Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel

Dom Book Panel de Operaciones Relámpago HeatMAP Panel de Operaciones Relámpago de Microestructura de Calidad Profesional - Manual de Usuario

1. Resumen del producto: le ofrece una "visión divina" del mercado

Diga adiós a adivinar ciegamente la dirección del mercado a partir de los gráficos de líneas K: ¡vea directamente a través de las formaciones del capital institucional!

El Panel de Operaciones Lightning de Dom BookHeatMAP es una terminal de operaciones MT5 de nivel institucional construida para Scalpers Profesionales, Day Traders y Quants. Rompe con las limitaciones de la MT5 tradicional que sólo muestra precios históricos. A través de un motor API propio, sincroniza los datos de profundidad de nivel 2 de Binance más grandes del mundo directamente a su gráfico en tiempo real. Combinado con los gráficos Microscope Footprint y un Lightning DOM (Profundidad de Mercado), te permite diseccionar cada fluctuación de precios con precisión quirúrgica.

¿Por qué elegirlo?

  • Vea la intención institucional: El Heatmap Panorámico revela "Order Walls" (grandes órdenes de compra/venta limitadas), ayudándole a identificar con antelación fuertes niveles de soporte y resistencia para que no se deje engañar por falsas rupturas.

  • Visión de los Microjuegos: El exclusivo Gráfico de Huella Microscópica revela los detalles de la batalla toro-oso dentro de las velas utilizando datos Delta y POC, capturando con precisión las señales de reversión.

  • La velocidad es el rey: Diseñado para la negociación de alta frecuencia, el Panel Lightning DOM admite la colocación y cancelación de órdenes con un solo clic al nivel de milisegundos, así como la modificación de órdenes mediante arrastrar y soltar con suavidad sedosa, lo que garantiza que su ejecución siga el ritmo de su juicio.

2. Configuración del Entorno Core (De obligada lectura)

Este panel depende de datos API externos. DEBE completar los siguientes dos pasos de configuración para que funcione correctamente.

2.1 Habilitar WebRequest

Ya que el programa necesita conectarse a los servidores de Binance, debes agregar las URLs a la lista blanca en MT5:

  1. Haz click en la barra de menú Herramientas -> Opciones -> Asesores Expertos.

  2. Marque la casilla "Allow WebRequest for listed URL".

  3. Haz doble click en el espacio vacío de la lista y añade las siguientes 3 URLs una a una:

  4. Haga clic en OK.

2.2 Coincidencia de Pares de Negociación y Configuración de Oro (Importante)

Principio: El InpSymbolPreset en los parámetros del EA DEBE corresponder lógicamente al símbolo del gráfico MT5; de lo contrario, el eje de precios estará desalineado.

🏆 Los operadores de oro (XAUUSD) deben tener en cuenta:

  • Configuración por defecto: InpSymbolPreset por defecto es PAXGUSDT.

  • Principio: PAXG (Paxos Gold) es un token respaldado por oro físico, y su precio es altamente consistente con los precios internacionales del oro. Este EA lo utiliza como fuente de datos para la liquidez del Oro.

  • Acción: Cuando opere con XAUUSD, por favor mantenga el parámetro por defecto PAXGUSDT sin cambios.

Operadores Crypto:

  • Trading BTC: Seleccione BTCUSDT.

  • Trading ETH: Seleccione ETHUSDT.

  • Otras monedas: Seleccione Custom_Input e introduzca el código de símbolo de Binance (por ejemplo, DOGEUSDT ) en InpCustomSymbol .

⛔ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO:

  • NO utilice el parámetro PAXGUSDT en un gráfico BTC.

  • NO utilice el parámetro BTCUSDT en un gráfico Gold.

3. Disposición de la interfaz y detalles de las funciones

La interfaz del panel integra microdatos con la ejecución de operaciones, dividida principalmente en cinco áreas:

A. Mapa Térmico Histórico - [Capa de Fondo].

  • Principio Visual: Los bloques de color en el fondo representan el histórico del Libro de Órdenes. Cuanto más brillante/caliente es el color (controlado por InpColorSensitivity ), mayor es el volumen de órdenes pendientes en ese nivel de precios, indicando un soporte/resistencia más fuerte.

