Double TMA with Reversal Bands Signals Edition

5

La herramienta de análisis técnicoDouble TMA with Bands - Signals Edition v4.0 está diseñada para MetaTrader 5 y combina dos medias móviles triangulares (TMA) con zonas de inversión basadas en ATR para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y los posibles puntos de inflexión. Incluye visualización opcional de indicadores, múltiples tipos de señales y alertas flexibles para garantizar que nunca se pierda la operación.


Nota del desarrollador:

Si actualmente está utilizando el Doble TMA con Bandas - Edición Señales, la versión 4.0 Beta acaba de ser lanzada. Lea las notas de la versión y la descripción actualizada para conocer el alcance completo de los cambios.

Hay algunos problemas conocidos (ver Notas de Uso) que están siendo procesados actualmente, y nos gustaría mucho recibir sus comentarios sobre la funcionalidad y fiabilidad de la herramienta.

Por favor, ayúdenos a mejorar este producto proporcionando su opinión en los comentarios y considere dejar una reseña.

Si aún no posee el producto, mientras la versión 4.0 se encuentre en fase de pruebas beta, puede obtenerlo con un descuento del 70% (59 $) sobre su precio objetivo de *199 $*.


Notas de la versión v4.0

Características principales

  • Siete tipos de señales: (a partir de 4) continuación, zona de inversión, inversión de alta probabilidad, cruce precio/TMA, confluencia completa, VolStop trend-flash, y cruce TMA Fast/Slow.
  • Motor de tendencia VolStop: Filtro de tendencia trailing basado en ATR con su propia familia de señales y barras de confirmación.

Mejoras técnicas

  • Separación de la interfaz de usuario de la lógica de señales: Umbrales de pendiente TMA para colores de línea, bandas épsilon para cálculos de señal reales.
  • Controles de sensibilidad de pendiente: bandas épsilon neutras por línea más histéresis opcional para umbrales de entrada y salida.
  • Motor de cruce antirruido: barras de confirmación, separación mínima de TMA, controles de pendiente y opciones de sólo barra cerrada.
  • ADX gating para confluencia: ADX + DI+/DI- mínimos para señales de alta probabilidad de tipo 5.
  • Limitación de señales por tipo: límites por tendencia para cada familia de señales con reinicios basados en tendencias.
  • Alertas y notificaciones refinadas: conmutadores y limitadores globales y a nivel de unidad.

Concepto básico

  • Tendencia principal (TMA Lenta): filtro direccional amplio y referencia de la estructura principal.
  • TendenciaMenor (TMA Rápida): línea de señal de respuesta para la sincronización de entradas y cambios de tendencia menores.
  • Zonas de reversión ATR: bandas TMA lentas (y bandas adicionales opcionales) donde el precio suele reaccionar o agotarse.
  • Filtro de tendencia VolStop: Línea de arrastre basada en ATR que define los tramos de tendencia activos y los puntos de giro.
  • Vista Multi-Timeframe: paneles compactos que resumen los estados mayores y menores de la tendencia a través de los timeframes.

Características principales

  • Siete familias de señales de entrada más señales configurables de salida/cambio de tendencia menor.
  • Superposiciones Heikin Ashi y VolStop opcionales para una confirmación visual más completa de la tendencia.
  • Controles de pendiente flexibles con bandas épsilon, histéresis y filtros de persistencia de cruce.


Parámetros de entrada

Ajustes de TMA Slow

TMA Lento
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Periodo TMA lento 200 Periodo TMA mayor (lento) para la tendencia principal.
Periodo de suavizado de bandas lentas TMA 300 Periodo de suavizado ATR para las bandas lentas TMA (mayor = bandas más suaves, más retraso).
Multiplicador ATR de TMA Lento 5.0 Multiplicador ATR utilizado para construir las principales bandas TMA lentas superior/inferior.
Ajuste de Pendiente de TMA Lento 200 Longitud de retroceso para el cálculo de la pendiente lenta.
Redibujado lento de TMA Permite redibujar el TMA lento (menos retardo, puede repintar valores históricos).
Mostrar línea lenta TMA Muestra la línea de TMA lenta en el gráfico.


Ajustes de TMA Rápida

TMA Rápido
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Periodo TMA Rápido 26 Periodo TMA menor (rápido); actúa como línea de señal.
Ajuste pendiente rápida TMA 26 Longitud de retroceso para el cálculo rápido de la pendiente.
TMA Redibujado rápido No Permite redibujar el TMA rápido (menos retardo, puede repintar) cuando está activado.
Mostrar línea rápida TMA Muestra la línea rápida de TMA en el gráfico.


