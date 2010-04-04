Abiroid Nadaraya Watson Envelope MT5

Acerca de:

La Envolvente de Nadaraya-Watson es un indicador técnico sofisticado pero práctico que ayuda a los operadores a identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa utilizando métodos avanzados de regresión kernel.

Esta es la versión para MT5.


Para la versión MT4 ir aquí:

https://www.mql5.com/en/market/product/158640/


Características principales

  • Bandas basadas en ATR: Tres bandas superiores y tres inferiores proporcionan zonas graduadas de sobrecompra/sobreventa
  • Cálculo de escala logarítmica
  • Línea central - alcista (verde azulado) o bajista (rojo)

¿Qué es la Envolvente de Nadaraya-Watson?

Piense en una envolvente como un canal alrededor de la acción del precio. Las envolventes tradicionales utilizan medias móviles simples con bandas porcentuales fijas. La envolvente de Nadaraya-Watson lleva este concepto más allá mediante el uso de la regresión kernel, un enfoque matemático inteligente que pondera más los datos de precios recientes sin dejar de tener en cuenta el contexto histórico.

¿Por qué la regresión kernel?

La regresión kernel no asume que los precios se mueven en líneas rectas o siguen patrones específicos. En su lugar, examina cada punto de precio y se pregunta: "¿Cuánto deberían influir los precios cercanos en mi estimación aquí?". Los precios más cercanos tienen más peso y los más lejanos, menos. Así se crea una línea que se adapta suavemente y que responde a los cambios del mercado sin el retraso de las medias móviles tradicionales.

El núcleo cuadrático racional utilizado aquí es especialmente potente. Imagine combinar múltiples medias móviles de diferentes longitudes en una línea inteligente. Eso es esencialmente lo que hace este kernel, ofreciéndole capacidad de respuesta y suavidad en un solo cálculo.


Lea la descripción detallada con capturas de pantalla:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766072