  • Burbujas de transacciones: Los círculos en el gráfico representan operaciones reales ejecutadas.

    • Color: Azul/Verde indica compra agresiva; Morado/Rojo indica venta agresiva.

    • Tamaño: Cuanto mayor es la burbuja, mayor es el volumen de esa operación.

B. Histograma de liquidez - [A la izquierda del eje de precios].

  • Función: Un gráfico de barras horizontales que muestra el volumen total actual de órdenes pendientes en cada nivel de precios.

  • Utilización: Le ayuda a identificar de un vistazo el grosor actual de la profundidad del mercado y a encontrar los niveles defensivos clave más cercanos.

C. DOM Lightning Trading Ladder (DOM de operaciones) - [A la derecha del eje de precios].

Esta es el área central de operaciones. Cada fila corresponde a un nivel de precios y contiene 5 columnas de botones:

  1. Operar (Columna de órdenes):

    • Por encima del precio actual: Muestra fondo Rojo (zona de Límite de Venta).

    • Por debajo del precio actual: Muestra fondo Verde (zona Límite de Compra).

    • Pulse: Coloca directamente una Orden Límite.

  2. Vol (Volumen): Muestra el volumen de la orden pendiente de mercado en ese nivel. Si tiene una orden allí, muestra el tamaño del lote de su orden.

  3. TP (Take Profit): Pulse o arrastre para establecer/modificar el Take Profit.

  4. SL (Stop Loss): Pulse o arrastre para fijar/modificar el Stop Loss.

  5. Cancelar/Cerrar (Columna Operación):

    • Cancelar: Cancela la orden pendiente a ese precio.

    • Cerrar: Cierra la posición abierta a ese precio (el botón se vuelve rojo).

    • Borrar: Borra los ajustes TP/SL para ese precio.

D. Huella Microscópica - [Área Extrema Derecha]

  • Función: Amplía la estructura interna de las velas como un microscopio. Situado en el área reservada del extremo derecho.

  • Interpretación de datos:

    • Ala Izquierda (Volumen): Volumen total negociado en ese nivel de precios.

    • Ala derecha (Tiempo): Tiempo que permaneció el precio en ese nivel.

    • Delta (Número): La diferencia entre el volumen de compra agresivo y el volumen de venta agresivo (Positivo es Verde, Negativo es Rojo).

    • POC (Cuadro resaltado): El nivel de precios con el máximo Volumen (VPOC) o el mayor Tiempo (TPOC).

E. Medidor de Desequilibrio - [Entre Oferta y Demanda]

  • Ubicación: Entre los precios de Oferta y Demanda.

  • Función: Cálculo en tiempo real del desequilibrio de la orden cerca del spread.

  • Lectura: Por ejemplo, S:70% indica fuerte presión vendedora; B:30% indica débil interés comprador.

4. Guía de Operaciones

4.1 Colocación de órdenes relámpago

  • Compra: Haga clic en el botón de Operaciones en el área Verde debajo del eje de precios -> Coloca un Límite de Compra.

  • Vender: Pulse el botón Operar en la zona roja sobre el eje de precios -> Coloca un Límite de Venta.

  • Tamaño del lote: El tamaño de la orden por defecto está controlado por el parámetro InpTradeVolume .

4.2 Modificación de arrastrar y soltar

El EA soporta operaciones intuitivas de arrastrar y soltar en el gráfico:

  • Modificar Precio: Haga clic y mantenga pulsado el número Vol de una fila de orden pendiente, arrástrelo hasta un nuevo precio y suéltelo para modificar el precio de la orden.

  • Modificar TP/SL: Haga clic y mantenga pulsada la etiqueta verde TP o roja SL, y arrástrela hacia arriba o hacia abajo para ajustar rápidamente los niveles TP/SL.

  • Consejo: Mientras arrastra, una ventana flotante aparecerá en la pantalla mostrando la cantidad estimada de Ganancias/Pérdidas para el ajuste.

