Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel

Dom Book Panel de Operaciones Relámpago HeatMAP Panel de Operaciones Relámpago de Microestructura de Calidad Profesional - Manual de Usuario



1. Resumen del producto: le ofrece una "visión divina" del mercado

Diga adiós a adivinar ciegamente la dirección del mercado a partir de los gráficos de líneas K: ¡vea directamente a través de las formaciones del capital institucional!

El Panel de Operaciones Lightning de Dom BookHeatMAP es una terminal de operaciones MT5 de nivel institucional construida para Scalpers Profesionales, Day Traders y Quants. Rompe con las limitaciones de la MT5 tradicional que sólo muestra precios históricos. A través de un motor API propio, sincroniza los datos de profundidad de nivel 2 de Binance más grandes del mundo directamente a su gráfico en tiempo real. Combinado con los gráficos Microscope Footprint y un Lightning DOM (Profundidad de Mercado), te permite diseccionar cada fluctuación de precios con precisión quirúrgica.

¿Por qué elegirlo?

Vea la intención institucional: El Heatmap Panorámico revela "Order Walls" (grandes órdenes de compra/venta limitadas), ayudándole a identificar con antelación fuertes niveles de soporte y resistencia para que no se deje engañar por falsas rupturas.

Visión de los Microjuegos: El exclusivo Gráfico de Huella Microscópica revela los detalles de la batalla toro-oso dentro de las velas utilizando datos Delta y POC, capturando con precisión las señales de reversión.

La velocidad es el rey: Diseñado para la negociación de alta frecuencia, el Panel Lightning DOM admite la colocación y cancelación de órdenes con un solo clic al nivel de milisegundos, así como la modificación de órdenes mediante arrastrar y soltar con suavidad sedosa, lo que garantiza que su ejecución siga el ritmo de su juicio.

2. Configuración del Entorno Core (De obligada lectura)

Este panel depende de datos API externos. DEBE completar los siguientes dos pasos de configuración para que funcione correctamente.

2.1 Habilitar WebRequest

Ya que el programa necesita conectarse a los servidores de Binance, debes agregar las URLs a la lista blanca en MT5:

Haz click en la barra de menú Herramientas -> Opciones -> Asesores Expertos. Marque la casilla "Allow WebRequest for listed URL". Haz doble click en el espacio vacío de la lista y añade las siguientes 3 URLs una a una: https:// data-api.binance.vision

https:// api.binance.com

https:// api1.binance.com Haga clic en OK.

2.2 Coincidencia de Pares de Negociación y Configuración de Oro (Importante)

Principio: El InpSymbolPreset en los parámetros del EA DEBE corresponder lógicamente al símbolo del gráfico MT5; de lo contrario, el eje de precios estará desalineado.

🏆 Los operadores de oro (XAUUSD) deben tener en cuenta:

Configuración por defecto: InpSymbolPreset por defecto es PAXGUSDT .

Principio: PAXG (Paxos Gold) es un token respaldado por oro físico, y su precio es altamente consistente con los precios internacionales del oro. Este EA lo utiliza como fuente de datos para la liquidez del Oro.

Acción: Cuando opere con XAUUSD, por favor mantenga el parámetro por defecto PAXGUSDT sin cambios.

Operadores Crypto:

Trading BTC: Seleccione BTCUSDT .

Trading ETH: Seleccione ETHUSDT .

Otras monedas: Seleccione Custom_Input e introduzca el código de símbolo de Binance (por ejemplo, DOGEUSDT ) en InpCustomSymbol .

⛔ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO:

NO utilice el parámetro PAXGUSDT en un gráfico BTC.

NO utilice el parámetro BTCUSDT en un gráfico Gold.

3. Disposición de la interfaz y detalles de las funciones

La interfaz del panel integra microdatos con la ejecución de operaciones, dividida principalmente en cinco áreas:

A. Mapa Térmico Histórico - [Capa de Fondo].

Principio Visual: Los bloques de color en el fondo representan el histórico del Libro de Órdenes. Cuanto más brillante/caliente es el color (controlado por InpColorSensitivity ), mayor es el volumen de órdenes pendientes en ese nivel de precios, indicando un soporte/resistencia más fuerte.

Burbujas de transacciones: Los círculos en el gráfico representan operaciones reales ejecutadas. Color: Azul/Verde indica compra agresiva; Morado/Rojo indica venta agresiva. Tamaño: Cuanto mayor es la burbuja, mayor es el volumen de esa operación.



B. Histograma de liquidez - [A la izquierda del eje de precios].

Función: Un gráfico de barras horizontales que muestra el volumen total actual de órdenes pendientes en cada nivel de precios.

Utilización: Le ayuda a identificar de un vistazo el grosor actual de la profundidad del mercado y a encontrar los niveles defensivos clave más cercanos.

C. DOM Lightning Trading Ladder (DOM de operaciones) - [A la derecha del eje de precios].

Esta es el área central de operaciones. Cada fila corresponde a un nivel de precios y contiene 5 columnas de botones:

Operar (Columna de órdenes): Por encima del precio actual: Muestra fondo Rojo (zona de Límite de Venta).

Por debajo del precio actual: Muestra fondo Verde (zona Límite de Compra).

Pulse: Coloca directamente una Orden Límite. Vol (Volumen): Muestra el volumen de la orden pendiente de mercado en ese nivel. Si tiene una orden allí, muestra el tamaño del lote de su orden. TP (Take Profit): Pulse o arrastre para establecer/modificar el Take Profit. SL (Stop Loss): Pulse o arrastre para fijar/modificar el Stop Loss. Cancelar/Cerrar (Columna Operación): Cancelar: Cancela la orden pendiente a ese precio.

Cerrar: Cierra la posición abierta a ese precio (el botón se vuelve rojo).

Borrar: Borra los ajustes TP/SL para ese precio.

D. Huella Microscópica - [Área Extrema Derecha]

Función: Amplía la estructura interna de las velas como un microscopio. Situado en el área reservada del extremo derecho.

Interpretación de datos: Ala Izquierda (Volumen): Volumen total negociado en ese nivel de precios. Ala derecha (Tiempo): Tiempo que permaneció el precio en ese nivel. Delta (Número): La diferencia entre el volumen de compra agresivo y el volumen de venta agresivo (Positivo es Verde, Negativo es Rojo). POC (Cuadro resaltado): El nivel de precios con el máximo Volumen (VPOC) o el mayor Tiempo (TPOC).



E. Medidor de Desequilibrio - [Entre Oferta y Demanda]

Ubicación: Entre los precios de Oferta y Demanda.

Función: Cálculo en tiempo real del desequilibrio de la orden cerca del spread.

Lectura: Por ejemplo, S:70% indica fuerte presión vendedora; B:30% indica débil interés comprador.

4. Guía de Operaciones

4.1 Colocación de órdenes relámpago

Compra: Haga clic en el botón de Operaciones en el área Verde debajo del eje de precios -> Coloca un Límite de Compra .

Vender : Pulse el botón Operar en la zona roja sobre el eje de precios -> Coloca un Límite de Venta .

Tamaño del lote: El tamaño de la orden por defecto está controlado por el parámetro InpTradeVolume .

4.2 Modificación de arrastrar y soltar

El EA soporta operaciones intuitivas de arrastrar y soltar en el gráfico:

Modificar Precio: Haga clic y mantenga pulsado el número Vol de una fila de orden pendiente, arrástrelo hasta un nuevo precio y suéltelo para modificar el precio de la orden.

Modificar TP/SL: Haga clic y mantenga pulsada la etiqueta verde TP o roja SL , y arrástrela hacia arriba o hacia abajo para ajustar rápidamente los niveles TP/SL.

Consejo: Mientras arrastra, una ventana flotante aparecerá en la pantalla mostrando la cantidad estimada de Ganancias/Pérdidas para el ajuste.

4.3 Control de la vista

Desplazamiento: Haga clic y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón en el área DOM y arrastre hacia arriba/abajo para ver la profundidad por encima o por debajo.

Auto-Centro: Si InpAutoMirror está activado, la vista volverá automáticamente al último precio al soltar el ratón y dejarlo inactivo.

Zoom: Ajuste el parámetro InpPriceStep para cambiar la granularidad de la cuadrícula.

5. Configuración detallada de parámetros

Fuente de Datos

InpSymbolPreset: Símbolo preestablecido (por defecto es PAXGUSDT para Oro).

InpCustomSymbol: Nombre de símbolo personalizado (Efectivo cuando Preset está configurado como "Personalizado").

Parámetros de negociación

InpTradeVolume: Tamaño del lote por clic (Por defecto 0,01).

InpMagicNumber: Número de identificación de la orden EA.

UI: Dimensiones

InpBtnWidthTrade ~ InpBtnWidthCancel: Ancho en píxeles personalizado para cada columna de botones.

InpReservedWidth: Anchura del área del gráfico Footprint a la derecha (Por defecto 400px).

InpHistWidth: Anchura del histograma de liquidez.

InpFontSize: Tamaño global de la fuente.

Configuración de la vista

InpVisibleRange: Rango vertical de precios que se muestra en pantalla (por ejemplo, $30).

InpPriceStep: Paso de agregación (Importante). Determina la granularidad del Heatmap. Recomendado: 0.5-1.0 para Oro, 10-50 para Bitcoin.

InpColorSensitivity: Sensibilidad del color del Heatmap.

Colores

Soporta la personalización de todos los elementos visuales incluyendo fondo, rejilla, órdenes de compra/venta, burbujas, Huella (Delta/POC/Background), etc.

6. FAQ (Solución de problemas comunes)

P: ¿El panel se queda atascado en "Inicializando..." y no muestra el gráfico? R: Compruebe si InpSymbolPreset está seleccionado correctamente, y verifique que las 3 URL de Binance se han añadido a la lista blanca WebRequest en opciones.

P: ¿El mapa de calor está completamente negro? R: El eje de precios podría estar desajustado. Por ejemplo, si se utilizan parámetros Gold (PAXG) en un gráfico BTC. Asegúrese de que los parámetros del EA coincidan con el símbolo del gráfico.

P: ¿Por qué no hay reacción cuando hago clic en los botones? R: Compruebe si el botón "Algo Trading" de la barra de herramientas superior de MT5 está activado.

P: ¿Qué ocurre si la interfaz se retrasa? R: Intente aumentar InpDataTimer (1000 ms por defecto) o reducir InpDepthLimit (500 por defecto) para reducir la carga de datos.