Productos recomendados
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
FREE
Supports And Resistances Lines
Francisco Gomes Da Silva
4.72 (43)
Indicadores
Indicador de zonas de soporte y resistencia MT5 este indicador sabe cómo identificar techos y suelos automáticamente. Este indicador de soporte y resistencia crea líneas de soporte y líneas de resistencia basadas en máximos y mínimos. cómo hacer líneas de soporte y resistencia. este es un indicador para hacer líneas automáticas de soporte y resistencia. cómo encontrar el nivel de soporte con indicador. este indicador encuentra máximos y mínimos automáticamente. El indicador crea automáticamente
FREE
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Indicadores
Weis Waves es un indicador técnico desarrollado por David Weis, inspirado en los principios de Richard Wyckoff. A diferencia del volumen tradicional, que se muestra barra por barra, Weis Waves acumula el volumen en “olas” alcistas o bajistas, reiniciando el conteo cada vez que el precio cambia de dirección. Este método permite al trader ver con claridad la fuerza real del movimiento del mercado, ya que cada ola refleja la intensidad del volumen que sostiene la secuencia de velas. Característi
FREE
SMC Order Block Zone
Faath Pondu Veettil
Indicadores
SMC Order Block Zones (MT5) es un indicador analítico de Smart Money Concept (SMC) especialmente diseñado y optimizado para el Oro (XAUUSD) . Detecta automáticamente los Bloques de Órdenes y los muestra como zonas de Oferta y Demanda , ayudando a los operadores a identificar posibles niveles de precios institucionales en el Oro. El indicador utiliza una lógica adaptada a la volatilidad , por lo que es muy adecuado para los movimientos rápidos y agresivos del XAUUSD. Características principales
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción General El Indicador Fair Gap Value identifica y resalta “fair value gaps” en el gráfico de MetaTrader 5. Un fair gap ocurre cuando se forma un vacío de precio entre el mínimo de una vela y el máximo de otra, separadas por una vela intermedia. El indicador dibuja rectángulos de colores (alcistas y bajistas) para enfatizar estas zonas, proporcionando un apoyo visual claro para estrategias de acción del precio. Características Clave Detección de gap alcista : resalta gaps entre el míni
FREE
Easy VWAP
Luca Spinello
Indicadores
El indicador VWAP, la forma abreviada de Volume Weighted Average Price, es similar a una media móvil pero tiene en cuenta el volumen de ticks de las velas. El indicador calcula la media móvil multiplicando el precio de cada vela por el volumen de ticks en la vela. Dicho cálculo pondera con mayor significación el precio donde se realizaron más transacciones. Características: Estilo visual personalizable Periodo personalizable Facilidad de uso
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado . El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente: quién domina el mercado: compradores o vendedores cuándo comienza una tendencia cuando una tendencia pierde fuerza cuando el mercado entra en un rango cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguim
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indicadores
Indicador IMI (Intraday Momentum Index) Descripción El indicador IMI (Intraday Momentum Index) es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar la fuerza del impulso y los posibles retrocesos en el mercado. Este indicador cuantifica la relación entre las ganancias y las pérdidas durante un periodo específico, ayudando a los operadores a evaluar la dinámica actual del mercado. Características Oscila entre 0 y 100, lo que facilita la interpretación de las condiciones del me
FREE
Super Trend Live
Israr Hussain Shah
Indicadores
super trend version es para ayudarle a tener una vision en tiempo real del movimiento del mercado le ayudara a tener una vision en vivo del mercado actual línea y flecha de señal de compra para ayudarle a entender la dirección de la batalla la línea y la flecha de la señal de venta le ayudarán a entender la dirección del mercado opere con lo que ve no con lo que piensa esta es una herramienta simple y la mejor para nuestros operadores de cualquier mercado cripto oro
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Indicadores
John Bollinger creó este indicador en 2010 como una forma de leer el indicador original (Bandas de Bollinger) de una manera más "técnica", mostrado como un oscilador. El rango típico de las Bandas de Bollinger %B es 0 - 0,5 - 1,0, donde "0" representa la banda inferior, el "0,5" la banda media, y "1" la banda superior. La línea del indicador representa los precios de cierre. Así de sencillo. AJUSTES Periodo de análisis de las Bandas de Bollinger Multiplicador de la desviación estándar Desplazam
FREE
Bar Color Trend
Germano Chagas
4.38 (8)
Indicadores
