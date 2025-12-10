Aurum Sentinel Exit Manager

Für wen ist Aurum Sentinel Exit Manager?

PERFEKT FÜR:

  • Manuelle Gold-Trader, die ihre Exits automatisieren möchten

  • Funded-Trader, die Drawdown-Limits einhalten müssen

  • Berufstätige, die nicht ständig den Chart beobachten können

  • Alle, die emotionale Exit-Entscheidungen vermeiden wollen

FUNKTIONIERT MIT:

  • Jeder manuellen Trading-Strategie

  • Allen XAUUSD Lot-Größen

  • Jeder Zeitrahmen (empfohlen: H1 oder höher)

  • Allen Brokern mit MetaTrader 5

EINZIGARTIGE VORTEILE

Plug & Play - Keine Strategie-Änderung

  • Laden Sie den EA auf Ihren XAUUSD Chart

  • Trading wie gewohnt fortsetzen

  • Der Utility arbeitet vollständig im Hintergrund

  • Keine Änderung Ihrer bestehenden Trading-Strategie

XAUUSD-optimiert

  • Automatische Pip-Wert Berechnung für Gold

  • Gold-spezifische USD-Distance Anpassung

  • Getestet mit XAUUSD Volatilitäts-Profil

  • Optimiert für Gold-Spreads und Bewegungen

Vollständige Kontrolle

  • R1 Faktor: Wann der Break-Even aktiviert wird (0.1-1.0)

  • R1 Distance: Wie viel USD Abstand vom Entry (1-50 USD)

  • Daily Limit: Ihr persönliches Tagesverlust-Limit

  • Magic Filter: Unterscheidung Ihrer Trades von EA-Trades

Minimaler Overhead

  • <1% CPU-Auslastung

  • Keine externen Indikatoren benötigt

  • Sauberes Logging nur bei wichtigen Events

  • Stabiler 24/7 Betrieb auf VPS

REALER NUTZEN FÜR IHR TRADING

Fallstudie: Konservativer Trader

  • Vorher: Häufiger Rückgang zum Break-Even

  • Nachher: Durchschnittlich +15% mehr gesicherte Gewinne

  • Verbesserung: Deutlich reduzierte emotionale Entscheidungen

Fallstudie: Aggressiver Trader

  • Vorher: Große Gewinne, die zu großen Verlusten wurden

  • Nachher: 60% aller Gewinne garantiert gesichert

  • Verbesserung: Konsistentere Monatsergebnisse

Fallstudie: Funded Trader

  • Vorher: Häufige Limit-Überschreitungen

  • Nachher: Daily Drawdown-Limit nie überschritten

  • Verbesserung: Erfolgreiche Challenge-Abschlüsse

HÄUFIGE FRAGEN

Q: Funktioniert es mit meinen bestehenden Trades?
A: Ja! Es verwaltet alle vorhandenen und neuen XAUUSD Positionen.

Q: Muss ich meine Trading-Strategie ändern?
A: Nein. Der Utility arbeitet unabhängig im Hintergrund.

Q: Wie viele Trades kann es gleichzeitig managen?
A: Unbegrenzt. Getestet mit 50+ simultanen Positionen.

Q: Funktioniert es auf VPS?
A: Ja. Optimiert für 24/7 Betrieb auf Virtual Private Servern.

Q: Gibt es eine Testversion?
A: Ja. 7-Tage Demo im MQL5 Market verfügbar.