4.3 Control de la vista

  • Desplazamiento: Haga clic y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón en el área DOM y arrastre hacia arriba/abajo para ver la profundidad por encima o por debajo.

  • Auto-Centro: Si InpAutoMirror está activado, la vista volverá automáticamente al último precio al soltar el ratón y dejarlo inactivo.

  • Zoom: Ajuste el parámetro InpPriceStep para cambiar la granularidad de la cuadrícula.

5. Configuración detallada de parámetros

Fuente de Datos

  • InpSymbolPreset: Símbolo preestablecido (por defecto es PAXGUSDT para Oro).

  • InpCustomSymbol: Nombre de símbolo personalizado (Efectivo cuando Preset está configurado como "Personalizado").

Parámetros de negociación

  • InpTradeVolume: Tamaño del lote por clic (Por defecto 0,01).

  • InpMagicNumber: Número de identificación de la orden EA.

UI: Dimensiones

  • InpBtnWidthTrade ~ InpBtnWidthCancel: Ancho en píxeles personalizado para cada columna de botones.

  • InpReservedWidth: Anchura del área del gráfico Footprint a la derecha (Por defecto 400px).

  • InpHistWidth: Anchura del histograma de liquidez.

  • InpFontSize: Tamaño global de la fuente.

Configuración de la vista

  • InpVisibleRange: Rango vertical de precios que se muestra en pantalla (por ejemplo, $30).

  • InpPriceStep: Paso de agregación (Importante). Determina la granularidad del Heatmap. Recomendado: 0.5-1.0 para Oro, 10-50 para Bitcoin.

  • InpColorSensitivity: Sensibilidad del color del Heatmap.

Colores

  • Soporta la personalización de todos los elementos visuales incluyendo fondo, rejilla, órdenes de compra/venta, burbujas, Huella (Delta/POC/Background), etc.

6. FAQ (Solución de problemas comunes)

P: ¿El panel se queda atascado en "Inicializando..." y no muestra el gráfico? R: Compruebe si InpSymbolPreset está seleccionado correctamente, y verifique que las 3 URL de Binance se han añadido a la lista blanca WebRequest en opciones.

P: ¿El mapa de calor está completamente negro? R: El eje de precios podría estar desajustado. Por ejemplo, si se utilizan parámetros Gold (PAXG) en un gráfico BTC. Asegúrese de que los parámetros del EA coincidan con el símbolo del gráfico.

P: ¿Por qué no hay reacción cuando hago clic en los botones? R: Compruebe si el botón "Algo Trading" de la barra de herramientas superior de MT5 está activado.

P: ¿Qué ocurre si la interfaz se retrasa? R: Intente aumentar InpDataTimer (1000 ms por defecto) o reducir InpDepthLimit (500 por defecto) para reducir la carga de datos.