Umbrales de estado neutro de TMA (UI)

Configuración de los umbrales de estado neutro de TMA
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
TMA Umbral de tendencia lenta 0.00 Umbral de tendencia lenta utilizado para el estado de tendencia UI (sólo coloración).
Umbral de tendencia rápida TMA 0.0 Umbral de pendiente rápida utilizado para el estado de tendencia de la interfaz de usuario (sólo para colorear).

Nota: Los umbrales TMA Lento/Rápido controlan los colores de las líneas (verde/magenta/gris). Los cálculos de señal utilizan los valores épsilon en la sección de sensibilidad de pendiente, no estos umbrales.


Sensibilidad de la pendiente (Cálculos de señal)

Pendiente e Histéresis
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Pendiente rápida Banda neutra Epsilon 0.0 Ancho de banda neutral para pendiente rápida; mayor = menos señales, más limpias.
Epsilon de banda neutra de pendiente lenta 0.0 Anchura de banda neutra para pendiente lenta; controla la clasificación de tendencias.
Usar umbrales de histéresis No Utiliza diferentes umbrales de entrada/salida para evitar el flip-flopping de la señal.
Umbral de entrada de tendencia 0.03 La pendiente debe superar este valor para entrar en estado de tendencia.
Umbral de salida a neutro 0.015 La pendiente debe caer por debajo de este valor para salir del estado de tendencia.


Bandas ATR adicionales

Configuración de bandas adicionales
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Mostrar Bandas ATR Extra No Dibuja bandas ATR adicionales alrededor de la TMA lenta (utiliza más CPU).
Multiplicador Banda Extra 1 1.0 Multiplicador relativo a la banda ATR lenta principal para la banda extra 1.
Multiplicador Banda Extra 2 2.0 Multiplicador relativo a la banda ATR lenta principal para la banda extra 2.
Multiplicador de banda extra 3 3.0 Multiplicador relativo a la banda ATR lenta principal para la banda extra 3.
Multiplicador de banda extra 4 4.0 Multiplicador relativo a la banda ATR lenta principal para la banda extra 4.
Multiplicador de banda extra 5 5.0 Multiplicador relativo a la banda ATR lenta principal para la banda extra 5.
Multiplicador de banda extra 6 6.0 Multiplicador relativo a la banda ATR lenta principal para la banda extra 6.
Multiplicador de banda extra 7 7.0 Multiplicador relativo a la banda ATR lenta principal para la banda extra 7.


Señales de entrada principales (Global)

Señales de entrada - Ajustes globales
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Señal Barras de confirmación 0 Barras para esperar la confirmación de la señal (0 = barra actual).
Mostrar Señales de Entrada de Compra/Venta Interruptor maestro para mostrar todas las flechas de señales de entrada.


Tipo de Señal 1

Tipo de Señal 1 - Tendencia + Confluencia
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Tipo de señal 1 Habilitar No Habilitar señales Tipo 1: precio vs tendencia mayor + cambio de tendencia menor + confluencia de tendencia mayor.
Tipo de señal 1 Código de flecha de compra 241 Código de flecha Wingdings para señales de compra de Tipo 1.
Señal Tipo 1 Código Flecha Venta 242 Código de flecha Wingdings para señales de venta de Tipo 1.
Max Señales Tipo 1 por Tendencia 1 Número máximo de señales de Tipo 1 permitidas por tendencia (0 = ilimitado).


Señal Tipo 2

Señal Tipo 2 - Zona de Reversión + Confirmación
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Tipo de señal 2 Habilitar No Habilitar señales Tipo 2: precio cierra en zona de reversión + TMA Rápida en zona de reversión + confirmación de tendencia menor.
Señal Tipo 2 Código Flecha de Compra 233 Código de flecha Wingdings para señales de compra Tipo 2.
Señal Tipo 2 Código Flecha Venta 234 Código de flecha Wingdings para señales de venta de Tipo 2.
Máximo de señales Tipo 2 por tendencia 1 Número máximo de señales de Tipo 2 permitidas por tendencia (0 = ilimitado).


Señal Tipo 3

Señal Tipo 3 - Reversión de alta probabilidad
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Tipo de señal 3 Habilitar No Habilitar señales de inversión de alta probabilidad Tipo 3 (entrada + salida en la misma vela).
Tipo de señal 3 Código de flecha de compra 177 Código de flecha Wingdings para señales de compra de Tipo 3.
Señal Tipo 3 Código Flecha Venta 177 Código de flecha Wingdings para señales de venta de Tipo 3.
Máximo de señales de tipo 3 por tendencia 1 Número máximo de señales de Tipo 3 permitidas por tendencia (0 = ilimitado).


