Scalping 4H Range EA

Scalping 4H Range Pro

Un sistema mecánico de scalping basado en la estrategia "4-Hour Range".

Scalping 4H Range Pro es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar con reversiones de precios tras falsas rupturas del rango de apertura diario. Esta estrategia se centra en un patrón específico de la acción del precio: esperar a que la primera vela de 4 horas del día establezca un rango, detectar un "fake-out" (fallo de ruptura), y scalping la reversión de nuevo en valor.

Este EA automatiza la popular estrategia presentada por el canal de YouTube Data Trader, mejorándola con una gestión profesional del riesgo, un panel de control en vivo y una lógica de entrada personalizable.

🌟 Características principales

Panel de Estrategia: Un panel profesional sobre el gráfico que muestra el Estado de la Estrategia, los Niveles de Rango Actuales, el P/L Diario y el Drawdown en tiempo real.

Doble lógica de entrada: Elija entre Entrada Directa (agresiva) o Entrada de Vela de Anclaje (confirmación conservadora) para adaptarse a su estilo de trading.

Gestión inteligente del riesgo: Cálculo automático de lotes basado en el porcentaje de riesgo, límites diarios de reducción y operaciones diarias máximas para proteger su capital.

Stop Loss Dinámico: Seleccione entre un stop loss estático Diario Alto/Bajo o un "Swing Extremo Reciente" dinámico para ajustar el riesgo.

Negociación visual: Dibuja automáticamente el rango de negociación activo y las flechas de entrada en el gráfico para facilitar la verificación visual.

Cómo funciona

Define el Rango: El EA identifica el Máximo y el Mínimo de la primera vela de 4 horas del día de negociación. Espera la Falsa Salida: Monitoriza la acción del precio en el marco temporal de 5 minutos. Espera a que el precio salga del rango y vuelva a cerrar dentro (indicando una falsa ruptura). Ejecuta la operación: Si el precio rompe el máximo y cierra dentro -> VENDER .

Si el precio rompe el mínimo y vuelve a cerrar dentro -> COMPRAR. Gestionar la operación: La operación se gestiona con un Stop Loss duro (colocado en la mecha de ruptura o en la oscilación reciente) y un Take Profit basado en su relación Recompensa-Riesgo.

⚙️ Parámetros

StartHour: La hora del servidor en la que comienza la primera vela de 4 horas (normalmente 00:00 o alineada con la apertura de Nueva York).

EntryMethod: Cambia entre ENTRY_DIRECT (más rápido) o ENTRY_ANCHOR (más seguro, espera a la ruptura de la estructura).

MaxDailyTrades: Limita el número de operaciones diarias para evitar el exceso de operaciones.

RiskPercent: El porcentaje del saldo de la cuenta a arriesgar por operación.

SLMethod: Elija SL_DAY_EXTREME (más seguro) o SL_RECENT_EXTREME (stops más ajustados).

Instrucciones de configuración

Abra un gráfico EURUSD, o Gold (XAUUSD). Ajuste el marco de tiempo a M5 (5 minutos). Adjunte el EA al gráfico. Crucial: Ajuste la entrada StartHour para que coincida con el inicio de la vela de 4 horas que desea operar (normalmente la vela de 4 horas que comienza a las 00:00 o 01:00 hora del servidor).

🔗 Estrategia Original Fuente

Esta estrategia automatizada se basa en el sistema de trading manual detallado en este vídeo: [YouTube] Scalping Strategy by Data Trader: https: //www.youtube.com/watch?v=O5eC5lY7ZXY

⚠️ Descargo de responsabilidad

Las operaciones con divisas y CFD implican un riesgo significativo y no son adecuadas para todos los inversores. Este Asesor Experto es una herramienta para automatizar una lógica de trading específica y no garantiza beneficios. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Por favor, realice un backtest exhaustivo y utilice una gestión de riesgos adecuada.