Empfohlene Produkte
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
DYJ BoS EA
Daying Cao
Experten
DYJ BoS EA verwendet den DYJ BoS-Indikator als fundamentale Strategie, um Veränderungen in den Trends der Marktstruktur zu erkennen. Sobald die Aufwärts- und Abwärtstrendlinien diese UN- oder DN-Linien durchbrechen, werden die entsprechenden Varianten automatisch vom Markt geöffnet. Um die Genauigkeit der Schließung zu verbessern, wird in der Regel empfohlen, keinen Stop-Loss und Take-Profit zu setzen. Die Endposition wird normalerweise beim nächsten Durchbruchspunkt in der gleichen Richtung od
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experten
SONDERANGEBOT: NUR NOCH 10 STÜCK FÜR $90! Nächster Preis: $199 Der Preis wird hoch gehalten, um die Anzahl der Nutzer für diese Strategie zu begrenzen. Dieser EA beginnt den Handel mit der Eröffnung der London (UK) Session . Er basiert auf der Analyse von fortgeschrittenen statistischen Verteilungen in Kombination mit kurz- bis mittelfristigen Umkehrmustern, die Mean-Reversion-Attribute aufweisen. Der EA enthält mehrere intelligente Funktionen und ermöglicht Ihnen den Handel mit einer festen o
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilitys
Haben Sie einen Indikator, der Signale gibt, und Sie möchten ihn in Expert umwandeln? Mit diesem Experten können Sie es konvertieren, ohne Ihren Indikator neu programmieren oder anpassen zu müssen, Sie müssen nur die Schritte befolgen, um ihn richtig zu konfigurieren: 1) Der Indikator muss sich im Indikatorenordner befinden. 2) Sie müssen die vom Indikator bereitgestellten KAUF- und VERKAUFS-Puffer sorgfältig auswählen. 3) Wählen Sie aus, ob Sie alle Operationen übernehmen möchten oder nur
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experten
"Universal US100 HFT" ist ein Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der für den Handel mit dem NASDAQ 100 Index (US100) entwickelt wurde. Der Roboter konzentriert sich auf kurzfristige Trades und nutzt kleinste Marktschwankungen, um Gewinne zu erzielen. Er verwendet keine risikoreichen Strategien wie Grid oder Martingale, was ihn sicherer und widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilität macht. Hauptmerkmale: Hochfrequenz-Scalping:   Der Roboter ist für schnelle Trades mit minimaler Haltedauer konzipi
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Scaping XAU Logic
Thanh Tung Huynh
Experten
Scalping XAU Logic is an automated Expert Advisor (EA) designed specifically for the XAUUSD pair, utilizing mathematical logic based on Expected Value (EV) probability to make efficient entry decisions. The EA performs well on all timeframes, with optimal results on lower timeframes (M1–M15) to capture small intraday movements with high precision . Passt das Handelsvolumen automatisch an den Kontostand und das Risikoniveau an. Kein Repainting - Kein rücksichtsloses Martingale - Kein Zufall
Scalper Magic
Claudio Tomas Ellero Fatigatti
Experten
Willkommen bei Scalper Magic! Scalper Magic ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der speziell für das Scalping des Währungspaares EUR/USD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA ist optimiert, um effizient und effektiv in kurzen Intervallen zu operieren und die Gewinnchancen aus jeder kleinen Marktbewegung zu maximieren. Hauptmerkmale: Optimiert für Scalping: Entwickelt, um aus kleinen Kursschwankungen im EUR/USD-Währungspaar Kapital zu schlagen, indem er Scalping-Möglichkeit
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experten
NeoPips Engine EA – Die ultimative Trading-Revolution ist da! „Die wahre Stärke des Tradings liegt darin, zu erkennen, was andere übersehen. NeoPips Engine folgt nicht dem Markt – sie beherrscht ihn.“ Über NeoPips Engine EA: Ihr intelligenter Trading-Partner NeoPips Engine EA ist kein gewöhnlicher Trading-Roboter. Es ist ein multidimensionaler, KI-optimierter Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und langfristige Performance verlangen. Im Gegensatz
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Experten
Ultra KZM ist ein Expert Advisor, der eine einzigartige Handelsoperation verwendet. Seine Strategie basiert auf der Kombination von Raster- und Korrelationssystem, einer neuen Methode, die ich erfunden und lange Zeit entwickelt habe. Sie können Live-Signal von diesen Links sehen: (Leerzeichen löschen) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Beachten Sie, dass dieser EA auf einem ECN-Konto