Combinando lo mejor de la Acción del Precio , el Movimiento Direccional y el análisis de Divergencia/Convergencia , Candle Color Trend es una forma fácil y fiable de identificar la dirección de la tendencia. El indicador pinta automáticamente las velas de acuerdo con el supuesto de que una tendencia alcista se define por precios que forman una serie de máximos y mínimos más altos. Por el contrario, una tendencia bajista se define por precios que forman una serie de máximos más bajos y mínimos má
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indicadores
Imagine VWAP, MVWAP y MIDAS en un solo lugar... ¡Pues lo ha encontrado! Ahora puede seguir el movimiento de los grandes operadores de varias maneras, ya que en general persiguen los puntos de referencia relacionados con esta medición, calibrando si tuvieron una buena o mala ejecución en sus órdenes. Los operadores y los analistas utilizan el VWAP para eliminar el ruido que se produce a lo largo del día, de modo que puedan medir qué precios están negociando realmente los compradores y los vendedo
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
Weis Wave Scouter Basic
Jean Carlos Martins Roso
5 (1)
Indicadores
El Weis Wave Scouter Basic es la versión esencial de nuestro reconocido indicador para MetaTrader 5, diseñado para traders que desean explorar los conceptos del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis) de forma accesible y eficiente. Basado en la lectura de ondas de volumen, este indicador simplificado permite identificar los movimientos del mercado con claridad, enfocándose en los principios de esfuerzo vs resultado y oferta y demanda, tal como enseñó Richard Wyckoff. Con el
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Ratio Indicator
Rafael Gazzinelli
5 (2)
Indicadores
Indicador de Ratio - Guía del usuario Oferta especial Deje un comentario y obtenga el indicador Long & Short Cointegration Analyzer gratis - ¡sólo envíeme un mensaje! Este indicador de Ratio entre activos permite monitorizar y operar la relación de precios entre dos activos seleccionados por el usuario. Calcula la relación entre los precios de dos activos, denominados Activo1 y Activo2 (por ejemplo, "GBPUSD" y "EURUSD"), y traza una media móvil de la relación junto con las Bandas de Bollinger .
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicadores
Actualizaciones de Spike Catch Pro 22:03 Motor avanzado para la búsqueda de entradas comerciales en todos los pares Boom y Crash (300,500 y 1000) Mejoras en las estrategias programadas Mx_Spikes (para combinar Mxd,Mxc y Mxe), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) hemos añadido una flecha en la identificación de la estrategia, esto ayudará también en el backtesting manual visual de las estrategia
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O quizás le gustaría tener más consistencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert RSI Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo consiste en proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y ac
FREE
VWAP Indicator
LUC JACOBUS A VERHEECKE
4.2 (25)
Indicadores
Precio medio ponderado por volumen (VWAP) El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada por los operadores que proporciona el precio medio al que se ha negociado un valor a lo largo del día, basándose tanto en el volumen como en el precio. Es importante porque proporciona a los operadores una visión tanto de la tendencia como del valor de un valor. Este indicador VWAP V2 es gratuito y es la versión manual del indicador Easy VWAP ampliado (30 euros), en e
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Indicadores
Versión para Metatrader 5 del famoso indicador Tabajara de Andre Machado. Si no conoces el trabajo de Análisis Técnico de Andre Machado no necesitas este indicador... Para aquellos que lo necesiten y para aquellos traders amigos que pidieron esta portabilidad desde otras plataformas, aquí está... CARACTERÍSTICAS Media Móvil de 8 periodos Media Móvil de 20 periodos Media móvil de 50 periodos Media móvil de 200 periodos Velas coloreadas según la inflexión de la MA de 20 periodos AJUSTES Puede ca
FREE
Dual RSI
Paul Conrad Carlson
3 (1)
Indicadores
Indicador de alertas para Dual Relative strength index rsi. Gran rsi preestablecido en 14 está por debajo de 30 pequeño rsi preestablecido en 4 está por debajo de 10 para comprar señales alcistas . Grande rsi preestablecido en 14 está por encima de 70 pequeño rsi preestablecido en 4 es superior a 90 para vender señales bajistas. Incluye alertas móviles y terminales. dibuja líneas cuando alertas. Este indicador puede ayudar a identificar los extremos y luego la parte superior o inferior de los
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Oscilador Volumen-Precio (VP Oscillator) para MT5 El Oscilador VP destaca el equilibrio (o desequilibrio) entre el volumen de operaciones y el movimiento de los precios, ayudando a los operadores a detectar tendencias ocultas de acumulación, distribución o debilitamiento. Cómo funciona: Calcula el rango de precios de cada barra (Alto-Bajo) y el volumen de ticks. Normaliza ambos valores sobre un periodo determinado (por defecto: 14). Traza la diferencia absoluta entre ellos ×100 - mostrando cómo
