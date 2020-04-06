Wie unser Roboter funktioniert

Der MT5-Roboter, entwickelt für Prop-Firmen MT5-Roboter, entwickelt für Prop-Firmen Auf denForex-, CFD- und Devisenmärkten scheitern die meisten Roboter aus demselben Grund:

Sie führen Signale aus, ohne die Volatilität, denStop-Loss, dasLot, dasHandelskonto oder den realen Kontext, in demHändler agieren , zu berücksichtigen.

Titan Breakout ist das komplette Gegenteil dieser Logik. Es ist ein komplettes algorithmisches System, das entwickelt wurde, um die Entscheidungen eines diszipliniertenDevisenhändlers nachzubilden, der unter den strengen Bedingungen einerProp-Firma wie FTMO arbeitet .

Es funktioniert wie ein professioneller Autopilot, der in der Lage ist, jede eingegangene Position in Abhängigkeit vonWährungspaaren,Liquidität, Trends und demDevisenmarkt zu optimieren.





Die Architektur ist als professionelles System konzipiert

Der Code von TitanBreakout besteht nicht nur aus einer Reihe von Indikatoren.

Es handelt sich um eine strategische Architektur, die darauf ausgerichtet ist, jedeTransaktion zu messen, zu filtern, auszuführen, zu schützen und zu bereinigen.





Zu den Systembausteinen gehören:

EMA H1 + D1 Filterung → Zuverlässige Trendüberwachung, vermeidet Fehlinterpretationen

Zuverlässige Trendüberwachung, vermeidet Fehlinterpretationen Breakout Donchian → Reagiert nur auf echte Ausbrüche

Reagiert nur auf echte Ausbrüche ADX + RSI → Qualitätsfilterung, Unterdrückung von Fehlsignalen

Qualitätsfilterung, Unterdrückung von Fehlsignalen Globale ATR → Dynamisches Management von SL, TP, BE, TS in Abhängigkeit von der Volatilität

Dynamisches Management von SL, TP, BE, TS in Abhängigkeit von der Anti-Korrelation & globaler Mutex → Kein doppeltes Engagement bei Währungspaaren

Kein doppeltes Engagement bei Real Money Management → Berechnung basierend auf realemLot, realem SL und Dollar- oder USD-Wert

Titan Breakout "versucht" keinen Handel:

Er geht nur danneine Position ein, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.





Nur H1 : Konsistenz über alles

Der Roboter ist so konzipiert, dass er auf H1 arbeitet, mit globaler Bestätigung auf D1.

Dieser Multi-Zeitrahmen-Ansatz eliminiert die Mehrheit der üblichen Fehler von Verbraucherrobotern.

Kurzfristig wird gehandelt

Langfristig wird die Richtung bestätigt

Auf anderen Zeitskalen ist keine Ausführung erforderlich:

Dies ist eine bewusste Entscheidung, um absolute Konsistenz zu gewährleisten.





Mathematisches Geldmanagement

Titan Breakout wendet ein Geldmanagement an , das mit dem eines professionellen Händlers identisch ist:

Festes Risiko

Rein mathematisches Management

SL-Wert gemessen in Silber, nicht in Pips

Batch-Kontrolle entsprechend der Volatilität

Dieser Ansatz schützt das Kapital sowohl in den Demo- als auch in den Live-Konten und vermeidet emotionales Abdriften und übermäßiges Engagement.





Gefilterte , niemals erzwungene Ausführung

Vor jeder Positionseröffnung prüft Titan Breakout :

Trend (EMA H1 + D1)

ADX > Schwellenwert

RSI im gesunden Bereich

Gültiger Donchian Break

Spread akzeptabel

Aktives Zeitfenster

Anti-Korrelation

Freier globaler Mutex

Wenn nur einer dieser Filter versagt →Keine offene Position.

EA erklärt sogar seine Ablehnung dank des Debug-Modus





Realitätsnahe technische Sicherheitsvorkehrungen

Titan Breakout reproduziert die Anforderungen eines professionellen Händlers:

Kontrolle der Stop-Levels & Freeze-Levels

Margin-Kontrolle (kein "nicht genug Geld")

Multi-Symbol Anti-Korrelation

Konto-Schutz

Risikomanagement zugeschnitten auf die Finanz- und Devisenmärkte

Automatische Bereinigung von globalen Variablen





Break-Even & Trailing intelligent

Das Modul CheckBreakEven():

Verwendet die ATR, um den Fortschritt zu überprüfen

Respektiert den Mindeststopp des Brokers

Aktiviert progressives Trailing

Verwandelt den Stop-Loss in ein dynamisches Gewinnmanagement

Das Ergebnis: ein flüssiges, realistisches Management, das weit entfernt ist von einfachen Robotern.





Die Kraft von Mutex Global

Mutex Global verhindert, dass zwei Paare gleichzeitig einen Handel auslösen.

In Kombination mit der Anti-Korrelation vermeidet es ein übermäßiges Engagement und die Vervielfachung nutzloser Positionen.

Dies ist ein seltenes Verhalten, das bei den meisten Robotern auf dem Markt fehlt, selbst bei den teuersten.





Ein für Prop-Firmen geeichtes Design

Titan Breakout respektiert alle wichtigen Beschränkungen des Handels mit Prop Firms:

Obligatorischer Stop-Loss

Festgelegter Risikoanteil

Kein Martingal

Kein Raster

Multi-Symbol-Schutz

Strenge Eröffnungs- und Schließungslogik

Spread-Kontrolle

Margin-Kontrolle

Konsistenz der offenen Positionen

Philosophie:Wenige Trades, aber saubere, konsistente Trades.





Wichtigste Vorteile

Klarer modularer Aufbau

Multi-Timeframe-Filterung

Vollständige Verwaltung über ATR

Globale Kontrolle über Mutex + Anti-Korrelation

Audit-fähige Protokolle

Langfristiger Schutz des Kontos

Optimierung fürAnfänger und fortgeschrittene Trader





Zusammenfassung : Die Strategie der Ordnung im Chaos

Titan Breakout ist kein impulsiver Roboter.

Es ist ein diszipliniertes, mathematisches, zuverlässiges System, das entwickelt wurde, um absolute Beständigkeit auf demForex-Markt zu bieten.

Er versucht nicht, den Markt zu erraten.

Er versuchtnie, Verlustbedingungen zu provozieren.