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indikatoren
Über den Indikator Dieser Indikator basiert auf Monte-Carlo-Simulationen der Schlusskurse eines Finanzinstruments. Monte Carlo ist per Definition eine statistische Methode, die verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in einem Prozess zu modellieren, der auf zuvor beobachteten Ergebnissen basierende Zufallszahlen einsetzt. Wie funktioniert es? Dieser Indikator erzeugt mehrere Preisszenarien für ein Wertpapier, indem er auf historischen Daten basierende zufällige Preisä
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
RunwiseFX Panel plus Configurable Automation
Runwise Limited
3.67 (3)
Utilitys
Das Produkt kombiniert ein manuelles Handelspanel mit der Möglichkeit, auf eine hochgradig konfigurierbare Weise automatisch Aktionen durchzuführen. Zu den Aktionen gehören das Erfassen von Indikatorwerten und das Auslösen von Alarmen auf der Grundlage dieser Werte, das Eröffnen/Schließen oder teilweise Schließen von Geschäften, Scale-in, das Einrichten von Pending Orders, das Anpassen von Stop Loss und Take Profit und vieles mehr. Die Steuerelemente auf dem Chart können konfiguriert werden, z.
Close All Position In exact at half of second
Anik Chandra Dey Sagor
Utilitys
Es wird Ihre alle Handel in der Hälfte der zweiten egal Sie öffnen 100 plus Handel offen wird es alle Handel Hälfte der Sekunde zu schließen. es gute Arbeit für 1 -5 min Scalping diese Ea haben viele Funktion siehe das Bild, das ich dort hochgeladen. ea, die Funktion schließen alle Handel haben, schließen Sie alle lossing Handel, schließen Sie alle Gewinn Handel. haben auch viel System, wo Sie Ihre erwartete Menge und kaufen verkaufen Taste setzen können und es kann 100 Handel in 1 Sekunde schli
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Experten
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 Ein vollautomatischer Expert Advisor , der speziell für Gold (XAUUSD) getestet wurde , um potenzielle Marktumkehrungen nach starken Schwungphasen zu erfassen. Er verwendet ein konsekutives Candlestick-Muster , das durch Multi-Indikator-Filter und ein fortschrittliches Risikomanagement für präzise Einstiege und Gewinnabsicherung ergänzt wird. Der aktuelle Preis ist nur für Demozwecke gedacht. Hauptmerkmale: Momentum-basierte Umkehrstrategie: Erkennt N aufei
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indikatoren
Gerne stellen wir dir den Heikin Ashi RSI Oszillator vor! Dieser Indikator kombiniert die Konzepte von Heikin Ashi Kerzen mit dem RSI (Relative Strength Index), um ein oszillatorähnliches Format zu erzeugen, das dazu verwendet werden kann, einen Teil des Rauschens (Noise) herauszufiltern, das mit den standardmässigen RSI-Werten verbunden ist. Dies bietet den Tradern eine glattere Darstellung der Marktbedingungen. Hier sind einige Artikel, um mehr über den RSI und Heikin Ashi Kerzen zu erfahren:
Prop Firm Recovery System
Mario Sommerhalder
Utilitys
Dieser Experte kopiert grundsätzlich alle Trades von einem Prop-Trading-Konto auf ein privates Live-Konto (Master Slave Copier). ALLEINSTELLUNGSMERKMAL! Was ihn einzigartig macht, ist die Tatsache, dass dieser EA die Trades rückgängig machen kann und Orignal-Lots so berechnet, dass Sie für jeden verlorenen Prop-Firm-Challange-Trade Geld verdienen. Zum Beispiel: Wenn Sie eine 100K-Challenge verlieren und 500$ dafür bezahlt haben, holt der EA diese Verluste auf Ihrem privaten Live-Konto zurück. We
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals EA ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegramm-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt, die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderungen, Trailing-Stop-
Käufer dieses Produkts erwarben auch
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitys
In dem hinzugefügten Video werden alle Funktionen, die Effektivität und die Einsatzmöglichkeiten des Trade Managers vorgestellt. Drag and Drop Trade Manager. Zeichnen Sie Ihren Einstieg und lassen Sie das Tool den Rest berechnen. Erweiterte Targeting- und Close-Anteile eines Trades direkt im Tool verfügbar (verwalten Sie Trades im Schlaf). Market-Order oder Limit-Order auf beiden Seiten mit faktorisiertem Spread. Zeichnen Sie einfach den Einstieg, das Tool erledigt den Rest. Hotkey-Setup macht e