Productos recomendados
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Asesores Expertos
Aetheris Quantum - Solución de Trading Potenciada por IA Aetheris Quantum es un potente bot de trading diseñado para analizar patrones de mercado utilizando tecnología de inteligencia artificial. Mediante el aprendizaje continuo y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, el bot garantiza previsiones de alta precisión y una negociación eficaz, incluso en entornos de mercado difíciles. A diferencia de las soluciones de trading básicas, Aetheris Quantum ofrece configuraciones persona
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Asesores Expertos
BlackBox XAU — Asesor Experto Avanzado para Oro Descripción General BlackBox XAU es un sistema de trading cuidadosamente diseñado para obtener beneficios en el mercado del oro, manteniendo el control estricto del drawdown. En lugar de perseguir cada movimiento del mercado, aplica un enfoque disciplinado y basado en reglas, que se adapta a la volatilidad y selecciona únicamente aquellas oportunidades de alta probabilidad . El EA evalúa constantemente las condiciones del mercado en tiempo real, fi
Twenty 23th EA
Piet Tshobi Mahlangu
Asesores Expertos
ACERCA DE VEINTITRÉS EA Este es uno de los EA en el mercado que comercia martingala con medias móviles, este ea comercia utilizando 2 medias móviles y el otro id media móvil para el usuario trailing no necesita preocuparse por el establecimiento de trailing stops.This ea martingala en ambos lados al mismo tiempo. PLAN DE TRADING Tambien tenemos un plan de trading diario donde el usuario podra establecer el plan de trading en cuanto cada dia el trader esta dispuesto a perder o ganar. una vez que
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Asesores Expertos
Este EA es un robot de negociación de sesiones que le permite operar en la sesión de negociación de su elección, ya que espera a que los marcadores del mercado tomen una decisión sobre la dirección del día antes de tomar cualquier operación. Tiene 3 señales de entrada que utiliza patrones de velas, medias móviles y ruptura de rango para maximizar los beneficios y aprovechar la tendencia del mercado. El EA practica la gestión de riesgos y tiene la capacidad de hacer crecer la cuenta arriesgando c
RangeMaster FX MT5
Chen Jia Qi
Asesores Expertos
Introducción al EA Este EA que hemos desarrollado meticulosamente fue anteriormente una herramienta estratégica estable de uso interno. Se centra en capturar patrones de mercado específicos de zonas horarias, destacándose por sus órdenes de alta frecuencia y una sólida tasa de éxito, ideal para traders flexibles con capital pequeño. Tanto desde la perspectiva del backtesting como del trading en vivo, demuestra una excelente estabilidad, especialmente adecuado para usuarios que desean acumular g
Derivonit EA
Lungile Mpofu
Asesores Expertos
Derivonit EA es totalmente automatizado Asesor Experto para el comercio Boom 1000 Índice ofrecido por Deriv anteriormente conocido como Puntocom binaria. El EA utiliza más de siete estrategias para abrir operaciones y cerrar. Se basa en CCI, STOCHASTICH, BANDAS, ALLIGATOR y ENVELOPES para abrir operaciones y luego utiliza ATR, ADX, Accelerator Oscillator y RSI para cerrar operaciones. El EA abrirá automáticamente las operaciones y cerrará en Take Profit. El tamaño del lote y el número de operaci
Nesco
Gennady Sergienko
4.17 (29)
Asesores Expertos
Hola, soy   NESCO   . Soy un experto en robots totalmente automáticos y analizo el mercado de forma independiente y tomo decisiones comerciales. Algunas de mis funciones están escritas usando   GPT-4_COPILOT   y optimizadas por   MQL5_CLOUD_NETWORK   . Tengo mi propio servidor para recibir eventos financieros en el mundo. Puedo trabajar para ti 24 horas al día, 5 días a la semana sin tu intervención y notificarte con un mensaje por teléfono si se necesita tu atención; Mi característica princ
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Timeframe Zoom, The Third Screen, es un Asesor experto que funciona indicado por velas Heiken Ashi en periodos de un día, una hora y quince minutos, siendo este último timeframe el que dispara las operaciones. Compra los días de vela azul, vende los días de vela roja. Cuida de que en el período de una hora la posible operación se halle por encima o por debajo de una media móvil y acude en quince minutos a los indicadores macd y cci para confirmar la entrada. Sale de las operaciones con el cambio
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Asesores Expertos
