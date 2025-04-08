Takibi Gold AI

Ein 20-Strategien-KI-Expertenberater

Entwickelt für den wahren Schwierigkeitsgrad von GOLD (XAUUSD)

1. Warum ist der Handel mit GOLD so schwierig?

GOLD (XAUUSD) ist eines der schwierigsten Instrumente am Devisenmarkt.

Plötzlicher Anstieg der Volatilität

Starke eindirektionale Bewegungen

Große Preisschwankungen nach oben und unten

Diese Merkmale führen häufig zu den schlechtesten Ergebnissen:

Käufe an der Spitze

Ausstieg in der Nähe des Tiefpunkts

Da GOLD sehr große Schwankungsbreiten hat, ist

für Grid- oder Martingale-Systeme besonders gefährlich.

2. Das für GOLD typische Worst-Case-Szenario

Ein gängiges GOLD-Muster sieht wie folgt aus:

Starke Bewegung in eine Richtung Stop Loss kann nicht schnell genug reagieren → erzwungener Stop Out Der Preis kehrt sofort nach dem Stopp zurück

Mit diesem Verhalten können sich

loose grid / averaging strategies einfach nicht erholen.

In Backtests können extrem enge Raster profitabel erscheinen,

aber sie erfordern:

Sehr hohes Risiko

Starke mentale Toleranz

Akzeptanz von seltenen, aber fatalen Verlusten

Takibi stützt sich nicht auf solch fragile Annahmen.

3. Warum Takibi nur eine Position verwendet

Takibi handelt immer nur mit einer einzigen Position.

✔ Der entscheidende Vorteil: richtige Stop-Losses

Gittersysteme verlieren einen Großteil ihrer Performance

sobald Stop-Losses eingeführt werden.

Dies zwingt sie zu

"never stop out" Designs.

Einzelpositionssysteme sind anders.

Stop-Losses werden erwartet

Verluste sind akzeptabel

Die Struktur des Systems bleibt intakt

Dies ist für das langfristige Überleben unerlässlich.

Warum menschliche Intuition versagt, wenn sie in einen EA umgewandelt wird

Die Umwandlung einer diskretionären Handelslogik in einen EA

führt fast immer zu langfristigen Verlusten.

Der Grund dafür ist einfach:

Menschen entwerfen Strategien

, während sie das historische Ergebnis bereits kennen.

Wie sieht es mit der manuellen Optimierung mit Charts aus?

Das führt in der Regel zu einem weiteren Problem:

overfitting.

Funktioniert gut bei vergangenen Daten

Scheitert bei unbekannten Marktbedingungen

Takibi verfolgt den entgegengesetzten Ansatz

Takibi verwendet:

Keine menschliche Intuition

Keine diskretionäre Logik

Stattdessen verlässt es sich vollständig auf:

Statistische Analyse der technischen Indikatoren

Erwartungswert, der aus historischen Mustern abgeleitet wird

Die Schlüsselfrage lautet nicht

"Was sieht auf einem Chart gut aus?"

sondern:

Was sollte man lernen, wenn die Zukunft unbekannt ist?

Das maschinelle Lernen kann das Lernen

von einem leeren Zustand aus neu starten , und zwar wiederholt.

Dies ist der entscheidende Vorteil gegenüber der menschlichen Logik.

4. Warum 20 Strategien?

Takibi enthält 20 unabhängige Strategien.

Mit maschinellem Lernen:

Mehrere Modelle können in einem einzigen Prozess erstellt werden

Die Erstellung mehrerer Strategien ist effizient und reproduzierbar

Diese Strategien hätten unter

als separate EAs veröffentlicht werden können.

Takibi wurde jedoch entwickelt, um

den Nutzern mehr Wert auf einmal zu liefern.

Ein Blick auf die EA-Entwicklung in der KI-Ära

Ich persönlich unterscheide zwischen:

Von Menschenhand geschaffene EAs → "handwerkliche EAs"

KI-generierte EAs → "massenproduzierte EAs".

KI-basierte EAs:

Sind reproduzierbar

Folgen einem klaren Prozess

Hängen nicht von seltenen Talenten ab

Diese Technologie drückt natürlich die Preise

und erweitert die Auswahl für die Nutzer.

