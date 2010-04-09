Zonar Breakout System

**Zonar** es un asistente de trading profesional diseñado para automatizar la estrategia **Opening Range Breakout (ORB)**. A diferencia de los indicadores estándar, Zonar utiliza un motor "Smart-Align" que detecta automáticamente la verdadera apertura del mercado para **Cualquier Instrumento** (Oro, US30, NASDAQ, Forex, o Acciones) sin ajustes manuales de zona horaria.

Combina análisis de volatilidad (ATR), Conceptos de Dinero Inteligente (FVG/OB), y niveles de Sentimiento Diario para proporcionar un sistema de trading completo y basado en datos en un gráfico limpio.

### Características principales

* **Detección Automática Universal:** Encuentra automáticamente la vela de apertura correcta para Oro, Índices y Forex. No más adivinar los tiempos del servidor.

* Objetivos dinámicos de volatilidad:** Las señales de entrada y los niveles de Take Profit se calculan utilizando el ATR (Average True Range) específico del instrumento. Se adapta a la velocidad del mercado al instante.

* **Mapa de Sentimiento Diario:** Muestra el precio exacto de Apertura Diaria más los límites de volatilidad ATR para ayudarle a identificar el sesgo del día inmediatamente.

* Confluencia Inteligente: Auto-dibuja Fair Value Gaps (FVG) y Order Blocks (OB) que se limpian a sí mismos - aparecen sólo para el día en curso y se eliminan cuando se rompen.

* **Volatility Guard:** El "Auto-Mantenimiento" incorporado detecta picos de noticias o spreads inestables y pausa las señales para protegerle de los whipsaws.

--- ### **Cómo Operar con Zonar**

**1. Simplemente arrastre Zonar a su gráfico (Recomendado: M5, M15, o M30 timeframe). El indicador dibujará automáticamente la **Caja de Rango de Apertura** (Zona Gris) basada en los primeros 60 minutos de la apertura del mercado.

**2. La Señal (Entrada)** Espere a que termine la duración del rango.

* Señal de compra: Una flecha azul aparece cuando una vela cierra por encima del máximo del rango.

* Señal de VENTA:** Una flecha roja aparece cuando una vela cierra **por debajo** del mínimo del rango.

**3. Zonar proyecta **Objetivos ATR** dinámicos (líneas discontinuas verdes/rojas). Estos son niveles calculados estadísticamente donde el precio es probable que se agote o invierta en función de su volatilidad diaria.

**4. Confluencia (Confirmación)** Utilice los **FVG (Fair Value Gaps)** y **Bloques de Orden** generados como imanes. * *Ejemplo:* Si ocurre un Breakout de Compra y hay un Bloque de Orden alcista sin mitigar debajo, la operación tiene mayor probabilidad.

--- Parámetros de entrada

* **ORB_Duration:** Tiempo en minutos para definir el rango de apertura (Por defecto: 60).

* **ATR_Period:** Periodo de retrospectiva para el cálculo de la volatilidad (Por defecto: 14).

**ATR_Target_Mult:** Multiplicador para los objetivos (por ejemplo, 1.0 = 100% del ATR diario).

* **ShowDayLevels:** Alternar las líneas Daily Open y Sentiment.

* **UseVolFilter:** Habilita el filtro de seguridad durante noticias o picos de alto impacto.

* **Confluence Settings:** Activa/desactiva FVGs y Order Blocks según sus preferencias.

### **¿Por qué elegir Zonar?**

La mayoría de los indicadores de ruptura fallan porque usan puntos fijos (por ejemplo, 10 pips). Zonar utiliza **ATR Math**. Un breakout en Oro requiere un espaciado diferente que un breakout en EURUSD. Zonar maneja esta matemática para usted automáticamente, asegurando que sus gráficos sean profesionales, limpios y precisos cada día.

