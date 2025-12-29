Introduction

Gold Kinetic Reversal PRO MT5 - Stratégie d'Inversion par Impulsion pour l'Or

Gold Kinetic Reversal PRO MT5 est un expert advisor spécialisé exclusivement dans le marché de l'or (XAUUSD). Développé après des années de recherche sur les modèles uniques de ce métal précieux, il met en œuvre une méthodologie avancée combinant l'analyse de la dynamique des prix avec une gestion des risques conservatrice.

Philosophie de Trading

La stratégie est basée sur l'identification de moments spécifiques où le marché de l'or présente des mouvements impulsifs significatifs précédant des phases de correction contrôlée. Notre système fonctionne sur la base de transitions de phases du marché, capturant des opportunités où la dynamique de l'offre et de la demande présente des déséquilibres temporaires.

Caractéristiques Techniques

Algorithme de détection d'impulsion optimisé pour la volatilité de l'or

Paramètres spécifiquement calibrés pour XAUUSD

Système de validation des conditions pré-entrée

Gestion automatique des niveaux de stop selon les règles du courtier

Normalisation intelligente de la taille de position

Gestion des Risques Intégrée

Ratio risque/récompense prédéfini favorable

Filtre de spread maximum configurable

Validation du volume minimum par transaction

Protection contre les conditions de marché défavorables

N'utilise pas de martingale, grille ou stratégies à haut risque

Optimisation Spécifique à l'Or

L'EA inclut des paramètres optimisés exclusivement pour le marché de l'or, considérant ses caractéristiques uniques de volatilité, comportement dans différentes sessions et modèles saisonniers.

Exigences Techniques

Courtier avec des spreads compétitifs sur l'or (ECN/RAW recommandé)

Type de compte compensation (Netting)

Effet de levier minimum : 1:100 (1:500 recommandé)

Dépôt minimum : $500 pour un effet de levier 1:500

VPS fortement recommandé pour un fonctionnement continu

Paramètres Configurables par l'Utilisateur

Taille de position (normalisée automatiquement)

Spread maximum autorisé

Numéro magique pour identification

Support et Mises à Jour

Support technique via le système de chat MQL5

Mises à jour gratuites pendant 12 mois

Manuel d'installation et de configuration détaillé

Communauté d'utilisateurs pour l'échange d'expériences

Note Importante

Le trading de métaux implique un risque de perte. Ce logiciel est un outil d'aide au trading et ne garantit pas des résultats positifs. Il est recommandé de tester sur un compte démo avant une utilisation réelle.