FREE
Volume Bubbles
Antonio Grassi
4.2 (5)
Indicadores
Delta Volume Bubbles es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para mostrar de forma clara e intuitiva la presión de compra y venta en el mercado. A través de burbujas coloridas y dinámicas, muestra la diferencia entre los volúmenes de compra y venta (Volumen Delta) en tiempo real, ayudando al operador a identificar áreas de fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda. El indicador representa una forma visual del flujo de órdenes , simplificando el análisis volumétrico incluso pa
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Presentamos el MACD Enhanced , un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) avanzado que proporciona a los operadores capacidades ampliadas para el análisis de tendencias e impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección y la fuerza de la tendencia, creando señales visuales claras para posibles puntos de entrada y salida. Atención. Para obtener los mejores resultado
FREE
MW Volume
Martin Bittencourt
3.8 (5)
Indicadores
El indicador de volumen Martinware traza un promedio móvil coloreado sobre las barras de volumen. La coloración utiliza tres colores y puede hacerse de diferentes maneras elegibles por el usuario y se aplica tanto al promedio como a las barras de volumen. Son posibles tres tipos de coloración: Ninguno: no se realiza ninguna coloración Aumentando o disminuyendo: cambia el color dependiendo de que el valor actual sea mayor o menor que el anterior Volumen relativo al promedio: los colores varía
FREE
Master SmoothedHMA Color
Som Prakash Gehlot
Indicadores
HMA Color - Suavizado Maestro Un indicador visual limpio y de alta precisión de la Media Móvil del Casco con visualización de color de tendencia totalmente suavizada. Diseñado para scalpers profesionales y traders algorítmicos que desean una vista de tendencia simple, rápida, potente y sin ruido. Este indicador está construido con un sistema de doble suavizado , haciendo que la curva de Hull sea extremadamente suave y sensible. Cuando la tendencia es alcista, la línea HMA cambia automáticamente
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Abiroid Iterative Gaussian Channel MT5
Abir Pathak
Indicadores
Entrada detallada en el blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766378 Características principales Bandas superior/inferior adaptables Línea central suave Longitud personalizable (sensibilidad) Sin repintado (sólo se actualiza la barra en curso cada número de ticks "Actualizar después de ticks") Múltiples fuentes de precios - Elija entre cierre, apertura, máximo, mínimo, mediana, típico o cierre ponderado Componentes: La Línea Base La línea central suave representa la media ponderada del prec
FREE
Abiroid Auto Fibonacci Indicator
Abir Pathak
4.91 (22)
Indicadores
Un indicador Fibonacci se utiliza mejor con otros indicadores como Pivotes, Soporte/Resistencia, etc. El precio tiende a utilizar los niveles de Fibo como líneas de Soporte o Resistencia. Por lo tanto, este indicador es muy útil para saber cuándo el precio podría revertirse o si se cruza un nivel, el precio podría continuar la tendencia. También para encontrar las mejores líneas de Take Profit y StopLoss. No utilice el indicador Fibo solo para operar, ya que no siempre es preciso. Utilícelo para
FREE
TDI Scanner Dashboard
Abir Pathak
5 (9)
Indicadores
Escáner TDI Multi Timeframe: Este indicador del Dashboard utiliza el indicador TDI (Trader's Dynamic Index) para encontrar las mejores operaciones. Lea la Guía de Uso detallada: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758252 Indicadores adicionales también disponibles en el post anterior. Comprobaciones de: - Patrón SharkFin Indicador gratuito para SharkFin: https://www.mql5.com/en/market/product/42405/ - Tendencia TDI: Tendencia fuerte/débil arriba/abajo - Señal TDI: Fuerte/Media/Débil Señal de
Guppy GMMA Cross Arrows Indicator
Abir Pathak
5 (9)
Indicadores
Este indicador se basa en la estrategia GMMA de Guppy. Y muestra flechas cuando las líneas GMMA se cruzan hacia arriba o hacia abajo. Para tener este indicador y obtener alertas para Múltiples Timeframes y múltiples Pares puedes ver la demo de este indicador GMMA Trend Scanner: https://www.mql5.com/en/market/product/38747 Sobre GMMA En Breve: GMMA intenta identificar tendencias combinando dos grupos de medias móviles con diferentes periodos de tiempo: Las EMA a largo plazo (30, 35, 40, 45, 50 y
FREE
Best Heiken Ashi VQZZ System
Abir Pathak
4.8 (10)
Indicadores