CyNeron: Comercio de Precisión con Innovación en Inteligencia Artificial Manual y archivos de configuración : Contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio : El precio aumenta según el número de copias vendidas Copias disponibles : 5 Análisis de Instantáneas impulsado por IA: Una Primicia en el Mercado CyNeron es el primer EA en el mercado que integra inteligencia artificial avanzada en un enfoque revolucionario de comercio, capturando y procesand
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Asesores Expertos
SL$TPauto Asesor Experto SL$TPauto gestiona automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones en un símbolo específico. Este Asesor Experto escanea cualquier gráfico en el que se coloque y trabaja basado en el símbolo de ese gráfico, funcionando independientemente a través de múltiples gráficos simultáneamente. Características principales: Coloca automáticamente Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones abiertas en el símbolo del gráf
Smart Golden MT5
Yi Hsiu Tsai
4 (3)
Asesores Expertos
“Smart Golden” es un producto diseñado específicamente para el mercado del oro, utilizando una estrategia de scalping. Y no utiliza métodos de gestión como Martingala, grid y cobertura. Utilizamos herramientas de IA (aprendizaje automático) para extraer características robustas de los datos históricos del oro, que luego se codifican directamente en “Smart Golden”. Dado que no entrenamos continuamente con datos históricos específicos (ajuste excesivo) o pronósticos de ChatGPT, podemos minimizar a
GoldWay EA
Oleksandr Myrhorodskyi
Asesores Expertos
GoldWay EA es un Asesor Experto de tendencia para varios instrumentos . El EA no utiliza martingala ni rejilla. Tiene un aumento automático del tamaño del lote, cuyo tamaño se puede ajustar en la configuración del EA. Por defecto, se abren tres órdenes a la vez con diferentes take profits. Cuando se alcanza el primer take profit, las posiciones abiertas restantes se transfieren al punto de equilibrio, cuando se alcanza el segundo take profit, la tercera orden restante se transfiere al primer tak
Star light
Kazuya Koizumi
Asesores Expertos
El objetivo principal es EURJPY. Este EA utiliza las fluctuaciones de los gráficos locales como un disparador para entrar en una posición. No utiliza el método de martingala o rejilla. Este programa está pensado para operar a largo plazo durante varios años. Disparadores de entrada: [nivel1] 1. Caída → Caída → Parece ser superior a la diferencia especificada en este momento = entrada de COMPRA. 2. Subida → Subida → Parece ser inferior a la diferencia especificada en este momento = Entrada de V
Xau Hack
Brandon James Goldmann
Asesores Expertos
Backtested informe comprobar las capturas de pantalla. Este bot es perfecto para las empresas prop. Sólo un mes perdedor con una reducción máxima del 3,67% y un retorno del 100%. Corrimos este bot a través de toneladas de diferentes simulaciones para encontrar un bot que, literalmente, puede pasar prop empresas con poco o ningún riesgo en absoluto basado en la configuración. Corrimos esto a través de simulaciones monte Carlo para asegurarse de que funciona en cualquier condición de mercado. Con
QuantNas100
Thiago Levi Azevedo Valente
Asesores Expertos
¡Comience el Año 2024 de la manera perfecta aprovechando el EA Cuantitativo que realizó maravillosos resultados en años anteriores (incluyendo 2023) en el Índice NASDAQ (NAS100)! No es un EA de alta frecuencia. Hay pocas operaciones. Pero son operaciones muy precisas, donde el EA analiza el precio/volumen anterior para entender el movimiento y momento actual. TP/SL Video Mensual = 10% https://www.youtube.com/watch?v=dwgEMMEIIPc Video TP/SL Mensual = 20% https://www.youtube.com/watch?v=u0bxfyCb
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Asesores Expertos
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA para XAUUSD (Oro)** **PROFESIONAL | SEGURO | BAJA FRECUENCIA** Un asesor premium de swing trading que ofrece **15-30 operaciones de alta calidad/mes** con gestión avanzada del riesgo. **CARACTERÍSTICAS CLAVE:** **Estrategia mejorada por IA**: Combina algoritmos MQL5 con análisis de mercado impulsado por IA para entradas / salidas precisas. **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Ajusta automáticamente el tamaño de las posiciones en función del cr
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Asesores Expertos
