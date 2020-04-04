Abiroid Iterative Gaussian Channel MT5

Entrada detallada en el blog:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766378





Características principales



Bandas superior/inferior adaptables

Línea central suave

Longitud personalizable (sensibilidad)

Sin repintado (sólo se actualiza la barra en curso cada número de ticks "Actualizar después de ticks")

Múltiples fuentes de precios - Elija entre cierre, apertura, máximo, mínimo, mediana, típico o cierre ponderado

Componentes:



La Línea Base

La línea central suave representa la media ponderada del precio. Piense en ella como el "verdadero" nivel de precios una vez eliminado todo el ruido.

Si el precio cotiza por encima de la línea de base, los compradores tienen el control; si cotiza por debajo, los vendedores tienen el control.

Y el precio seguirá volviendo a esta línea central.





Las bandas superior/inferior

Representan los límites del canal. Se separan cuando aumenta la volatilidad y se contraen cuando ésta disminuye. Si el precio alcanza o sobrepasa esta línea, indica un potencial: