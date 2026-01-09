Support Resistance Pro line-Insight into Institutional Footprints, Capturing Reversals, Making Every Line Data-Driven.(Este indicador tiene la misma función que el indicador Orderflow Smart Flip, sólo difiere el nombre)

Presentación del producto

Diga adiós a las conjeturas. Abrace la verdad de los datos.

Support Resistance Pro line no es sólo otra herramienta de dibujo; es un sistema de análisis del comportamiento institucional construido sobre datos microscópicos a nivel de Tick . Actuando como una radiografía del mercado, penetra en la superficie de las velas. Al calcular la Acumulación de Volumen y el Desequilibrio de Órdenes tick a tick en tiempo real, identifica automáticamente los niveles de precios clave en los que el dinero institucional está defendiendo posiciones (nivel de soporte, nivel de resistencia) .

No sólo le indica dónde se encuentran el soporte y la resistencia, sino que cuenta con un algoritmo patentado"Smart Flip". Cuando se supera un nivel clave, el indicador cambia automáticamente el color de la línea y la amplía, indicando que la antigua resistencia se ha transformado en un fuerte soporte (S/R Flip).

Combinado con las exclusivas funciones de "Filtrado de falsas alarmas" y "Detección de absorción", le ayuda a filtrar la gran mayoría del ruido del mercado, las trampas alcistas y las trampas bajistas.

No se limite a mirar el gráfico; comprenda el dinero que hay detrás del gráfico.

Características principales

Identificación automática de niveles clave institucionales Basándose en los datos de los ticks, el indicador calcula dinámicamente el volumen medio local. Capta automáticamente los "grandes nodos de órdenes" en los que el volumen de negociación es varias veces superior a la media. Sólo los muros construidos con dinero real constituyen verdaderos soportes y resistencias. Smart S/R Flip (Intercambio Soporte/Resistencia) Máquina de Estado Dinámica : ¡Se acabaron las líneas estáticas muertas! Cuando el precio está por debajo de la línea, se muestra como Rojo (Resistencia). Una vez fuertemente rota y estabilizada, la línea se transforma instantáneamente en Dorada (Soporte), indicando con precisión oportunidades para entradas de pullback.

Umbrales de volumen: Mecanismo de graduación incorporado. Sólo cuando se rompe una resistencia fuerte (con una rotación masiva de volumen) se activa una señal de Flip. Las líneas débiles e inválidas se eliminan automáticamente. Sistema de filtrado Fakeout Protección del borde vivo : Cuando una vela perfora un nivel clave, el indicador no lo juzga inmediatamente como una inversión. En su lugar, inicia un "Periodo de Observación" (por defecto: 3 barras).

Confirmación del precio de cierre: Si el precio simplemente pasa a través de (mecha) y rápidamente recupera el nivel, el indicador lo juzga como una "Prueba" en lugar de un "Breakout". El color de la línea permanece inalterado, ayudándole a evitar "Cazas de Liquidez". Acumulación de Volumen en Tiempo Real Grabación de Datos de Bola de Nieve: Las etiquetas de texto de las líneas muestran no sólo el volumen en el momento de su creación, sino elvolumen acumulado en tiempo real de esa zona de precios a lo largo de toda su vida. A medida que el nivel se prueba repetidamente, verá crecer los datos de volumen, mostrando visualmente el "grosor" del nivel. Detección de absorción Cuando las órdenes de compra masivas y agresivas atacan un nivel de resistencia, pero el precio no sube (el precio de cierre no puede atravesarlo), el indicador marca el lugar conbordes y puntos cian. Esto indica que los vendedores están "absorbiendo" pasivamente la presión compradora mediante órdenes limitadas, una excelente señal de reversión. Desenfoque visual y gestión de capas Desvanecimiento automático : Una vez que un nivel clave se invalida por completo, la opacidad de la línea se reduce automáticamente en un 50%. Permanece como referencia histórica, pero garantiza que no distraiga de la visión actual del mercado.

Evasión inteligente: Las etiquetas de texto calculan automáticamente las posiciones centrales y detectan de forma inteligente los solapamientos, garantizando un gráfico limpio y organizado.

Guía de parámetros y configuración

Los parámetros se dividen en cinco secciones para satisfacer necesidades que van desde el scalping de alta frecuencia hasta el swing trading.

1. Estrategia principal

Determina "Qué líneas se dibujan".

