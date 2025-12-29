Gold Kinetic Reversal PRO MT5
- Experts
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- Version: 3.1
- Activations: 10
Introduction
Gold Kinetic Reversal PRO MT5 est un expert advisor spécialisé exclusivement dans le marché de l'or (XAUUSD). Développé après des années de recherche sur les modèles uniques de ce métal précieux, il met en œuvre une méthodologie avancée combinant l'analyse de la dynamique des prix avec une gestion des risques conservatrice.
Philosophie de Trading
La stratégie est basée sur l'identification de moments spécifiques où le marché de l'or présente des mouvements impulsifs significatifs précédant des phases de correction contrôlée. Notre système fonctionne sur la base de transitions de phases du marché, capturant des opportunités où la dynamique de l'offre et de la demande présente des déséquilibres temporaires.
Caractéristiques Techniques
- Algorithme de détection d'impulsion optimisé pour la volatilité de l'or
- Paramètres spécifiquement calibrés pour XAUUSD
- Système de validation des conditions pré-entrée
- Gestion automatique des niveaux de stop selon les règles du courtier
- Normalisation intelligente de la taille de position
Gestion des Risques Intégrée
- Ratio risque/récompense prédéfini favorable
- Filtre de spread maximum configurable
- Validation du volume minimum par transaction
- Protection contre les conditions de marché défavorables
- N'utilise pas de martingale, grille ou stratégies à haut risque
Optimisation Spécifique à l'Or
L'EA inclut des paramètres optimisés exclusivement pour le marché de l'or, considérant ses caractéristiques uniques de volatilité, comportement dans différentes sessions et modèles saisonniers.
Exigences Techniques
- Courtier avec des spreads compétitifs sur l'or (ECN/RAW recommandé)
- Type de compte compensation (Netting)
- Effet de levier minimum : 1:100 (1:500 recommandé)
- Dépôt minimum : $500 pour un effet de levier 1:500
- VPS fortement recommandé pour un fonctionnement continu
Paramètres Configurables par l'Utilisateur
- Taille de position (normalisée automatiquement)
- Spread maximum autorisé
- Numéro magique pour identification
Support et Mises à Jour
- Support technique via le système de chat MQL5
- Mises à jour gratuites pendant 12 mois
- Manuel d'installation et de configuration détaillé
- Communauté d'utilisateurs pour l'échange d'expériences
Note Importante
Le trading de métaux implique un risque de perte. Ce logiciel est un outil d'aide au trading et ne garantit pas des résultats positifs. Il est recommandé de tester sur un compte démo avant une utilisation réelle.