Titan Breakout
- Experts
- Frederic Jean Andre Jouillerot
- Version: 1.0
- Activations: 5
Fonctionnement de notre robot
https://pipmaster.fr/fonctionnement-de-titan-breakout/
---------------------------------------------------------------------------------
Le Robot MT5 pensé pour les Prop Firms
Sur le marché du forex, des CFD et des marchés des devises, la majorité des robots échouent pour la même raison :
Ils exécutent des signaux sans prise en compte de la volatilité, du stop-loss, du lot, du compte de trading, ou du contexte réel dans lequel les traders évoluent.
Titan Breakout est l’opposé total de cette logique.
C’est un système algorithmique complet, conçu pour reproduire les décisions d’un trader forex discipliné travaillant dans les conditions strictes d’une prop firm comme FTMO.
Il agit comme un pilote automatique professionnel, capable d’optimiser chaque prise de position en fonction des paires de devises, de la liquidité, des tendances et du marché des changes.
Une architecture pensée comme un système professionnel
Le code de Titan Breakout ne se limite pas à une suite d’indicateurs.
C’est une architecture stratégique organisée pour mesurer, filtrer, exécuter, protéger et nettoyer chaque transaction.
Les briques du système incluent :
- Filtrage EMA H1 + D1 → Suivi de tendance fiable, évite les contresens
- Breakout Donchian → Réagit uniquement aux cassures réelles
- ADX + RSI → Filtrage de qualité, suppression des faux signaux
- ATR global → Gestion dynamique du SL, TP, BE, TS selon la volatilité
- Anti-corrélation & Mutex global → Aucune double exposition sur les paires de devises
- Money management réel → Calcul basé sur le vrai lot, le vrai SL et la valeur du dollar ou de l’USD
Titan Breakout ne “tente” pas un trade :
Il prend une position uniquement si toutes les conditions sont réunies.
H1 Only : La cohérence avant tout
Le robot est conçu pour travailler sur H1, avec une confirmation globale sur D1.
Cette approche multi-timeframe élimine la majorité des erreurs courantes des robots grand public.
Le court terme prend l’action
Le long terme valide la direction
Aucune exécution n’est à faire sur d’autres timeframes :
C’est un choix volontaire garantissant une cohérence absolue.
Un Money Management mathématique
Titan Breakout applique un money management identique à celui d’un trader professionnel :
- Risque fixe
- Gestion purement mathématique
- Valeur du SL mesurée en argent, pas en pips
- Contrôle du lot selon la volatilité
Ce fonctionnement protège le capital que ce soit sur compte démo ou compte réel, en évitant toute dérive émotionnelle ou exposition excessive.
Une exécution filtrée, jamais forcée
Avant chaque ouverture de position, Titan Breakout vérifie :
- Tendance (EMA H1 + D1)
- ADX > Seuil
- RSI en zone saine
- Cassure Donchian valide
- Spread acceptable
- Fenêtre horaire active
- Anti-corrélation
- Mutex global libre
Si un seul de ces filtres échoue → Aucune position ouverte.
L’EA explique même son refus grâce au Mode Debug
Gardes-fous techniques inspirés du réel
Titan Breakout reproduit les exigences d’un trader professionnel :
- Contrôle des stop levels & freeze levels
- Vérification de la marge (pas de “not enough money”)
- Anti-corrélation multi-symboles
- Protection du compte
- Gestion du risque adaptée aux marchés financiers et au marché du forex
- Nettoyage automatique des variables globales
Break-Even & Trailing intelligent
Le module CheckBreakEven() :
- Utilise l’ATR pour valider la progression
- Respecte le stop minimum du broker
- Active un trailing progressif
- Transforme le stop-loss en gestion dynamique du profit
Le résultat : une gestion fluide et réaliste, loin des robots basiques.
La force du Mutex Global
Le Mutex Global empêche deux paires de déclencher un trade simultanément.
Associé à l’anti-corrélation, il évite la sur-exposition et la multiplication des positions inutiles.
C’est un comportement rare, absent de la majorité des robots du marché, même parmi les plus chers.
Un design calibré pour les Prop Firms
Titan Breakout respecte toutes les contraintes majeures du trading prop firm :
- Stop-loss obligatoire
- Risque % fixe
- Pas de martingale
- Pas de grid
- Protection multi-symboles
- Logique stricte d’ouverture et fermeture
- Contrôle du spread
- Vérification de marge
- Cohérence des positions ouvertes
Philosophie : Peu de trades, mais des trades propres et cohérents.
Les principaux atouts
Structure modulaire claire
Filtrage multi-timeframe
Gestion complète via ATR
Contrôle global via Mutex + anti-corrélation
Logs lisibles pour l’audit
Protection long terme des comptes
Optimisation pour les traders débutants comme avancés
En résumé : La stratégie de l’ordre dans le chaos
Titan Breakout n’est pas un robot impulsif.
C’est un système discipliné, mathématique, fiable, conçu pour offrir une cohérence totale sur le marché des changes.
Il ne cherche pas à deviner le marché.
Il cherche à ne jamais provoquer les conditions perdantes.