Für wen ist Aurum Sentinel Exit Manager?

PERFEKT FÜR:

Manuelle Gold-Trader , die ihre Exits automatisieren möchten

Funded-Trader , die Drawdown-Limits einhalten müssen

Berufstätige , die nicht ständig den Chart beobachten können

Alle, die emotionale Exit-Entscheidungen vermeiden wollen

FUNKTIONIERT MIT:

Jeder manuellen Trading-Strategie

Allen XAUUSD Lot-Größen

Jeder Zeitrahmen (empfohlen: H1 oder höher)

Allen Brokern mit MetaTrader 5

EINZIGARTIGE VORTEILE

Plug & Play - Keine Strategie-Änderung

Laden Sie den EA auf Ihren XAUUSD Chart

Trading wie gewohnt fortsetzen

Der Utility arbeitet vollständig im Hintergrund

Keine Änderung Ihrer bestehenden Trading-Strategie

XAUUSD-optimiert

Automatische Pip-Wert Berechnung für Gold

Gold-spezifische USD-Distance Anpassung

Getestet mit XAUUSD Volatilitäts-Profil

Optimiert für Gold-Spreads und Bewegungen

Vollständige Kontrolle

R1 Faktor: Wann der Break-Even aktiviert wird (0.1-1.0)

R1 Distance: Wie viel USD Abstand vom Entry (1-50 USD)

Daily Limit: Ihr persönliches Tagesverlust-Limit

Magic Filter: Unterscheidung Ihrer Trades von EA-Trades

Minimaler Overhead

<1% CPU-Auslastung

Keine externen Indikatoren benötigt

Sauberes Logging nur bei wichtigen Events

Stabiler 24/7 Betrieb auf VPS





REALER NUTZEN FÜR IHR TRADING

Fallstudie: Konservativer Trader

Vorher: Häufiger Rückgang zum Break-Even

Nachher: Durchschnittlich +15% mehr gesicherte Gewinne

Verbesserung: Deutlich reduzierte emotionale Entscheidungen

Fallstudie: Aggressiver Trader

Vorher: Große Gewinne, die zu großen Verlusten wurden

Nachher: 60% aller Gewinne garantiert gesichert

Verbesserung: Konsistentere Monatsergebnisse

Fallstudie: Funded Trader

Vorher: Häufige Limit-Überschreitungen

Nachher: Daily Drawdown-Limit nie überschritten

Verbesserung: Erfolgreiche Challenge-Abschlüsse

HÄUFIGE FRAGEN

Q: Funktioniert es mit meinen bestehenden Trades?

A: Ja! Es verwaltet alle vorhandenen und neuen XAUUSD Positionen.

Q: Muss ich meine Trading-Strategie ändern?

A: Nein. Der Utility arbeitet unabhängig im Hintergrund.

Q: Wie viele Trades kann es gleichzeitig managen?

A: Unbegrenzt. Getestet mit 50+ simultanen Positionen.

Q: Funktioniert es auf VPS?

A: Ja. Optimiert für 24/7 Betrieb auf Virtual Private Servern.

Q: Gibt es eine Testversion?

A: Ja. 7-Tage Demo im MQL5 Market verfügbar.