Gold Kinetic Reversal PRO MT5

Gold Kinetic Reversal PRO MT5 - 골드 임펄스 반전 전략

소개

Gold Kinetic Reversal PRO MT5는 금 시장(XAUUSD)에 특화된 전문가 어드바이저입니다. 이 귀금속의 독특한 패턴에 대한 수년간의 연구를 거쳐 개발되었으며, 가격 역학 분석과 보수적인 위험 관리를 결합한 고급 방법론을 구현합니다.

거래 철학

이 전략은 금 시장이 통제된 조정 단계 이전에 중요한 충격적 움직임을 나타내는 특정 순간을 식별하는 데 기반합니다. 당사의 시스템은 시장 단계 전환을 기반으로 운영되며, 수요와 공급 역학이 일시적 불균형을 나타내는 기회를 포착합니다.

기술적 특징

  • 금 변동성에 최적화된 충격 감지 알고리즘
  • XAUUSD에 특별히 맞춤 조정된 매개변수
  • 진입 전 조건 검증 시스템
  • 브로커 규칙에 따른 자동 스톱 레벨 관리
  • 지능형 포지션 크기 정규화

통합 위험 관리

  • 사전 정의된 유리한 위험/보상 비율
  • 구성 가능한 최대 스프레드 필터
  • 거래당 최소 볼륨 검증
  • 불리한 시장 조건으로부터의 보호
  • 마틴게일, 그리드 또는 고위험 전략 사용 안 함

금 특화 최적화

이 EA는 금 시장에 특화되어 최적화된 매개변수를 포함하며, 그 독특한 변동성 특성, 다양한 세션에서의 행동 및 계절적 패턴을 고려합니다.

기술 요구사항

  • 경쟁력 있는 금 스프레드를 제공하는 브로커(ECN/RAW 권장)
  • 순계정 유형 계좌
  • 최소 레버리지: 1:100(1:500 권장)
  • 최소 입금액: 1:500 레버리지 시 $500
  • 연속 운영을 위한 VPS 강력 권장

사용자 구성 가능 매개변수

  • 포지션 크기(자동 정규화)
  • 최대 허용 스프레드
  • 식별을 위한 매직 넘버

지원 및 업데이트

  • MQL5 채팅 시스템을 통한 기술 지원
  • 12개월 무료 업데이트
  • 상세한 설치 및 구성 설명서
  • 경험 교류를 위한 사용자 커뮤니티

중요한 참고사항

금속 거래는 손실 위험을 수반합니다. 이 소프트웨어는 거래 지원 도구이며 긍정적인 결과를 보장하지 않습니다. 실제 사용 전 데모 계정에서 테스트하는 것이 권장됩니다.