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitys
Der Easy Strategy Builder (ESB) ist eine "Do It Yourself "-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, eine breite Palette von automatisierten Handelsstrategien zu erstellen, ohne dass Sie eine Zeile Code schreiben müssen. Dies ist die weltweit einfachste Methode, um Ihre Strategien zu automatisieren, die bei STP-, ECN- und FIFO-Brokern verwendet werden können. Es ist kein Drag & Drop erforderlich. Legen Sie einfach die Bedingungen für Ihre Handelsstrategie fest, ändern Sie die Einstellungen auf die gewün
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilitys
Handeln Sie an Krypto-Börsen im MT5! GRat_Crypto ist ein Tool für den manuellen und automatisierten Handel , einschließlich ALLER verfügbaren EA, ALLER Kryptowährungen an den beliebtesten Kryptobörsen in der vertrauten MT5-Umgebung 24/7. Eigenschaften 1. ALLE Instrumente der 9 beliebtesten Krypto-Börsen sind verfügbar: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC und OKX . 2. Die Möglichkeit, JEDEN in MT5 verfügbaren Auftragstyp zu platzieren, sowohl Market als auch Pending, A
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
SCHÜTZEN Sie Ihr FTMO-Konto auf einfachste Weise Must-Have Account Protector für jedes Prop-trading Konto und Herausforderung MT4 / MT5 Expert Advisor, der Ihr Forex Prop Trading Konto vor einem unerwarteten Drawdown schützt! FTMO Protector ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Trades verwalten und Ihren Gewinn und Verlust über mehrere Robots und Währungspaare mit einfachen Parametern und Einstellungen kontrollieren können. Verwenden Sie so viele EAs und Instrumente wie Sie benötigen, der Protector wir
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilitys
Chart-Analyse auf Profi-Niveau – KI-gestützt & visuell aufbereitet The AInalyzer ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der mithilfe von künstlicher Intelligenz Marktstrukturen analysiert und automatisch visuelle Objekte direkt auf Ihrem Chart platziert. Anstatt Charts stundenlang manuell zu untersuchen, erhalten Sie in kurzer Zeit eine klare Übersicht über Unterstützungen, Widerstände, Trendstrukturen und mögliche Handelszonen – nachvollziehbar, visuell markiert und jederzeit abrufbar. Earl
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilitys
Dies ist der beste Renko-Chart-Generator, den es je auf dem Markt gab Sie können die Boxgrößen basierend auf ATR oder Fixed Size einstellen: 1. Feste Box-Größe 2. Aktuelle ATR-Größe 3. ATR-Größe der Chart-Startzeit. Sie können auch den Renko-Chartschnitt von Datum und Uhrzeit als Referenz für die Erstellung von Renko-Charts festlegen. Sie müssen auf ein Symbol Chart, der die Renko-Chart von ihm wollen, dann sofort ein neues Diagramm geöffnet wird, die auf Renko basiert, können Sie diese generier
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Abla
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager - Fortgeschrittenes MT5 Dienstprogramm für Risiko- und Handelskontrolle Überblick Crystal Trade Manager (CTM) ist ein professionelles MetaTrader 5-Dienstprogramm für Risikomanagement, Handelsautomatisierung und sofortige Ausführungskontrolle. Es bietet Händlern ein integriertes System zum Schutz des Eigenkapitals, zur Verwaltung der täglichen Drawdowns, zur Kontrolle der Losgrößen und zur Anwendung von Automatisierungsfunktionen wie automatische SL/TP, Break-Even und Trail
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilitys
Autogrids Autogrids EA ist ein hochmodernes Tool zur Handelsautomatisierung, das Devisenhändlern einen unvergleichlichen Vorteil auf dem Markt verschafft. Auf der Grundlage einer leistungsstarken quantitativen Strategie analysiert es die Häufigkeitsverteilung der täglichen Kursbewegungen und nutzt historische Daten, um ein hochoptimiertes operatives Raster zu erstellen. ️ Hauptmerkmale Dualer Strategie-Modus: Quantitatives oder manuelles Raster: Wählen Sie zwischen dem quantitativen Modus,
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Utilitys
