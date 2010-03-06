Harmonic Confluence Indicator Basic

Nombre del producto: Indicador de Confluencia Armónica (Edición Básica)

Titular: Escáner automatizado de patrones armónicos con confluencia de oferta y demanda.

Descripción:

Libere el poder de la estructura geométrica del mercado con el Indicador de Confluencia Armónica (Edición Básica). Esta potente herramienta está diseñada para escanear automáticamente sus gráficos en busca de zonas de inversión de alta probabilidad basadas en patrones armónicos validados.

A diferencia de los escáneres estándar, este indicador integra el análisis de la estructura del mercado (zonas de oferta y demanda) para proporcionar "confluencia", lo que le proporciona una mayor confianza en las posibles configuraciones comerciales. Está diseñado para operadores que necesitan una solución fiable y automatizada para identificar formaciones de patrones complejos sin dibujo manual.

Características principales basadas en la configuración actual:

Completo conjunto de patrones clásicos: Detecta automáticamente 8 patrones armónicos clásicos esenciales: Gartley, Murciélago, Mariposa, Cangrejo, Cifra, Tiburón, CincoCero y ABCD.

Detección avanzada de patrones: Incluye potentes variaciones para un análisis más profundo del mercado: AltBat, DeepCrab, NewCypher y NenStar.

Zonas de confluencia de oferta y demanda: El indicador no sólo encuentra patrones; identifica zonas de Oferta y Demanda (colores personalizables) para ayudar a validar potenciales puntos de reversión.

Estrictez y tolerancia ajustables: Adapte el escáner a su estilo de trading. Las entradas le permiten ajustar los niveles de tolerancia de Fibonacci y definir el "Nivel de rigor" (por ejemplo, Medio) para la validación de patrones.

Personalización total: Active o desactive fácilmente patrones individuales directamente desde el panel de entrada para centrarse sólo en las configuraciones que prefiera.

Cómo funciona: El indicador monitoriza constantemente la acción del precio, midiendo los ratios de Fibonacci entre las oscilaciones del mercado. Cuando un patrón válido se completa dentro de los parámetros de tolerancia definidos, resalta la Zona de Reversión Potencial (PRZ) en su gráfico, lo que le permite planificar su entrada.

Visión general de los parámetros: El panel de entrada ofrece una configuración sencilla para los ajustes visuales (colores de zona), niveles de rigor e interruptores individuales (verdadero/falso) para todos los patrones armónicos clásicos y avanzados soportados.

Actualice su análisis de trading con un escaneo armónico preciso y automatizado.