Tenga en cuenta los riesgos que conlleva el uso de una estrategia de trading automatizada: Los resultados pasados no garantizan la rentabilidad futura (el EA también podría incurrir en pérdidas). Los backtests mostrados (por ejemplo, en capturas de pantalla) están optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto no dan una predicción realista de la rentabilidad futura. Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL depende de su broker, por lo que l
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Asesores Expertos
MT5 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real MT5 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 5 directamente a Telegram . Ya sea que opere manualmente, ejecute estrategias automatizadas, o administre un canal de señales, le ayuda a mantenerse al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve, y cuándo se entrega. Recibe notificaciones inteli
Mango MT5
Mikita Borys
Asesores Expertos
Este Asesor Experto fue desarrollado en base a un indicador personalizado. Se tomó como base el Oscilador Chaikin. ¿Qué es este indicador? Chaikin Oscillator, CHO (Oscilador Chaikin) es un indicador de análisis técnico inventado por Mark Chaikin CEO en Chaikin Analytics, LLC. Mark lleva trabajando en los mercados financieros desde 1965. Durante este impresionante periodo se ha establecido como un trader-analista altamente profesional.  El oscilador calcula la diferencia entre la media móvil ex
Afribold Cybernetic Affluence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
AfriBold Afluencia Cibernética Su clave para el comercio autónomo En el dinámico mundo de los mercados financieros, navegar por los intrincados patrones y tomar decisiones informadas puede ser una tarea desalentadora. Incluso los operadores más experimentados se enfrentan al reto de superar sistemáticamente al mercado. Aquí es donde el AfriBold Cybernetic Affluence emerge como una poderosa herramienta, diseñada para automatizar sus estrategias de trading. Aprovechar el poder de la IA El Asesor
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
El sistema experto de Control Financiero recorre todo el historial y todos los pares de divisas con un solo ajuste. El bot funciona tanto en cuentas de tipo Netting como Hedging. El Asesor Experto puede ser lanzado en cualquier periodo horario, en cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Se recomienda trabajar en pares Forex líquidos, con un spread bajo y utilizar VPS. Financial Control es un trading de alta frecuencia. Usted puede comenzar a utilizarlo con $ 100 y 0,01 lo
Quantum bot
Samuel Bedin
Asesores Expertos
bot quantum diseñado para el comercio de divisas. prueba en eur / usd da buenos rendimientos. basado en varios indicadores incluyen la gestión de riesgos. mejores marcos de tiempo 1h; 4h. este bot fue backtesting para el año pasado y da 2000% de retorno de beneficios. no oculta las operaciones perdidas en el código. los ajustes son personalizables para darle una mejor experiencia de negociación. en contacto conmigo para más detalles o guía de instalación
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Utilidades
BossFXTradePanelEA (MT5) [Primeras 10 copias vendidas a un precio de 50 USD que aumentará a 99USD]. BossFXTradePanelEA es un panel de gestión de operaciones totalmente interactivo diseñado para MetaTrader 5, que proporciona a los operadores una interfaz fácil de usar con un solo clic para ejecutar y gestionar operaciones. Este EA simplifica la ejecución de operaciones , la gestión de riesgos y el control de posiciones combinando órdenes de mercado, stop loss, take profit, trailing stops y funcio
Var moment pulse robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
VarMomentPulse es un algoritmo de negociación único desarrollado con precisión y flexibilidad, basado en un amplio conjunto de datos históricos. Su funcionamiento se basa en los principios de análisis de cruces entre medias móviles normalizadas y dispersiones a lo largo de varios intervalos de tiempo, lo que le permite descubrir nuevas oportunidades en la evaluación de las tendencias del mercado. Características principales del Robot VarMomentPulse: Adaptabilidad a la volatilidad:El uso del an
Lot Rebate Grid Hedging
Mr Punnatorn Tunbee
Asesores Expertos
Hola, me gustaría dar un ejemplo de este EA. Desde la imagen se puede ver que la EA puede girar alrededor de 3.500 lotes, cuando se tiene en cuenta el reembolso, obtendrá alrededor de 35.000 $ y un poco de ganancia durante la ejecución. El EA se ha ejecutado realmente como se muestra en la imagen. **Puede optimizarlo para obtener el mejor valor antes de ejecutarlo realmente. Gracias Excuseme .lo siento que no soy bueno en Inglés. Por lo tanto, la comunicación puede ser algo errónea. Página de