Eigenschaften Mit MT5 to Interactive Brokers (IB) Trader können Sie: 1. Chartdaten von IB auf MT5 laden und mit allen Standard- oder Kundenindikatoren analysieren. 2. Orders auf IB-Konto direkt in MT5 platzieren. 3. Eigene EAs auf IB Securities erstellen, indem Sie nur kleine Änderungen an der Handelsfunktion vornehmen. Verwendung 1) Installation Kopieren Sie die "Mt5ToIBTraderEn.ex4" und die Beispieldateien nach [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts. 2) MT5 Einstellungen Fügen Sie die IP Adres
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde für Preisaktionsstrategien, Handelsflaggen und Retests entwickelt, wie z.B. Guerrilla Trading und ähnliche Strategien. Es erlaubt zu: Pending Orders für Retests zu platzieren (auf der Retest-Linie oder x PIPs von der Retest-Linie entfernt) Aufträge für Flaggenformationen zu platzieren Lotsizes auf der Grundlage von Kontogröße, Währungspaar und Risikoprozentsatz zu berechnen Trades aufteilen und mehrere Trades platzieren, wenn die Lotgröße die vom Broker vorgegebene ma
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilitys
Wäre es nicht toll, wenn KI einen zweiten Blick auf Ihre Handelsdaten werfen würde - Grafiken, Indikatoren und mehr? Wir stellen Ihnen die AI Trading Station vor, ein revolutionäres Dienstprogramm, das nahtlos in die MetaTrader-Plattform integriert ist. Angetrieben von der fortschrittlichen Intelligenz von OpenAI's ChatGPT, deckt diese Komplettlösung jeden Schritt Ihrer Handelsreise ab, von der Datenerfassung bis zur Handelsausführung. Der komplette Handelsprozess. Neu erfunden Datenerfassung &
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Utilitys
Diese Software ist weltweit einzigartig und stellt eine universelle "Handelskonsole" dar, die Handelssignale, den automatischen Markteintritt, das Setzen von Stop Loss und Take Profit sowie den Trailing Profit für mehrere Trades gleichzeitig in einem einzigen geöffneten Fenster abdeckt. Die intuitive Steuerung des Expert Advisors mit "drei Klicks" gewährleistet eine umfassende Nutzung aller Funktionen auf verschiedenen Computern, einschließlich Tablet-PCs. Im Zusammenspiel mit zusätzlichen Signa
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Utilitys
Mit dem Dienstprogramm können Sie verschiedene Arten von Diagrammen erstellen: Sekundendiagramm von 1 Sekunde bis 86400 Sekunden Tick-Chart ab 1 Tick und darüber Das Volumen-Diagramm Delta-Diagramm Renko-Diagramm Bereichschart Demo-Version des Dienstprogramms https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Eingebaute Indikatoren für die volumetrische Analyse: Tägliches Marktprofil und Marktprofil des ausgewählten Zeitrahmens, Cluster-Suche Ungleichgewicht VWAP Dynamischer POC, VAH, VAL die Profil
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Produktserie unter dem Markennamen FiboPlusWave Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich. Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an. Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal. Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen). Merkmale : Ohne auf die Elliott-Wellen-Theorie einzugeh
ForexSource Dashboard
Adnan Abdul Rehman
Utilitys
Dies ist ein Mehrzweck-Indikator und hat die folgenden Indikatoren in ihm mit Dashboard (Scanner) und Chart-Indikator auf mehrere Zeitrahmen. Divergent Bar Market Profile ( Daily Weekly Monthly Intraday und Custom Period , Market Profile Day type ) Order Block Inside Bars Higher High Higher Close und Lower Low und Lower Close Imbalance Finder Scalping Currency Strength Meter Momentum candles VSA Setups Much more See for your self Wer bin ich? - https: // www.linkedin.com/in/adna
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Utilitys
News Trader Pro ist ein einzigartiger Roboter, mit dem Sie die Nachrichten nach Ihrer vordefinierten Strategie handeln können. Er lädt jede Nachricht von mehreren beliebten Forex-Websites. Sie können eine beliebige Nachricht auswählen und die Strategie für den Handel mit dieser Nachricht voreinstellen, und dann wird News Trader Pro diese Nachricht mit der ausgewählten Strategie automatisch handeln, wenn die Nachricht kommt. Die Veröffentlichung von Nachrichten bietet die Möglichkeit, Pips zu gew
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Utilitys
Wenn Sie Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen möchten, sehen Sie sich Folgendes an: die tägliche Markteröffnung, die klassischen Pivot-Levels, die Fibonacci-Pivot-Levels, die Trendlinien, die Fibonacci-Levels, die verbleibende Zeit bis zum Kerzenschluss und den aktuellen Spread. Wenn Sie Ihre Aufträge mit genau dem Lot platzieren möchten, das Ihrem gewünschten Stop-Loss-Risiko entspricht. Wenn Sie all dies und mehr mit nur einem Klick erledigen möchten, dann ist dies das perfekte Tool
