Aurum Sentinel Exit Manager
- Utilitys
- Christian Da Costa
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Für wen ist Aurum Sentinel Exit Manager?
PERFEKT FÜR:
Manuelle Gold-Trader, die ihre Exits automatisieren möchten
Funded-Trader, die Drawdown-Limits einhalten müssen
Berufstätige, die nicht ständig den Chart beobachten können
Alle, die emotionale Exit-Entscheidungen vermeiden wollen
FUNKTIONIERT MIT:
Jeder manuellen Trading-Strategie
Allen XAUUSD Lot-Größen
Jeder Zeitrahmen (empfohlen: H1 oder höher)
Allen Brokern mit MetaTrader 5
EINZIGARTIGE VORTEILE
Plug & Play - Keine Strategie-Änderung
Laden Sie den EA auf Ihren XAUUSD Chart
Trading wie gewohnt fortsetzen
Der Utility arbeitet vollständig im Hintergrund
Keine Änderung Ihrer bestehenden Trading-Strategie
XAUUSD-optimiert
Automatische Pip-Wert Berechnung für Gold
Gold-spezifische USD-Distance Anpassung
Getestet mit XAUUSD Volatilitäts-Profil
Optimiert für Gold-Spreads und Bewegungen
Vollständige Kontrolle
R1 Faktor: Wann der Break-Even aktiviert wird (0.1-1.0)
R1 Distance: Wie viel USD Abstand vom Entry (1-50 USD)
Daily Limit: Ihr persönliches Tagesverlust-Limit
Magic Filter: Unterscheidung Ihrer Trades von EA-Trades
Minimaler Overhead
<1% CPU-Auslastung
Keine externen Indikatoren benötigt
Sauberes Logging nur bei wichtigen Events
Stabiler 24/7 Betrieb auf VPS
REALER NUTZEN FÜR IHR TRADING
Fallstudie: Konservativer Trader
Vorher: Häufiger Rückgang zum Break-Even
Nachher: Durchschnittlich +15% mehr gesicherte Gewinne
Verbesserung: Deutlich reduzierte emotionale Entscheidungen
Fallstudie: Aggressiver Trader
Vorher: Große Gewinne, die zu großen Verlusten wurden
Nachher: 60% aller Gewinne garantiert gesichert
Verbesserung: Konsistentere Monatsergebnisse
Fallstudie: Funded Trader
Vorher: Häufige Limit-Überschreitungen
Nachher: Daily Drawdown-Limit nie überschritten
Verbesserung: Erfolgreiche Challenge-Abschlüsse
HÄUFIGE FRAGEN
Q: Funktioniert es mit meinen bestehenden Trades?
A: Ja! Es verwaltet alle vorhandenen und neuen XAUUSD Positionen.
Q: Muss ich meine Trading-Strategie ändern?
A: Nein. Der Utility arbeitet unabhängig im Hintergrund.
Q: Wie viele Trades kann es gleichzeitig managen?
A: Unbegrenzt. Getestet mit 50+ simultanen Positionen.
Q: Funktioniert es auf VPS?
A: Ja. Optimiert für 24/7 Betrieb auf Virtual Private Servern.
Q: Gibt es eine Testversion?
A: Ja. 7-Tage Demo im MQL5 Market verfügbar.