Takibi Gold AI

Takibi（焚火）

GOLD（XAUUSD）｜AIモデル使用

Takibi（焚火）は、ゴールド（XAUUSD）を対象に取引を行うエキスパートアドバイザーです。
短期から中期の価格変動を対象とした取引設計となっています。

取引判断には、学習済みの機械学習モデルによる確率出力を使用しています。

AIモデルについて

Takibiでは、機械学習による2値分類モデルを使用しています。
過去のヒストリカルデータを用いて学習されたモデルが、複数の市場情報を入力として売買方向の確率を出力します。

モデル作成にはCatBoostを使用し、特徴量および目的変数は独自の設計に基づいて作成されています。

モデル作成時の考慮点

学習時には以下の点を考慮して調整を行っています。

  • 過学習への対策

  • クラス分布の偏りへの配慮

  • 相場環境の変化を考慮した学習データ構成

  • 複数条件による検証

これらを踏まえ、特定期間のみに依存しない学習設定を意識してモデルを構築しています。

特徴量の例

モデル入力には以下のような情報を使用しています。

  • 時間帯・曜日

  • 価格変動率

  • ボラティリティ指標（例：ATR系）

  • 複数のテクニカル指標（RSI / MA / RCI / Stochastic など）

合計で約85項目の特徴量を使用しています。

取引ロジック

本EAは順張り・逆張りのいずれかに固定されたロジックではありません。
モデルの出力確率に基づき、各タイミングで売買方向を判断します。

エントリーは予測確率が設定された閾値を超えた場合に行われます。
クローズは予測確率が閾値を下回り、かつ反対方向の予測が出た場合に行われます。

閾値は一定のルールに基づき定期的に更新されます。

トレード特性（設計上の想定）

  • 取引頻度：比較的高め

  • 取引スタイル：短期〜デイトレード想定

  • ポジション保有時間：数十分〜数時間程度

※実際の取引結果は相場状況や取引環境により大きく変動します。

EA仕様

  • 対応通貨ペア：XAUUSD（GOLD）

  • 対応時間足：H1

  • 同時保有ポジション：片側1ポジション

  • 両建て：Buy/Sell同時保有する場合あり

  • ロットタイプ：固定

  • ナンピン・マーチン：なし

  • アカウントタイプ：制限なし

  • VPS：使用推奨

バックテストについて

バックテスト結果は参考情報として掲載しています。
テストモデルの違いや取引環境により結果は変動する可能性があります。

特定の期間や取引環境のみに最適化することを目的としたロジックではありません。

パラメーター説明

変数名 説明
Comment 注文コメントおよびチャート表示に使用される識別文字列
MagicBuy 買いのマジックナンバー（EA識別用）
MagicSell  売りのマジックナンバー（EA識別用）
Slippage(point) 許容スリッページ。値を超える価格ズレが発生する場合、新規注文を控えます
MaxSpread(point) 許容最大スプレッド。指定値を超えると新規エントリーを停止します
EntryLots 新規エントリー時に使用する基本ロット
TakeProfit(%)  利確変動率(%)。
Stoploss(%) 損切変動率(%)。
TimeZone 時間変換に使用する設定（ブローカーのGMT設定の目安）
SummerTime サマータイム設定。
NO_SUMMER：サマータイムなし
US_SUMMER：米国式サマータイム
EU_SUMMER：欧州式サマータイム
ShowIndicator チャート上にAIの予測や履歴情報を表示します


リスクに関する注意事項

本EAは将来の利益を保証するものではありません。
相場状況や取引環境により損失が発生する可能性があります。
十分にリスクをご理解の上でご利用ください。