Señal Tipo 4

Señal Tipo 4 - Precio/TMA Cruce Lento
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Tipo de señal 4 Habilitar No Habilita las señales de Tipo 4: el precio se abre en un lado de la TMA Lenta y se cierra en el otro.
Señal Tipo 4 Código Flecha de Compra 170 Código de flecha Wingdings para señales de compra Tipo 4.
Señal Tipo 4 Código Flecha de Venta 170 Código de flecha Wingdings para señales de venta de Tipo 4.
Máximo de señales de tipo 4 por tendencia 1 Número máximo de señales de Tipo 4 permitidas por tendencia (0 = ilimitado).


Señal Tipo 5

Señal Tipo 5 - Confluencia total / Alta probabilidad
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Tipo de señal 5 Habilitar No Habilitar señales Tipo 5: TMA Rápida + TMA Lenta + VolStop + Heikin Ashi + ADX + DI confluencia.
Señal Tipo 5 Código Flecha de Compra 200 Código de flecha Wingdings para señales de compra Tipo 5.
Señal Tipo 5 Código Flecha Venta 202 Código de flecha Wingdings para señales de venta de Tipo 5.
Máximo de señales de tipo 5 por tendencia 1 Número máximo de señales Tipo 5 permitidas por tendencia VolStop (0 = ilimitado).
Tipo 5 Requiere Precio Por Encima/Bajo TMA Lento Requiere que el precio esté por encima/debajo de la TMA Lenta en la dirección de la señal.
Tipo 5 Retraso de Señal 1 Barras para retrasar la señal de Tipo 5 (0 = misma barra, 1 = barra siguiente, etc.).


Señal Tipo 6

Señal Tipo 6 - VolStop Tendencia Cambio Flash
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Tipo de señal 6 Habilitar No Habilita las señales de Tipo 6 cuando las tendencias de los interruptores VolStop están en línea con TMA Lento.
Señal Tipo 6 Código Flecha Compra 233 Código de flecha Wingdings para señales de compra Tipo 6.
Señal Tipo 6 Código Flecha Venta 234 Código de flecha Wingdings para señales de venta de Tipo 6.
Máximo de señales Tipo 6 por tendencia 3 Número máximo de señales Tipo 6 permitidas por tendencia VolStop (0 = ilimitado).
Tipo 6 Requiere TMA Confluencia Lenta Requiere que la TMA Lenta coincida con la tendencia del VolStop para las señales de Tipo 6.
Tipo 6 Barras de Confirmación VolStop 1 Barras La tendencia del VolStop debe persistir antes de confirmar las señales de Tipo 6.


Señal Tipo 7

Señal Tipo 7 - Cruce TMA Rápido/Lento
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Tipo de señal 7 Habilitar Habilitar señales de cruce anti-repintado Tipo 7 entre TMA Rápido y TMA Lento.
Señal Tipo 7 Comprar Código Flecha 164 Código de flecha Wingdings para señales de compra de Tipo 7.
Señal Tipo 7 Código Flecha Venta 164 Código de flecha Wingdings para señales de venta de Tipo 7.
Máximo de señales de tipo 7 por tendencia 0 Número máximo de señales de Tipo 7 permitidas por tendencia (0 = ilimitado).
Barras de Confirmación de Cruce Tipo 7 0 Las barras de cruce deben permanecer válidas antes de una señal de Tipo 7 (0 = inmediato).
Tipo 7 Separación TMA mínima 0.0001 Distancia mínima entre TMA Rápido y TMA Lento requerida para una señal de cruce.
Tipo 7 Requiere Pendientes Consistentes No Requiere que ambas pendientes del TMA estén alineadas con la dirección de la señal.
Tipo 7 Sólo barra cerrada Sólo detectar cruces en barras cerradas (anti-repintado).
Tipo 7 Barras de persistencia 1 Barras en las que debe persistir el cruce antes de confirmar una señal de Tipo 7.


Ajustes ADX (para señales de Tipo 5)

ADX Fuerza de la Tendencia
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Periodo ADX 14 Periodo para el cálculo ADX utilizado en la confluencia de Tipo 5.
Valor ADX mínimo 25.0 Nivel mínimo de ADX requerido para tratar el mercado como tendencial.
Diferencia mínima DI+/DI- 5.0 Diferencia mínima entre DI+ y DI- para confirmar la fuerza direccional.


Señales de Salida / Cambio de Tendencia Menor

Señales de salida
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Mostrar señales de salida Mostrar cambio de tendencia menor / flechas de salida basadas en precio vs. TMA Lenta.
Barras de Enfriamiento de Señales de Salida 26 Barras mínimas entre señales de salida para evitar el desorden.
Código de Flecha de Salida de Compra 222 Código de flecha Wingdings para cambio de tendencia menor Bull→Bear (salida de compra).
Código de Flecha de Salida de Venta 221 Código de flecha Wingdings para Bear→Bull cambio de tendencia menor (salida de venta).


Notificaciones

Alertas y Push
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Enviar alertas Habilita las ventanas emergentes de alerta de la plataforma para las señales.
Enviar notificaciones push Enviar notificaciones push a la aplicación móvil.
Alerta de nueva barra No Activar una alerta cada vez que se abra una nueva barra.
Enviar notificación de prueba al iniciar No Enviar una notificación de prueba cuando el indicador se inicializa.


Paneles de Tendencias y Visualización

Paneles de Tendencia
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Mostrar panel de tendencias principales Muestra el panel de tendencias principales en varios marcos temporales.
Mostrar Panel de Tendencia Menor Muestra el panel de tendencias menores.
Posición de la esquina del panel Inferior izquierda Esquina del gráfico donde se anclan los paneles.
Desplazamiento X del Panel de Tendencia Mayor 10 Desplazamiento horizontal (píxeles) del panel de tendencia principal.
Desplazamiento Y del panel de tendencia principal 80 Desplazamiento vertical (píxeles) del panel de tendencia principal.
Desplazamiento X del panel de tendencia menor 10 Desplazamiento horizontal (píxeles) para el panel de tendencia menor.
Desplazamiento Y del panel de tendencia menor 30 Desplazamiento vertical (píxeles) del panel de tendencia menor.
Color Tendencia Toro Cal Color utilizado para mostrar la tendencia alcista en los paneles.
Color de la tendencia bajista Magenta Color utilizado para mostrar la tendencia bajista en los paneles.


Heikin Ashi

Ajustes Heikin Ashi
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Mostrar Velas Heikin Ashi Superponer velas Heikin Ashi en el gráfico principal.


Ajustes VolStop

Filtro de Tendencia VolStop
Nombre de entrada Valor por defecto Descripción
Mostrar línea VolStop Muestra la línea de tendencia de arrastre VolStop en el gráfico.
VolStop Periodo ATR 26 Periodo ATR utilizado para el cálculo del VolStop.
VolStop Precio Origen Cierre Tipo de precio utilizado para el VolStop (por ejemplo, precio de cierre).
VolStop Multiplicador ATR 3.0 Multiplicador ATR que controla la distancia entre el VolStop y el precio.


Aplicaciones típicas

  • Seguimiento de tendencia: operar en la dirección de la tendencia principal cuando se alinea la tendencia secundaria.
  • Reversal trading: centrarse en las señales dentro de las zonas de reversión.
  • Scalping o swing: ajuste los periodos y las confirmaciones al marco temporal.

Detalles técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Plazos: Cualquiera
  • Mercados: Divisas, índices, materias primas, criptomonedas
  • Funcionamiento: gráficos históricos y en tiempo real
  • Implementación: sin llamadas a DLL; no utiliza WebRequest externos.

Notas de uso

Este indicador es para análisis y educación. No garantiza resultados. Pruébelo a fondo y aplique una gestión del riesgo adecuada a sus objetivos.

Renuncias de uso del producto:

- Para utilizar las señales de tipo 3, debe activar al menos las señales de tipo 2 y las señales de salida para calcular correctamente las señales de tipo 3.

Problemas conocidos:

- Las señales de tipo 1 no funcionan
- El limitador de señales máximas de las señales de tipo 6 no funciona
- Problema de interfaz de usuario al desactivar las velas heikin ashi (solución temporal: deje las velas heikin ashi activadas en la pestaña Entradas y establezca los colores de las velas heikin ashi en Ninguno en la pestaña Colores).


*No hay un plazo definido para el desarrollo de la corrección de errores, pero los errores se corregirán antes de que aumente el precio.

Comentarios 1
Fernando Ribeiro
98
Fernando Ribeiro 2025.10.01 00:05 
 

I want to congratulate the developer on this improved version. I highly recommend the signals edition of this great indicator. Well planned and structured product. Fully functional and user-friendly interface. Finally, it is an intuitive tool to track the market trend and its many opportunities of reversals. Great work. Hope to have soon the EA version of this indicator.