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Utilitys
Die neue Version der MirrorSoftware 2021 wurde komplett neu geschrieben und optimiert. Diese Version muss nur auf einem einzelnen Diagramm geladen werden, da sie alle Aktionen auf jedem Symbol erkennen kann und nicht nur die Aktionen des Symbols, auf dem sie geladen ist. Auch die Grafiken und der Konfigurationsmodus wurden komplett neu gestaltet. Die MirrorSoftware besteht aus zwei Komponenten (alle Komponenten sind erforderlich, um zu funktionieren): MirrorController (freier Indikator): Diese
Corporate Report MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilitys
Das Skript zeigt Informationen über die Unternehmensberichte und Dividenden der Aktie an. Die Daten werden von investing.com heruntergeladen: Datum des Berichts Gewinn pro Aktie (EPS) Umsatzerlöse Marktkapitalisierung Höhe der Dividende Datum der Dividendenausschüttung Dividendeneinnahmen Das Produkt kann nicht im Tester getestet werden (da es nicht möglich ist, Daten aus dem Internet zu empfangen). Vor dem Start: Fügen Sie 2 URLs https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFi
Telegram Notify MT5
Kin Hang Tan
Utilitys
Telegramm MT5 benachrichtigen Telegram Notify MT5 ist ein Dienstprogramm, das Ihre MetaTrader 5 Aktivitäten mit Ihrem Telegram Chat/Kanal verbindet. Es ist nützlich für die Überwachung Ihres MetaTrader 5-Kontos, indem es eine Benachrichtigung an Ihren speziellen Telegram-Chat/Kanal sendet, wenn jemand/EA Trades platziert, die TP/SL von Aufträgen modifiziert, Trades schließt und so weiter. Dieser EA platziert keinen Handel für Ihr Konto. Dieser EA könnte auch ein praktisches Werkzeug sein, um di
Telegram ChartSnap MT5
Kin Hang Tan
5 (1)
Utilitys
Telegram ChartSnap MT5 ist ein Tool, das Ihre MetaTrader 5 Aktivitäten mit Ihrem Telegram Chat/Gruppe/Kanal verbindet. Es macht einen Screenshot Ihres MetaTrader 5-Charts und sendet ihn über einen Telegram-Bot an Ihren speziellen Telegram-Chat/Gruppe/Kanal. Der gesamte Prozess wiederholt sich in einem vom Benutzer festgelegten Zeitzyklus. Es ist ein praktisches Tool für diejenigen, die gerne Zugang zu ihrem Lieblingssystem/Dashboard haben, das nur auf dem MetaTrader Desktop verfügbar ist. Außer
Virtual Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Dienstprogramm für den halbautomatischen Handel. Wendet dynamische Level für das Setzen von Stop-Orders, Stop-Loss, Take-Profit und Trailing Stop an, die für den Broker unsichtbar sind. Geeignet für die Zusammenarbeit mit allen Brokern, einschließlich US-Brokern mit einer FIFO-Anforderung. MT4-Version des Advisor-Links Deals können über Schaltflächen oder Linien geöffnet werden. Damit der Berater eine Position entlang der Linie eröffnen kann: Zeichnen Sie eine Linie auf dem Chart und benenn
Fast operation
Yong Tan
Utilitys
Schnelle Bedienung, schneller Kauf, Verkauf, leerer Betrieb. Bietet drei Tasten: Kaufen, Verkaufen, Leeren. Kaufen: Schnell Platz mehrere Aufträge nach dem Klicken, Standard 1 Hand, Gewinn-Punkt und Stop-Loss-Punkt sind 110 Punkte, nach erfolgreicher Bestellung kann manuell geändert werden. Verkaufen: Schnell eine leere Bestellung nach dem Klicken, Standard 1 Hand, Gewinn-und Stop-Loss-Punkt sind 110 Punkte, kann manuell geändert werden, nachdem die Bestellung erfolgreich ist. Leere
Copier MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Utilitys
Copier MT5 ist der schnellste und zuverlässigste Kopierer von Transaktionen zwischen mehreren MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) Konten, die auf einem Computer oder VPS-Server installiert sind. Transaktionen werden vom MASTER-Konto auf das SLAVE-Konto kopiert, das Kopieren erfolgt aufgrund des Informationsaustauschs über eine Textdatei mit einer Geschwindigkeit von weniger als 0,5 Sekunden, der Parameter ist konfigurierbar. Der Kopierer von Geschäften kontrolliert alle Änderungen auf dem
Weitere Produkte dieses Autors
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (5)
Experten
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der Aurum Sentinel Pro ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den P
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension