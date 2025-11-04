Magic History

4

Magic History es un indicador de visualización de operaciones detallado diseñado para mostrar la historia completa de su actividad comercial directamente en el gráfico.

Si usted es un desarrollador o comerciante que utiliza números mágicos, esto está hecho para usted.

Paginación inteligente: no vuelva a perder la pista de sus operaciones

Paginación significa dividir el contenido en páginas separadas en lugar de mostrarlo todo de una vez.
En el contexto de su indicador Magic History:
La paginación es un sistema que le permite ver sus operaciones en secciones (páginas) - por ejemplo, la página 1 muestra 10 operaciones, la página 2 muestra las 10 siguientes, y así sucesivamente.
Esto evita que su pantalla se sature cuando tiene muchas operaciones.

En pocas palabras:

Paginación = "mostrar los datos en páginas, no todos a la vez".

Hace que las listas grandes sean más fáciles de leer, especialmente cuando se muestran muchas operaciones abiertas o cerradas en un gráfico.

Presentamos la revolucionaria paginación para el indicador Magic History. Esta característica le permite navegar a través de todo su historial de operaciones sin problemas y sin saturar su gráfico. Tanto si tiene unas pocas operaciones como cientos, la visualización permanece limpia, organizada y fácil de leer.

Con una navegación sencilla, puede hojear las páginas de operaciones abiertas y cerradas, revisar el rendimiento histórico y analizar los resultados de su estrategia, todo directamente desde su gráfico.

Magic History con paginación le da un control completo y visibilidad sobre sus operaciones basadas en Magic Number, por lo que es un verdadero esencial para los desarrolladores y los comerciantes.

En lugar de rebuscar en las pestañas del historial de operaciones o de la cuenta del terminal, esta herramienta crea un panel en vivo que muestra todas las operaciones abiertas y cerradas recientemente, filtradas por número mágico y periodo de tiempo. Está diseñado específicamente para los operadores y desarrolladores que utilizan estrategias automatizadas y quieren una visión instantánea del rendimiento por Asesor Experto, símbolo o ventana de tiempo.

Una vez conectado a cualquier gráfico, el indicador analiza todas las posiciones abiertas y el historial de operaciones de la cuenta, aplicando dos filtros principales: el número mágico elegido y el periodo de tiempo en días.

Si se fija el número mágico en cero, se muestran todas las operaciones, lo que permite una visión global de la actividad de la cuenta. Establecer un número mágico específico aísla una estrategia o EA.

El filtro de retrospectiva define hasta dónde se remonta el análisis: los operadores pueden elegir ver todo el historial o centrarse sólo en los días recientes. El indicador se actualiza cada pocos segundos en lugar de cada tick, lo que garantiza que el gráfico siga siendo sensible incluso con cientos de operaciones históricas.

El diseño de la información es claro y jerárquico.

En la parte superior, el Historial Mágico muestra un encabezado que resume la configuración actual, como el número mágico y el periodo de tiempo que se están supervisando. Debajo de esta cabecera, si está activada, aparece una lista de posiciones abiertas. Cada operación abierta se muestra con su número de ticket, símbolo, tipo de orden (COMPRA o VENTA), volumen, precio de apertura, stop loss, take profit y ganancia o pérdida flotante actual. Las operaciones rentables aparecen en color lima y las perdedoras en rojo, lo que facilita la medición de la exposición de la cuenta de un vistazo. El área de posiciones abiertas concluye con totales que muestran el número de operaciones abiertas y las pérdidas y ganancias flotantes totales.

La sección de operaciones cerradas funciona de forma similar, pero se centra en las operaciones que ya se han completado dentro del periodo retrospectivo seleccionado. Cada operación muestra el símbolo, la dirección, los precios de entrada y salida, el tamaño del lote, el beneficio, el número mágico y la hora de cierre. La lista está ordenada de la más reciente a la más antigua, lo que le permite desplazarse por la actividad comercial reciente directamente en el gráfico. La parte de operaciones cerradas limita automáticamente la visualización para evitar el saturación, lo que mantiene el diseño en pantalla legible incluso para cuentas muy activas.

En la parte inferior de la pantalla, Magic History produce un informe resumen dinámico que se actualiza automáticamente. Calcula el total de operaciones cerradas, el total de operaciones abiertas, el beneficio neto combinado, el beneficio flotante, la tasa de ganancias y el factor de beneficio. También compila una lista de símbolos que se negociaron por debajo del número mágico seleccionado. Estas métricas de rendimiento dan una idea inmediata de la eficacia de la estrategia y la diversidad de las operaciones sin necesidad de exportar informes o realizar análisis externos. La sección de resumen adapta sus colores en función de si el rendimiento global es positivo o negativo, por lo que basta un rápido vistazo para conocer la salud de la negociación.