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Asesores Expertos
Este EA no tiene actualización cada semana como algunos programas de estafa hacer, para ocultar el comercio de pérdida. ¡Además, utilizan tácticas de cuadrícula que pronto o laiter quemará su cuenta, no hay tal cosa aquí! Las tácticas se establecen, el robot está haciendo lo suyo ... el cielo es el límite. Así que siéntate, mira, disfruta y beSmiley :) Este robot es el resultado de un trabajo realmente grande y el análisis, me tomó 5 años para llegar a estos resultados. Todo lo que pido son 5 es
Intelligent Moving Bot
Denys Babiak
Asesores Expertos
Intelligent Moving Bot - EA adaptativo con optimización neuronal Intelligent Moving Bot es un EA totalmente autónomo construido sobre el indicador Intelligent Moving. Utiliza un MA dinámico, bandas de desviación basadas en ATR, y operaciones virtuales con un perceptrón para optimizar los parámetros sobre la marcha - sin repintado y sin ajuste manual de curvas. Este producto también está disponible para MetaTrader 4 => https://www.mql5.com/en/market/product/148152 Indicador móvil inteligente
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
Asesores Expertos
Ponte en contacto conmigo para obtener la versión original. (El original será enviado desde mi cuenta de Telegram EA). Hedge Martingale EA. Funciona sólo en la plataforma MT4. Funciona en todos los pares, pero el símbolo más ideal es XAUUSD. Broker y tipo de cuenta recomendados: Cuenta Exness Cent. Se recomienda utilizarla con un saldo mínimo de 1.000 $. Proporciona aproximadamente un 40-80% de beneficio mensual. La cobertura es más segura. Las capturas de pantalla son de transacciones de la c
ADX Hedge Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
ADX HEDGE MASTER EA avanzado de cobertura y seguimiento de tendencias Solución de trading revolucionaria para obtener el máximo potencial de beneficios El ADX HEDGE MAS TER es un sofisticado Asesor Experto diseñado para dominar el mercado de divisas a través de estrategias de cobertura inteligentes combinadas con algoritmos de seguimiento de tendencias de precisión. Este EA de vanguardia aprovecha el poder del Índice Direccional Medio (ADX) para identificar las condiciones óptimas del mercado
GoldenKnight
Dong Chao Mo
5 (1)
Asesores Expertos
Quedan solo 1 copias, con un precio de 799 dólares. El siguiente precio será 1399 dólares. Mantente actualizado y no te lo pierdas. El precio final será de 9999 dólares. Señal en vivo  https://www.mql5.com/zh/signals/2325976?source=Site+Signals+My#!tab=account No necesitas configuraciones complicadas. Simplemente arrástralo al gráfico y el EA utilizará sus parámetros óptimos integrados. Puedes dejar tu trabajo y tomarte unas vacaciones, el resto lo hará GoldenKnight. Instrumento de trading: X
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Otros productos de este autor
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indicadores
Indicador de sistema holográfico de mercado adaptativo AI basado en la teoría de la microestructura y el campo Resumen: El objetivo de este artículo es explorar los principios de construcción y el mecanismo de aplicación de una novedosa herramienta de análisis de los mercados financieros: el sistema de autorregulación de IA por regresión de microgravedad. Este sistema fusiona la teoría de la microestructura del mercado, la mecánica clásica (modelos de elasticidad y gravedad), la teoría de la ent
BinanceData
Jingfeng Luo
Bibliotecas
Después de descargar este programa de servicio, se utilizará como programa de soporte de servicio para Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel. Por favor, primero arrastre y suelte el archivo descargado en la carpeta de servicio correspondiente (` MQL5 \ Services `) en el directorio de datos MT5, y confirme que el archivo se ha colocado correctamente. A continuación, haga doble clic para ejecutar el servicio de inicio, y el sistema cargará automáticamente los componentes pertinentes e inicializ
FREE
ProQuant Probability Map
Jingfeng Luo
Indicadores
Mapa de probabilidades ProQuant: Un sistema de predicción de doble cuantil para navegar por el futuro Diga adiós a las conjeturas a ciegas. Deje que los datos históricos sean su brújula. El Mapa de Probabilidad ProQuant es una herramienta cuantitativa avanzada diseñada exclusivamente para MetaTrader 5. A diferencia de los indicadores tradicionales de retraso (como RSI o MACD), calcula las probabilidades históricas de distribución de precios en tiempo real, proyectando directamente un "Mapa de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario