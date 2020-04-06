Fonctionnement de notre robot

Le Robot MT5 pensé pour les Prop Firms Sur le marché du forex, des CFD et des marchés des devises, la majorité des robots échouent pour la même raison :

Ils exécutent des signaux sans prise en compte de la volatilité, du stop-loss, du lot, du compte de trading, ou du contexte réel dans lequel les traders évoluent.

Titan Breakout est l’opposé total de cette logique. C’est un système algorithmique complet, conçu pour reproduire les décisions d’un trader forex discipliné travaillant dans les conditions strictes d’une prop firm comme FTMO.

Il agit comme un pilote automatique professionnel, capable d’optimiser chaque prise de position en fonction des paires de devises, de la liquidité, des tendances et du marché des changes.





Une architecture pensée comme un système professionnel

Le code de Titan Breakout ne se limite pas à une suite d’indicateurs.

C’est une architecture stratégique organisée pour mesurer, filtrer, exécuter, protéger et nettoyer chaque transaction.

Les briques du système incluent :

Filtrage EMA H1 + D1 → Suivi de tendance fiable, évite les contresens

→ Suivi de tendance fiable, évite les contresens Breakout Donchian → Réagit uniquement aux cassures réelles

→ Réagit uniquement aux cassures réelles ADX + RSI → Filtrage de qualité, suppression des faux signaux

→ Filtrage de qualité, suppression des faux signaux ATR global → Gestion dynamique du SL, TP, BE, TS selon la volatilité

→ Gestion dynamique du SL, TP, BE, TS selon la Anti-corrélation & Mutex global → Aucune double exposition sur les paires de devises

→ Aucune double exposition sur les Money management réel → Calcul basé sur le vrai lot, le vrai SL et la valeur du dollar ou de l’USD

Titan Breakout ne “tente” pas un trade :

Il prend une position uniquement si toutes les conditions sont réunies.





H1 Only : La cohérence avant tout

Le robot est conçu pour travailler sur H1, avec une confirmation globale sur D1.

Cette approche multi-timeframe élimine la majorité des erreurs courantes des robots grand public.

Le court terme prend l’action

Le long terme valide la direction

Aucune exécution n’est à faire sur d’autres timeframes :

C’est un choix volontaire garantissant une cohérence absolue.





Un Money Management mathématique

Titan Breakout applique un money management identique à celui d’un trader professionnel :

Risque fixe

Gestion purement mathématique

Valeur du SL mesurée en argent, pas en pips

Contrôle du lot selon la volatilité

Ce fonctionnement protège le capital que ce soit sur compte démo ou compte réel, en évitant toute dérive émotionnelle ou exposition excessive.





Une exécution filtrée, jamais forcée

Avant chaque ouverture de position, Titan Breakout vérifie :

Tendance (EMA H1 + D1)

ADX > Seuil

RSI en zone saine

Cassure Donchian valide

Spread acceptable

Fenêtre horaire active

Anti-corrélation

Mutex global libre

Si un seul de ces filtres échoue → Aucune position ouverte.

L’EA explique même son refus grâce au Mode Debug





Gardes-fous techniques inspirés du réel

Titan Breakout reproduit les exigences d’un trader professionnel :

Contrôle des stop levels & freeze levels

Vérification de la marge (pas de “not enough money”)

Anti-corrélation multi-symboles

Protection du compte

Gestion du risque adaptée aux marchés financiers et au marché du forex

et au Nettoyage automatique des variables globales





Break-Even & Trailing intelligent

Le module CheckBreakEven() :

Utilise l’ATR pour valider la progression

Respecte le stop minimum du broker

Active un trailing progressif

Transforme le stop-loss en gestion dynamique du profit

Le résultat : une gestion fluide et réaliste, loin des robots basiques.





La force du Mutex Global

Le Mutex Global empêche deux paires de déclencher un trade simultanément.

Associé à l’anti-corrélation, il évite la sur-exposition et la multiplication des positions inutiles.

C’est un comportement rare, absent de la majorité des robots du marché, même parmi les plus chers.





Un design calibré pour les Prop Firms

Titan Breakout respecte toutes les contraintes majeures du trading prop firm :

Stop-loss obligatoire

Risque % fixe

Pas de martingale

Pas de grid

Protection multi-symboles

Logique stricte d’ouverture et fermeture

Contrôle du spread

Vérification de marge

Cohérence des positions ouvertes

Philosophie : Peu de trades, mais des trades propres et cohérents.





Les principaux atouts

Structure modulaire claire

Filtrage multi-timeframe

Gestion complète via ATR

Contrôle global via Mutex + anti-corrélation

Logs lisibles pour l’audit

Protection long terme des comptes

Optimisation pour les traders débutants comme avancés





En résumé : La stratégie de l’ordre dans le chaos

Titan Breakout n’est pas un robot impulsif.

C’est un système discipliné, mathématique, fiable, conçu pour offrir une cohérence totale sur le marché des changes.

Il ne cherche pas à deviner le marché.

Il cherche à ne jamais provoquer les conditions perdantes.