A diferencia de los informes estáticos de cuentas, este indicador está vivo: cada cinco segundos comprueba si hay nuevas operaciones, beneficios actualizados o cambios en el historial. Cuando no ocurre nada nuevo, actualiza silenciosamente la marca de tiempo para mostrar cuándo se actualizaron los datos por última vez. Esto reduce la carga de la CPU y evita parpadeos o retrasos en el gráfico. Cuando se abren o cierran operaciones, o cuando se cambia el número mágico o el periodo de retrospectiva, la pantalla se actualiza y reconstruye automáticamente.

La interfaz se controla mediante un pequeño grupo de entradas intuitivas. Puede especificar el número mágico, cuántos días de historial analizar, el tamaño de la fuente, los colores para las pérdidas y ganancias y en qué parte del gráfico debe aparecer la información. También puede elegir si desea mostrar las operaciones abiertas, las cerradas o ambas. El indicador es intencionadamente no intrusivo: todo el texto se dibuja como etiquetas del gráfico, lo que significa que nunca interfiere con las velas de precios u otros indicadores. El diseño busca la claridad y la función más que la decoración, por lo que es adecuado tanto para operadores discrecionales como algorítmicos que valoran los datos visuales limpios.

Bajo el capó, Magic History es eficiente y autónomo. Utiliza el comercio de MetaTrader 5 y funciones de la historia directamente, sin dependencias o bibliotecas externas. Es compatible con todos los símbolos y marcos de tiempo y puede procesar la actividad comercial de múltiples Asesores Expertos en la misma cuenta. Debido a que hace referencia a las operaciones y posiciones por sus números de ticket y valores mágicos, separa limpiamente el rendimiento de una estrategia de la de otra. El script también asegura que puede manejar historiales vacíos o inactivos con elegancia: cuando no hay operaciones que coincidan con los filtros, simplemente informa "No hay operaciones abiertas" o "No hay operaciones cerradas", manteniendo una apariencia profesional.

El motor basado en temporizador del indicador lo hace ideal para un uso a largo plazo. Puede dejarlo funcionando en un solo gráfico para supervisar continuamente sus Asesores Expertos en tiempo real. Sirve tanto de panel de control de operaciones como de herramienta de depuración de desarrollo: Los desarrolladores de EAs pueden utilizarlo para confirmar que sus estrategias están cerrando las operaciones correctamente y produciendo los beneficios esperados para cada número mágico.

Magic History es, en esencia, un entorno completo de análisis de operaciones integrado directamente en su gráfico.

Combina la supervisión de las operaciones abiertas, la revisión del rendimiento histórico y las estadísticas clave, todo ello actualizado dinámicamente. Transforma el gráfico en un informe de cuenta real y le permite conectar visualmente lo que está sucediendo en el mercado con la actividad algorítmica subyacente de sus EAs. Tanto si utiliza múltiples sistemas automatizados como si opera manualmente con scripts personalizados, este indicador proporciona una imagen clara, continua y muy legible de su historial de operaciones y su rendimiento.

Funciones de paginación

Gestión inteligente de páginas
Páginas personalizables: elija cuántas operaciones desea ver de 10 a más de 100 por página
Navegación instantánea: salte de una página a otra con sólo cambiar un parámetro
Visualización limpia: vea sólo lo importante sin sobrecarga de información

Seguimiento inteligente
Operaciones 1-25 de 150 | Página 1/6: sepa siempre exactamente lo que está viendo
Cálculo automático de páginas: el sistema calcula el total de páginas en función de su historial de operaciones
Navegación fluida: avance o retroceda por su historial de operaciones sin esfuerzo

Optimización del rendimiento
Carga más rápida: sólo renderiza las operaciones de la página actual para ofrecer un rendimiento ultrarrápido
Memoria reducida: menos objetos de gráficos se traducen en un funcionamiento más fluido de los gráficos
Diseño escalable: funciona perfectamente con 10 operaciones o 10.000 operaciones

Flujo de trabajo profesional
Análisis focalizado: estudie grupos específicos de operaciones sin distracciones
Revisión histórica: navegue fácilmente a cualquier periodo de tiempo de su historial de operaciones
Interfaz limpia: aspecto profesional adecuado para operadores serios

Cómo funciona:

Establezca sus operaciones preferidas por página y, a continuación, simplemente cambie el número de página actual para navegar por todo su historial de operaciones. El sistema gestiona automáticamente todo lo demás mientras muestra información de navegación clara.

Perfecto para
Operadores diarios activos con grandes volúmenes de operaciones
Operadores de swing que analizan patrones históricos
Profesores de trading que revisan el rendimiento de los alumnos
Operadores profesionales que mantienen diarios organizados


Comentarios
cerwann
239
cerwann 2025.11.18 08:59 
 

Good tool. However, keep in mind that it doesn't take into account commissions and swaps when summarizing Profits or Losses

Jason Smith
2858
Respuesta del desarrollador Jason Smith 2025.12.03 08:59
Hello, thank you for taking time to write me a review. Nice observation. I will update a newer version for you and add commission / swaps. Plus i will add a "on chart" clickable pagination system. So you can scroll without having to open up the menu.
Updated -
Added on-screen clickable pagination. Added swap and commission to the net display and cleaned up some buggy code that may have missed trades. New version ready for download.