Keiner der beiden Ansätze ist "besser" -

sie vertreten einfach unterschiedliche Philosophien.

Warum eine feste Losgröße?

Die feste Losgröße bietet:

eine klare Leistungsbewertung

Transparentes Risikoverständnis

Wenn Sie ein größeres Engagement wünschen, können Sie unter

die Losgröße manuell erhöhen.

Persönlich glaube ich daran:

Das Hinzufügen eines weiteren EA ist oft sicherer

als die Erhöhung der Losgröße.

Takibi ermöglicht es Ihnen, mit einer Strategie zu beginnen,

und später auf die übrigen 19 Strategien zu erweitern

ohne zusätzliche EAs zu kaufen.

Hinweis:

Alle 20 Strategien werden mit demselben Feature-Set trainiert.

Daher können die Einträge manchmal ähnlich aussehen.

Der Unterschied liegt darin, wie die Signale gewichtet und ausgewertet werden.

Bitte schauen Sie sich die Backtests an, um das Einstiegsverhalten zu vergleichen.

5. Die Geschichte hinter Takibi

Seit 2018 lebe ich als diskretionärer Vollzeit-Trader.

Einige Tage waren profitabel.

Andere Tage waren es nicht.

Geringe Volatilität bedeutete kein Einkommen

Offene Drawdowns verursachten schlaflose Nächte

Übelkeit und ständiger Stress waren an der Tagesordnung

Der professionelle Handel ist alles andere als ein einfacher Lebensstil.

Die EA-Entwicklung wurde zu einem zweiten Einkommensweg.

Ich habe mit der Programmierung bei Null angefangen.

Innerhalb von sechs Monaten konnte ich funktionale EAs erstellen -

- aber echte Konsistenz blieb schwer zu erreichen.

Nach Jahren des Experimentierens kam ich über

zu Grid-Systemen.

Sie sind rational.

Sie können effektiv sein.

Aber sie waren nicht meine endgültige Antwort.

Ein Mentor sagte mir einmal:

"Wenn du EAs baust, konzentriere dich auf Einzelpositionssysteme."

Dieser Gedanke blieb mir im Gedächtnis.

Ab 2022 konzentrierte ich mich auf

auf Ein-Positionen-Strategien.

Backtests sahen vielversprechend aus.

Der Live-Handel war es nicht.

Der Grund dafür war die Überanpassung.

Im Jahr 2022 entdeckte ich das maschinelle Lernen in MQL5.

Ab 2023:

Erhebliche Investitionen in Bücher und Bildung

Über 10.000 Dollar in Hardware investiert

2024 wurde vollständig in die KI-Forschung investiert.

Im Jahr 2025 wurden die Teile schließlich zusammengefügt.

Nach zahllosen Fehlschlägen wurde

diese EA fertiggestellt.

Wenn Scheitern wirklich zum Erfolg führt,

dann hat diese KI mehr gelernt als die meisten anderen.

Warum der Name "Takibi"?

Takibi bedeutet " Lagerfeuer " auf Japanisch.

Ein Lagerfeuer muss sein:

Nicht zu stark

Nicht zu schwach

Das perfekte Gleichgewicht ist wichtig.

Takibi zielt darauf ab, die heftige Volatilität von

GOLD

unter Kontrolle zu halten, ohne die Chancen

auszulöschen oder unnötige Risiken zu schaffen.

EA-Spezifikationen

Symbol: XAUUSD (GOLD)

Zeitrahmen: H1

System: 20-Strategien AI

Lot-Typ: Festgelegt

Raster / Martingal: Keine

Positionen: 1 zu einer Zeit

Nur-Kaufen / Nur-Verkaufen-Modi: Verfügbar

Durchschnittliche Haltedauer: ~9 Stunden

Backtest-Ergebnisse

Die Backtest-Ergebnisse werden veröffentlicht.

Bitte beachten Sie:

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Takibi

Ein Expert Advisor, der auf

tiefem Verständnis von GOLD

und langfristiger KI-Forschung basiert.