Cómo utilizar Echa un vistazo a este post para una descripción detallada de Todos los extras del Indicador y la plantilla: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758259 El mejor sistema de Heiken Ashi es un sistema de comercio simple para el comercio basado sólo dos indicadores para generar señales: Heiken ashi suavizado y Vqzz indicador multi-timeframe. El sistema fue creado para scalping y day trading pero también puede ser configurado para marcos de tiempo superiores. Como se mencionó, el sist
FREE
TDI Patterns SharkFin Indicator
Abir Pathak
4.85 (13)
Indicadores
Este es un Indicador de Flechas Sharkfin. Explicación detallada y extras TDI: h ttps://www.mql5 .com/en/blogs/post/759138 This indicator will show only Arrows. It does not have TDI symbols on chart. Please get the extras from links above for TDI indicators. Escáner Sharkfin (de pago): https://www.mql5.com/en/market/product/123566 Escáner TDI Dash (de pago): https://www.mql5.com/en/market/product/41826 Acerca de: Este indicador encuentra el patrón de aleta de tiburón. Mostrará una flecha en l
FREE
Ichimoku Scanner Dashboard
Abir Pathak
4.75 (16)
Indicadores
El panel de control utiliza la estrategia Ichimoku para encontrar las mejores operaciones. Obtenga indicadores/plantillas adicionales: Y leer más acerca de la descripción detallada del producto y el uso aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747457 Lea más acerca de Scanner características comunes en detalle aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747456 Características: Precio Kumo Breakout Cruce Tenkan-Kijun Chikou/Cloud y Chikou/Precio Soporte/Resistencia (SR-SS o SR-NRTR) Estocástico O
Semafor 3LZZ Scanner Dashboard
Abir Pathak
5 (8)
Indicadores
Escáner de 3 Niveles ZZ Semafor: Este es un indicador de Dashboard que utiliza el indicador 3LZZ en segundo plano para encontrar semafors. Dará prioridad a los semafors3 porque especifican una señal fuerte. Por lo tanto, incluso si hay un sem1 o 2 en la barra actual, y si Sem3 estaba dentro de "Check Previous Bars for Sem 3". Entonces mostrará Sem3 en su lugar. Lea acerca de esto en el post detallado: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758250 Y obtener todos los indicadores adicionales / Plant
Abiroid Range Filtered Trend Signals MT5
Abir Pathak
Indicadores
Lea la entrada de blog detallada con capturas de pantalla aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764306 Nota: Esta es la versión MT5 solamente. La versión MT4 está disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/149941 Características Suavizado Kalman para reducir el ruido del mercado. Bandas de supertendencia para la dirección de la tendencia. Puntos y flechas codificados por colores para una lectura rápida. Señales de flecha para la continuación de la tendencia. Alertas de cambio
Abiroid GMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Indicadores
Características: 1- Obtiene los Niveles OB/OS de los Niveles MA Dorados 2- Espera el Cruce del Nivel Inicial de Compra/Venta 3- Opcional: Si el precio cruza Nivel Medio en barras anteriores 4- Opcional: Cruce de barras de Volumen Alto/Medio 5- Opcional: MA Stacked para comprobar tendencia alcista/bajista para TF actual 6- Opcional: NRTR plazos superiores alineados Comprobación Explicación detallada en el blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758457 Niveles con Buffers disponibles aquí: Ind
FREE
Abiroid GMMA Trend Scanner Dashboard
Abir Pathak
4.5 (4)
Indicadores
Características: - TF actual GMMA Cruz y Tendencia (Comprobación obligatoria.. G-Up/G-Down) - Comprobación de la tendencia HTF GMMA (flecha oblicua opcional) - TDI o NRTR Trend Check (Opcional.. diamante) Leer post para descripción detallada y descarga de indicadores extra: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758264 Escáner: Este es un escaner para encontrar buenas operaciones usando el metodo GMMA como base y el metodo TDI para la verificacion de la tendencia. Todos los botones para todos los
EMA Multi meter
Abir Pathak
4.92 (13)
Indicadores
Cómo funciona el indicador: Este es un indicador multimedidor Multi-timeframe MA que estudia si el precio está por encima o por debajo de un rango EMA particular y muestra señales rojas / verdes / amarillas. Rojo: Precio por debajo del rango EMA Verde: Precio por encima del rango Amarillo: Precio dentro del rango Propiedades del indicador: Ajustes EMA: - El periodo por defecto es 200. Puede cambiar todos los ajustes de MA como Período, Método MA (SMA, EMA, etc) o Precio MA Aplicado (Cierre, Ape
FREE
Abiroid Slopes Histogram
Abir Pathak
Indicadores
El indicador Abiroid Multi Slope le permite calcular un histograma de pendiente para cualquier línea de cualquier indicador . Histogram is for 1 slope line only, but slope values can be calculated for 3 lines total. Para tener múltiples histogramas, añada tantos indicadores de Pendiente para indicadores personalizados como desee en el gráfico. Sólo tiene que proporcionar el nombre del indicador, el valor del búfer, el período de la pendiente y el número máximo de barras hacia atrás. Por defecto
