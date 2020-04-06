Titan Breakout
- Frederic Jean Andre Jouillerot
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Wie unser Roboter funktioniert
Auf denForex-, CFD- und Devisenmärkten scheitern die meisten Roboter aus demselben Grund:
Sie führen Signale aus, ohne die Volatilität, denStop-Loss, dasLot, dasHandelskonto oder den realen Kontext, in demHändler agieren , zu berücksichtigen.
Titan Breakout ist das komplette Gegenteil dieser Logik.
Es ist ein komplettes algorithmisches System, das entwickelt wurde, um die Entscheidungen eines diszipliniertenDevisenhändlers nachzubilden, der unter den strengen Bedingungen einerProp-Firma wie FTMO arbeitet .
Es funktioniert wie ein professioneller Autopilot, der in der Lage ist, jede eingegangene Position in Abhängigkeit vonWährungspaaren,Liquidität, Trends und demDevisenmarkt zu optimieren.
Die Architektur ist als professionelles System konzipiert
Der Code von TitanBreakout besteht nicht nur aus einer Reihe von Indikatoren.
Es handelt sich um eine strategische Architektur, die darauf ausgerichtet ist, jedeTransaktion zu messen, zu filtern, auszuführen, zu schützen und zu bereinigen.
Zu den Systembausteinen gehören:
- EMA H1 + D1 Filterung → Zuverlässige Trendüberwachung, vermeidet Fehlinterpretationen
- Breakout Donchian → Reagiert nur auf echte Ausbrüche
- ADX + RSI → Qualitätsfilterung, Unterdrückung von Fehlsignalen
- Globale ATR → Dynamisches Management von SL, TP, BE, TS in Abhängigkeit von derVolatilität
- Anti-Korrelation & globaler Mutex → Kein doppeltes Engagement beiWährungspaaren
- Real Money Management → Berechnung basierend auf realemLot, realem SL und Dollar- oder USD-Wert
Titan Breakout "versucht" keinen Handel:
Er geht nur danneine Position ein, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.
Nur H1 : Konsistenz über alles
Der Roboter ist so konzipiert, dass er auf H1 arbeitet, mit globaler Bestätigung auf D1.
Dieser Multi-Zeitrahmen-Ansatz eliminiert die Mehrheit der üblichen Fehler von Verbraucherrobotern.
Kurzfristig wird gehandelt
Langfristig wird die Richtung bestätigt
Auf anderen Zeitskalen ist keine Ausführung erforderlich:
Dies ist eine bewusste Entscheidung, um absolute Konsistenz zu gewährleisten.
Mathematisches Geldmanagement
Titan Breakout wendet ein Geldmanagement an , das mit dem eines professionellen Händlers identisch ist:
- Festes Risiko
- Rein mathematisches Management
- SL-Wert gemessen in Silber, nicht in Pips
- Batch-Kontrolle entsprechend der Volatilität
Dieser Ansatz schützt das Kapital sowohl in den Demo- als auch in den Live-Konten und vermeidet emotionales Abdriften und übermäßiges Engagement.
Gefilterte , niemals erzwungene Ausführung
Vor jeder Positionseröffnung prüft Titan Breakout :
- Trend (EMA H1 + D1)
- ADX > Schwellenwert
- RSI im gesunden Bereich
- Gültiger Donchian Break
- Spread akzeptabel
- Aktives Zeitfenster
- Anti-Korrelation
- Freier globaler Mutex
Wenn nur einer dieser Filter versagt →Keine offene Position.
EA erklärt sogar seine Ablehnung dank des Debug-Modus
Realitätsnahe technische Sicherheitsvorkehrungen
Titan Breakout reproduziert die Anforderungen eines professionellen Händlers:
- Kontrolle der Stop-Levels & Freeze-Levels
- Margin-Kontrolle (kein "nicht genug Geld")
- Multi-Symbol Anti-Korrelation
- Konto-Schutz
- Risikomanagement zugeschnitten auf die Finanz- und Devisenmärkte
- Automatische Bereinigung von globalen Variablen
Break-Even & Trailing intelligent
Das Modul CheckBreakEven():
- Verwendet die ATR, um den Fortschritt zu überprüfen
- Respektiert den Mindeststopp desBrokers
- Aktiviert progressives Trailing
- Verwandelt den Stop-Loss in ein dynamisches Gewinnmanagement
Das Ergebnis: ein flüssiges, realistisches Management, das weit entfernt ist von einfachen Robotern.
Die Kraft von Mutex Global
Mutex Global verhindert, dass zwei Paare gleichzeitig einen Handel auslösen.
In Kombination mit der Anti-Korrelation vermeidet es ein übermäßiges Engagement und die Vervielfachung nutzloser Positionen.
Dies ist ein seltenes Verhalten, das bei den meisten Robotern auf dem Markt fehlt, selbst bei den teuersten.
Ein für Prop-Firmen geeichtes Design
Titan Breakout respektiert alle wichtigen Beschränkungen des Handels mit Prop Firms:
- Obligatorischer Stop-Loss
- Festgelegter Risikoanteil
- Kein Martingal
- Kein Raster
- Multi-Symbol-Schutz
- Strenge Eröffnungs- und Schließungslogik
- Spread-Kontrolle
- Margin-Kontrolle
- Konsistenz der offenen Positionen
Philosophie:Wenige Trades, aber saubere, konsistente Trades.
Wichtigste Vorteile
Klarer modularer Aufbau
Multi-Timeframe-Filterung
Vollständige Verwaltung über ATR
Globale Kontrolle über Mutex + Anti-Korrelation
Audit-fähige Protokolle
Langfristiger Schutz des Kontos
Optimierung fürAnfänger und fortgeschrittene Trader
Zusammenfassung : Die Strategie der Ordnung im Chaos
Titan Breakout ist kein impulsiver Roboter.
Es ist ein diszipliniertes, mathematisches, zuverlässiges System, das entwickelt wurde, um absolute Beständigkeit auf demForex-Markt zu bieten.
Er versucht nicht, den Markt zu erraten.
Er versuchtnie, Verlustbedingungen zu provozieren.