinstellungen (HTF, RSI, Volumen) ═══════════════════════════════════════ SUPPORT ═══════════════════════════════════════ Support wird über private MQL5-Nachrichten bereitgestellt. Typische Antwortzeit: innerhalb von 24 Stunden. Sprachen: Englisch, Arabisch Vor dem Kauf können Sie uns gerne Fragen zur Funktionalität des EA oder zur Kompatibilität mit Ihrem Setup schicken. ═══════════════════════════════════════ WICHTIGE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE ═══════════════════════════════════════ - Dieser EA garantiert keine Gewinne - Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein erhebliches Risiko - Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu - Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können - Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln - Die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers, dem Spread und der Ausführung ab - Der Entwickler ist nicht für Handelsverluste verantwortlich ═══════════════════════════════════════ UPDATE POLICY ═══════════════════════════════════════ Käufer erhalten Zugang zu zukünftigen Updates ohne zusätzliche Kosten. Die Updates können Fehlerkorrekturen, Optimierungen und neue Funktionen enthalten, die auf dem Feedback der Benutzer und den Marktbedingungen basieren.