InpVolMultiplier (Predeterminado: 2.0) : Interruptor de sensibilidad . Significado : Una línea se genera sólo cuando el volumen a un precio específico > (Volumen Promedio Local x Este Multiplicador). Uso : Valores bajos = Más líneas (para Scalping); Valores altos (por ejemplo, 3.0+) = Sólo niveles principales (para Swing).

InpLocalAvgRange (Predeterminado: 5) : Rango Adaptable . Significado : El número de barras anteriores y posteriores a la barra actual utilizadas para calcular el volumen medio. Uso : Mantener por defecto. Garantiza una identificación precisa de las órdenes grandes relativas tanto durante las sesiones tranquilas (asiáticas) como durante las activas (estadounidenses).

InpDetectAbsorb (Por defecto: true) : Interruptor de detección de absorción . Si está habilitado, los ataques fallidos con alto volumen se resaltarán con puntos cian y bordes.



2. Filtrado de Flip

Determina "Qué líneas califican para el intercambio S/R".

InpEnableFlip (Predeterminado: true) : Interruptor de núcleo . Cuando está habilitado, Resistencia se convierte en Soporte, y Soporte se convierte en Resistencia.

InpFlipVolMultiplier (Predeterminado: 4.0) : Umbral de Flip . Importante : Para evitar el desorden de los gráficos, se recomienda establecer este valor más alto que InpVolMultiplier . Lógico : Sólo una resistencia muy fuerte (por ejemplo, un volumen 4 veces superior a la media) puede generar una línea de Flip al romperse. Las resistencias débiles simplemente terminan al romperse.



3. Confirmación de la ruptura

Determina "Cómo distinguir entre un Breakout Verdadero y un Fakeout".

InpBreakoutConfirmBars (Por defecto: 3) : Periodo de Confirmación . Significado : Después de que el precio cruza una línea, no debe regresar durante las siguientes 3 barras para ser confirmado como un verdadero breakout y activar un cambio de color. Uso : Ajuste a 0 para un cambio de color instantáneo (Alto Riesgo); Ajuste a 2-4 para el Modo Robusto.

InpUseVolFilter (Por defecto: true) : Filtro de Volumen . Significado : Si el breakout ocurre en bajo volumen, se trata como un Fakeout, y la línea no cambia de color.



4. Colores y Estilo

InpColorSup / InpColorRes : Colores para el Soporte original (Verde) y la Resistencia (Rojo).

InpColorFlipBuy (Por defecto: Oro) : Resistencia convertida en Soporte . Ver una línea Dorada significa una oportunidad de compra en un retroceso después de una ruptura de la fuerza principal.

InpColorFlipSell (Por defecto: Naranja oscuro) : Soporte convertido en Resistencia .

InpOpacity (Por defecto: 160) : Opacidad de las líneas activas.

InpOpacityBroken (Por defecto: 40):Opacidad para líneas no válidas. Las líneas rotas se vuelven muy tenues, sirviendo sólo como historial.

5. Ejemplos comunes de configuración

Escenario A: Scalping Intradiario

Objetivo : Ver más micro-estructuras, reacción rápida.

Config : InpVolMultiplier = 1.5 InpFlipVolMultiplier = 2.5 InpBreakoutConfirmBars = 1 (Confirmación rápida)



Escenario B: Swing Trading (Recomendado por defecto)

Objetivo : Filtrar el ruido, detectar retrocesos en las tendencias principales.

Config: InpVolMultiplier = 2.5 InpFlipVolMultiplier = 5.0 (Sólo cambios fuertes) InpBreakoutConfirmBars = 3



Cómo leer el gráfico

Barra Sólida Verde: Soporte fuerte por debajo del precio actual. Acción: Buscar entradas largas en retrocesos. Barra sólida roja: Fuerte resistencia por encima del precio actual. Acción: Buscar entradas cortas en los repuntes. Golden Bar (Flip Buy):Oportunidad de oro. La resistencia roja original fue rota por una vela alcista sólida y confirmada sin retroceso. Se transforma en Oro.

Significado: Los toros son extremadamente fuertes. Un retroceso a la zona Gold es un punto de compra de alta probabilidad para seguir la tendencia. Punto/Borde Cian (Absorción): El precio toca una línea y aparece un marcador Cian.

Significado: Si la absorción aparece en la Resistencia, espere una caída. Si la absorción aparece en el soporte, espere una subida. Etiquetas de texto: Vol: 5000 : El volumen acumulado negociado en esta zona de precios es de 5000 lotes.

Delta: 800 : (Compra agresiva - Venta agresiva) = 800, lo que indica una fuerte presión compradora.

Instalación y Notas