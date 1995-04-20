SamuraiFX Momentum Hunter

# Nombre del producto: SamuraiFX Momentum Hunter

**Versión Actual:** 4.0 (Smart Validation Update) **Categoría:** Tendencia / Osciladores / Fractales

**Tiempos:** M15, H1, H4, D1 (Recomendado)


### ⚔️ Opere con Disciplina. Elimine el Ruido.


**SamuraiFX Momentum Hunter** no es sólo otro indicador de flecha. Es un completo sistema de trading que combina el impulso del

**Oscilador Asombroso (AO)** y **Oscilador Acelerador (AC)** con la precisión estructural de **Fractales**.

La mayoría de los indicadores inundan su gráfico con señales contradictorias. **Momentum Hunter** hace lo contrario. Se centra en la **mejor configuración** disponible en este momento. Cuenta con un sistema único de detección **"Smart Trap "** que le avisa de las reversiones, pero lo suficientemente inteligente como para salir del camino cuando se produce una verdadera ruptura.


### ¿Por qué elegir Momentum Hunter?

* **🛡️ 100% Non-Repainting:** Las señales aparecen en barras confirmadas y cerradas. Una vez que se dibuja una flecha, se queda.

* **🧠 Validación de Trampa Inteligente (NUEVO):** El indicador detecta "Trampas" (Resistencia/Soporte Fractal).

Si el precio alcanza una trampa, una **X naranja** le avisa. Sin embargo, si el mercado tiene la suficiente fuerza para **romper la trampa**, la X desaparece automáticamente, dándole luz verde para aguantar

* **🧹 Gráfico de limpieza automática:** El indicador elimina automáticamente las señales antiguas y no válidas. Le muestra sólo la configuración activa y los niveles de Stop Loss relevantes.

* **🎯 Precisión Láser:** Las señales sólo se generan cuando AO y AC coinciden en el impulso y un Fractal confirma la estructura.

* **📏 Niveles Auto-SL:** Dibuja automáticamente una línea en el nivel preciso de Stop Loss basado en la vela de señal.

### 📊 La Estrategia

Este indicador opera la estrategia de "Rechazo de Línea Cero". Busca que el precio retroceda y luego reanude la tendencia con un impulso confirmado.

**1. La Señal de Compra (Flecha Verde)**

**Zona:** AO y AC están ambos **Bajo 0** (Sobreventa).

* **Patrón:** AO crea un "Lowest Peak" (Platillo) indicando impulso alcista.

**Confirmación:** Un **Fractal Descendente** aparece para confirmar la estructura de soporte.

* *Acción:* Entrar en Compra. Colocar Stop Loss en la línea negra dibujada por el indicador.

**2. La Señal de Venta (Flecha Roja)**

* Zona: AO y AC están por encima de 0 (sobrecompra).

* **Patrón:** AO crea un "Pico Máximo" indicando impulso bajista.

* **Confirmación:** Un **Fractal alcista** aparece para confirmar la estructura de resistencia.

* *Acción:* Entrar Vender. Colocar Stop Loss en la línea negra dibujada por el indicador.


**3. La Trampa Inteligente (X Naranja)**

* **El Problema:** A veces el precio entra, pero choca con un muro fractal y revierte.

* **La Solución:** El indicador vigila la operación. Si el precio golpea un Fractal opuesto pero el Momentum no cruza cero, dibuja una **X Naranja**.

* Lógica inteligente:** Si el precio rompe el nivel de la X naranja, la X se elimina. Esto confirma que la ruptura es real y le impide salir de una operación ganadora demasiado pronto.

### ⚙️ Parámetros de Entrada

* **BuyColor:** Color de la Flecha de Compra (Por defecto: Lima).

**SellColor:** Color de la Flecha de Venta (Predeterminado: Rojo).

**WarningColor:** Color de la trampa inteligente X (por defecto: naranja).

**LineColor:** Color de las líneas de SL/Entrada (Por defecto: Negro).

* **SearchDepth:** Qué tan atrás escanear la señal activa (Por defecto: 1000).


### 📝 Manual de Usuario y FAQ

**P: ¿Por qué no veo las señales históricas?

** **A:** Para mantener su gráfico limpio para el trading profesional, Momentum Hunter borra las señales antiguas y se centra sólo en la **oportunidad activa actual**.

**P: ¿Por qué ha desaparecido la X naranja?

**R:** Esta es la función de "Validación Inteligente". La X aparece para advertirle de una resistencia. Si el precio rompe con éxito esa resistencia, la advertencia ya no es necesaria, por lo que el indicador la elimina para reducir la confusión. Esto es señal de una tendencia fuerte.

**P: ¿Se retrasa?** **A:** No. La señal aparece inmediatamente cuando el Fractal y el Pico AO se confirman matemáticamente. Tenga en cuenta que los Fractales estándar requieren 2 barras cerradas a la derecha para confirmarse. El indicador dibuja la flecha en la vela de señal verdadera (2 barras atrás) instantáneamente. **P: ¿Los mejores marcos de tiempo?**

**A:** Funciona en todos, pero **H1 y H4** proporcionan las tendencias más fiables con el menor número de señales falsas.