FREE
Abiroid Slope MA
Abir Pathak
4.67 (3)
Indicadores
Características: - Pendiente de la media móvil para barras máximas pasadas - Periodo de Pendiente - Umbrales de pendiente - Múltiples opciones de Tipo de Pendiente - Ver la pendiente visualmente como un histograma - Mostrar/Ocultar panel de información Cálculos y tipos de pendiente: El valor de la pendiente se calcula utilizando el Período de Pendiente. Suponga que el Período es 5, revisará el valor MA para la barra (x) y la barra (x+5). Y encontrará el ángulo de pendiente entre ellos. Lea la
FREE
Abiroid MA Stack
Abir Pathak
4.5 (4)
Indicadores
Media Móvil Rainbow Stack: Gratis: Pila de medias móviles de una divisa y un marco temporal Muy útil para encontrar tendencias actuales y de plazos superiores. Ideal para operaciones basadas en tendencias a largo plazo. Utilice menos MAs para scalping rápido. No es adecuado cuando la volatilidad es baja. Utilícelo sólo durante mercados de alta volatilidad y tendencia estable. Utilícelo para mejorar sus estrategias basadas en tendencias existentes para encontrar las mejores tendencias. Lea la de
FREE
Abiroid Simple Semafor Scanner
Abir Pathak
4 (1)
Indicadores
Descripción Este escáner utiliza 3LZZ TRO ex4 y escanea en busca de Semafors en la barra "Shift" dada. Configuración detallada del escáner: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747456 Otros ajustes: Establecer periodos para Semafor 1,2,3 Activar/desactivar alertas para Semafor 1,2,3 Shift bar (Barra en la que se escanea semafor) Refresh After Ticks (Número de ticks cuando se refresca la barra) Este escáner es una versión bastante simplista. Y una versión más detallada con una estrategia diferent
FREE
Abiroid Extreme TMA System Arrows Indicator
Abir Pathak
4.33 (3)
Indicadores
Sistema Extreme TMA con indicador de flechas Y Cajas de Compra/Venta con Take Profit & Stop Loss Este es un Indicador de Flechas sin Repintado basado en el Sistema Extreme TMA. Muestra señales cruzadas de TMA y las mejores señales de COMPRA/VENTA. Junto con el TakeProfit más pronosticado. Y StopLoss basado en el ratio TakeProfit. Tenga en cuenta: Este es un indicador de flechas solamente. Dashboard se vende por separado aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/44825 Acerca del indicador
Abiroid Extreme TMA System Scanner Dashboard
Abir Pathak
5 (6)
Indicadores
Este Scanner Dashboard utiliza el Indicador de Flechas del Sistema Extreme TMA para mostrar buenas señales de COMPRA/VENTA. Este producto contiene sólo el tablero de instrumentos. No contiene el indicador Abiroid_Arrow_Extreme_TMA.ex4. El indicador Arrows no es necesario para que el tablero funcione. Para ver las flechas, puede comprar el indicador de flechas por separado si lo desea: h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/44822 Dash muestra las Pendientes para los marcos de tiempo actual y s
Best Heiken Ashi VQZZ Scanner Dashboard
Abir Pathak
5 (1)
Indicadores
Escáner Dashboard para Mejor Heiken Ashi VQZZ Flechas Indicador aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/45900 Echa un vistazo a este post para una descripción detallada sobre cómo utilizar Todos los extras Indicador y plantilla: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758259 Please note that if you are using too many pairs/timeframes, then VQZZ calculations might slow down the dashboard. Así que tenga cuidado de no utilizar demasiados VQZZ plazos más altos si está utilizando demasiados pares.
Abiroid ProfitPercent Arrows Stoch Ichimoku
Abir Pathak
Indicadores
Abiroid Profit Percent Series 1: Flechas Indicador Estocástico Ichimoku con ATR Obtenga el Scanner gratis. Para obtener Porcentajes de Ganancia para Múltiples Marcos de Tiempo y Múltiples Pares. Y leer descripción detallada sobre este indicador y todos los ajustes aquí. Y obtener indicadores adicionales, plantillas y configuraciones para su descarga: https://abiroid.com/product/profit-percent-stoch-ichimoku-with-atr Vea el video tutorial aquí: https://youtu.be/C45-9kWPE2Q Acerca de la estrat
Abiroid ProfitPercent Arrows MA Confluence
Abir Pathak
5 (1)
Indicadores
Porcentaje de beneficio Serie 2 El panel de control del escáner está disponible aquí (de forma gratuita) : Y lea información detallada sobre MA Confluence aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747474 Aquí hay un post sobre Ajustes Comunes para todos los Indicadores de la Serie de Porcentaje de Ganancia: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747456 Estrategia: Indicadores de Señales Principales (Cualquiera): MA Cross (In-built) o Hull, OBV Cross, Heiken Ashi Cross Indicadores de Validación (
Abiroid COG Slope
Abir Pathak
Indicadores
