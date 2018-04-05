Dracn Yellow

DRACN YELLOW EA de DRACN Trading Systems

Cumple con FIFO y el mercado de EE.UU..

Utilice tan bajo como 1:50 Apalancamiento.

S pread bajo no requerido.

So porta 14 pares de divisas.

Funciona mejor cuando se añade a varios gráficos en la misma cuenta.

Timeframe recomendado M1 o M5

DRACN YELLOW es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el comercio de precisión de cuadrícula. Construido sobre la base de la lógica de entrada de reversión de volatilidad, con un potente sistema automatizado de rejilla de recuperación. Diseñado para adaptarse cuando el impulso del mercado cambia, se acelera o se ralentiza. Utiliza un indicador de volatilidad dinámico que respira con el mercado. Tanto si el mercado está tranquilo como si explota con noticias, la lógica del EA se expande y contrae para definir los verdaderos extremos matemáticos del precio.

  • Selección optimizada de pares: El EA viene preconfigurado con un desplegable para seleccionar 14 pares preconfigurados (AUDCAD, EURUSD, USDCAD, etc.). Sólo tiene que seleccionar el par de la lista y el AE ajustará automáticamente su lógica interna para adaptarse a la volatilidad de esa divisa.
  • Centro de Control Visual: Presenta un HUD profesional que muestra el P/L, el recuento de operaciones y el estado del sistema. Incluye un botón para pausar las operaciones.
  • Lógica de recuperación inteligente: Cuando el mercado se mueve en contra de la tendencia inicial, DRACN BLUE despliega una estrategia de Cuadrícula que permite que la cesta de operaciones se cierre con beneficios con sólo una pequeña corrección del mercado.
  • Poda de riesgo individual: Una función de seguridad única que supervisa las operaciones individuales dentro de la parrilla. Si una posición individual excede su "Pérdida Máxima en USD" deseada, el EA poda esa mala operación específica para proteger el saldo de la cuenta mientras mantiene el resto de la parrilla activa.
  • Protección de márgenes: La monitorización de márgenes integrada detiene toda nueva actividad si el margen de su cuenta cae por debajo de la cantidad de margen deseada, evitando las llamadas de margen.
  • Take Profit Exit: El EA calcula el precio medio ponderado de todas las posiciones abiertas. Una vez que el precio alcanza el Precio Medio + su Take Profit deseado (Puntos), toda la cesta se cierra para obtener un beneficio neto.
  • Visuales: Dibuja las líneas de Entrada, Toma de Ganancias y Punto de Equilibrio directamente en el gráfico.

------ Guía de Parámetros de Entrada ------

El EA está diseñado para ser fácil de configurar. Las matemáticas complejas y la lógica se manejan internamente.

Siempre pruebe la configuración deseada antes de ejecutar en vivo.

--- CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA OPERACIÓN ---

  • InitialLotSelection: Seleccione su tamaño de lote inicial
    • Recomendación: Comience con 0.01 por cada $1,000 - $10,000 de balance dependiendo de cuantos pares de divisas estén corriendo en su cuenta a la vez.
    • (El menú desplegable de Tamaño de Lote Inicial está limitado de 0.01 a 0.10) esta limitación se debe al número de sistemas de rejilla en la lógica. El tamaño máximo del lote no excederá (15.0).

--- SELECCIÓN DE ESTRATEGIA ---

  • StrategyPair: (Crucial) Seleccione el par de divisas al que está adjuntando el EA.
    • Las opciones incluyen: AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/USD, CAD/CHF, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/NZD, EUR/USD, NZD/CAD, NZD/CHF, USD/CAD, USD/CHF.
    • Nota: Al cambiar esta configuración, se actualizan automáticamente las optimizaciones internas para ese par específico.
    • Cuantos más pares de divisas utilice en una cuenta, mejor funcionará el sistema. Unejemplo sería 5 gráficos diferentes con 5 pares de divisas diferentes, todos funcionando bajo una misma cuenta .

--- GESTIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

  • MaxLossPerTradeUSD: La pérdida máxima permitida para una sola posición de comercio en dólares. Si una operación específica alcanza esta pérdida, se cierra inmediatamente para evitar un drawdown más allá de su comodidad.
  • TakeProfitPoints: La distancia en puntos desde el precio medio ponderado de entrada para cerrar la cesta con beneficios.

--- CONFIGURACIÓN BÁSICA ---

  • MagicNumber: Un identificador único para las operaciones del EA. Si se ejecuta en varios gráficos, asegúrese de que cada uno tiene un número mágico único.
  • MinimumMarginLevel: El porcentaje de margen de seguridad. Si el porcentaje de margen de su cuenta cae por debajo de este valor, el EA dejará de abrir nuevas operaciones. Las operaciones que ya estén abiertas seguirán siendo gestionadas y podrán obtener beneficios y pérdidas. Cuando el % de margen de la cuenta se eleva por encima del valor establecido, se pueden volver a abrir nuevas operaciones.

Controles en el gráfico (HUD)

  • Panel de Estado: Muestra si el EA está en ejecución, en pausa o bloqueado por los ajustes de Margen/AutoTrading.
  • P/L y Operaciones: Seguimiento en tiempo real del beneficio flotante actual y del recuento de operaciones abiertas.
  • Botón de pausa: Haga clic para detener instantáneamente las nuevas entradas. El botón se vuelve rojo (Reanudar) cuando está en pausa y verde (Pausa) cuando está activo.


