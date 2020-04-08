SyntheticTimeframe Creator

Visualización profesional personalizada de timeframes para MetaTrader 5

Revolucione su análisis multi timeframe con Synthetic Timeframe Creator.

¿Cansado de cambiar entre gráficos? ¿Necesita analizar ciclos temporales específicos que no existen en los marcos temporales estándar?

Esta es su solución definitiva. Cree velas personalizadas D2, D3, W2, W3 (o cualquier periodo N) directamente en su gráfico MT5 sin necesidad de símbolos personalizados o complejas soluciones.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

Síntesis Flexible de Plazos

Elija entre diario (D1) o semanal (W1) como base. Combine 2, 3, 4 o cualquier número de periodos en una sola vela. Entradas sencillas: seleccione el periodo base y el número de agrupación.



Visualización profesional

Representación tradicional japonesa de velas con colores alcistas/bajistas personalizables para adaptarse a su estilo de negociación. Ancho de línea ajustable para una claridad óptima. El dibujo de fondo nunca oscurece la acción del precio u otros indicadores.



Rendimiento optimizado

Lógica de redibujado inteligente que sólo se actualiza cuando llegan nuevos datos. Gestión eficiente de objetos con limpieza automática y gestión de memoria. Diseño ligero con un consumo mínimo de recursos.



Para Swing Traders

Identifique patrones de consolidación de varios días. Detecte cambios de tendencia semanales con velas W2/W3. Reduzca el ruido visualizando varios días como velas individuales.



Para operadores deposición

Analice la estructura del mercado a largo plazo. Cree vistas mensuales personalizadas (por ejemplo, D20 para el mes de operaciones). Visualice mejor las tendencias trimestrales.



Para operadores algorítmicos

Pruebe estrategias en plazos no estándar. Desarrolle sistemas de entrada únicos basados en el tiempo. Cree periodicidades personalizadas para pruebas retrospectivas.



Ejemplos de configuraciones

Trading a corto plazo

D2 (velas de 2 días) para reducir el ruido diario.



Swing Trading

D5 (velas de 5 días) para una perspectiva semanal.



Position Trading

W2 (velas de 2 semanas) para ver la tendencia mensual.



Análisis estacional

D20 (velas de 20 días) para ciclos mensuales.



Adjuntar a cualquier gráfico. Elija Días/Semanas. Ajuste los colores a su gusto. Comience a analizar.

Opere basado en patrones de varios días/semanas. Desarrolle sistemas de negociación únicos. Analice los mercados desde perspectivas poco convencionales.



Indicador de Repintado: Las velas pasadas se recalculan con los nuevos datos.Cambie el gráfico a un gráfico de líneas y establezca el color en ninguno para mantener la pantalla despejada. Usar gráfico de velas D1