Se trata de un indicador de pendiente para el indicador COG (Centro de Gravedad). Descargar extra COG Indicadores y leer la descripción detallada y la estrategia aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759120 Descripción: Puede establecer el Umbral de Pendiente para indicar los niveles elevados de Compra/Venta. En la imagen de arriba el Umbral está en 0, debido a que toda la pendiente alcista es verde y la bajista es roja. Supongamos que fijamos el Umbral en -10 y 10, entonces esto es lo que
Abiroid Sway COG Arrow
Abir Pathak
5 (2)
Indicadores
Este indicador utiliza el Centro de Gravedad (COG) para encontrar las mejores operaciones. Se trata de una inversión basada Swing Indicador que contiene una Flechas Indicador. Que usted puede comprar aquí de Metatrader Mercado. Echa un vistazo a esta entrada de blog para detallada Guía de uso y enlaces a escáner gratuito: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758262 Scanner needs this arrows indicator in same directory to run Copie el scanner ex4 en la misma carpeta que su Indicador Arrows: MQL
Abiroid Darvas Arrow
Abir Pathak
Indicadores
Esta estrategia se utiliza mejor para el comercio basado en tendencias. Mientras que el mercado está en tendencia, el precio todavía hace rangos más pequeños. Las cajas Darvas muestran rupturas de estos pequeños rangos, mientras que todavía siguen la tendencia original del mercado. Descripción detallada: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747919 Características: Darvas - Compruebe la ruptura de la caja de Darvas - Compruebe el precio por encima/por debajo de la MA o si la caja de Darvas ha cru
Abiroid EMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Indicadores
Free scanner available here: https://abiroid.com/product/abiroid-ema-scalper Estrategia Básica: 1: Cruce MA Flecha Arriba/Abajo (Comprobación Obligatoria) Comprobaciones Opcionales: 2: Si NRTR Check On (Opcional): Para COMPRA: Comprobar si NRTR azul y Para VENTA: NRTR Rojo Si NRTR Distancia Sombra Encendido (Opcional): Comprueba el precio de 'x' barras atrás: a distancia de Sombra (distancia del Multiplicador ATR) de la línea NRTR. 3: Si la barra de Alto Volumen está activada: Comprueba si la
Abiroid Support Resistance Scanner
Abir Pathak
5 (3)
Indicadores
Este es un Escáner de Soporte/Resistencia para la plataforma Metatrader 4 (MT4). Obtenga todos los extras y descargue la demo gratuita aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760210 Lea la descripción detallada en el post anterior. Y obtener el indicador SR para gráficos individuales. Características: Escanea zonas de Soporte/Resistencia (también llamadas zonas de Oferta/Demanda) Muestra una alerta cuando el precio está dentro de estas zonas y resalta el par/marco de tiempo Mostrar u ocultar
Abiroid Donchian Arrow
Abir Pathak
Indicadores
Esta estrategia es útil para scalping en marcos de tiempo pequeños y opciones binarias. Mejores plazos: M5,M15,M30 M1 timeframe es demasiado impredecible. Así que ten cuidado con eso. Lea la descripción detallada y obtener todos: - Demo Gratis - Escáner gratuito - Extra Indicadores ex4 archivos de https://abiroid.com/product/abiroid-donchian-scanner-and-arrows Arrows Demo only works in strategy tester. So, Arrows Demo won't work with the free scanner. Scanner necesita "Abiroid Donchian Arrow.e
Abiroid Halftrend Scanner
Abir Pathak
5 (5)
Indicadores
Lea la descripción detallada y obtenga una demostración gratuita e indicadores adicionales: h ttps://www.mql5 .com/en/blogs/post/758610 Características: Escaneo de Flechas de Media Tendencia: Escanea Max Bars Pasadas para flechas de Media Tendencia. Muestra cuántas barras atrás se produjo la flecha en un soporte Alertas de Barras Pasadas: Número de barras hacia atrás para las que el escáner enviará alertas. Halftrend HTF Align: Escanea los plazos más altos para la dirección de la tendencia del
Abiroid Supertrend Scanner
Abir Pathak
Indicadores
Lea la descripción detallada y los indicadores adicionales: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758622 Este tablero de Supertendencia es un tablero multi-moneda y multi-marco de tiempo que da señales cada vez que la supertendencia cambia su dirección de tendencia. Tenga en cuenta, que esto no es un sistema de comercio completo. Le ayudará a obtener señales iniciales de Supertendencia y alineaciones de tendencia en plazos más largos. Y es para ser utilizado con sus propias estrategias Supertrend.
Abiroid Customizer Arrow
Abir Pathak
Indicadores
Acerca de: Obtener escáner gratuito y estrategias de ejemplo Y entienda la descripción detallada aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759237 Y también obtener envolturas de ejemplo de arriba post. Usted puede hacer sus propias envolturas si sus indicadores tienen condiciones complejas o para In-Built MT4 indicadores. Características: - Especifique su propio indicador personalizado - Especifica los valores del Buffer y crea Variables - Use esas Variables para crear sus propias Condiciones
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario