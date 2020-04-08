Daily Range and Ceiling Indicator

Indicador Diario de Rango y Techo

El Indicador Diario de Rango y Techo es una herramienta de análisis técnico diseñada para la plataforma MetaTrader 5. Combina el historial de precios, datos estadísticos de volatilidad y análisis de volumen para crear un mapa de referencia para el día de negociación. Esta herramienta ayuda a los operadores a identificar posibles niveles de soporte y resistencia, rupturas de tendencia y puntos de agotamiento del mercado.

Características principales

Objetivos del rango medio diario El indicador traza automáticamente líneas gruesas verdes y rojas en el gráfico. Estas líneas se calculan a partir del Rango Medio Diario del instrumento. La línea verde representa el "techo" estadístico (objetivo superior), mientras que la línea roja representa el "suelo" (objetivo inferior). Estos niveles ayudan a los operadores a identificar las zonas en las que el rango del mercado puede agotarse estadísticamente.

Estructura del día anterior Se trazan distintas líneas azules para marcar los precios máximo y mínimo del día anterior. Estos niveles sirven como puntos de referencia críticos para identificar posibles zonas de ruptura o niveles de soporte y resistencia.

Perfil de Volumen y Punto de Control El indicador incluye una función de Perfil de Volumen de sesión. Esto muestra histogramas de densidad hueca en el lateral del gráfico para visualizar la distribución del volumen de compra y venta. Una línea amarilla marca el Punto de Control, que representa el nivel de precios con el mayor volumen negociado.

Modo estático: Bloquea la línea del Punto de Control en el nivel establecido el día anterior.

Modo dinámico: Actualiza la línea del Punto de Control en tiempo real a medida que se desarrolla la sesión de negociación en curso.

Pivote diario Una línea gris punteada marca el centro exacto (50%) del rango de negociación del día anterior. Actúa como punto de pivote para ayudar a determinar el sentimiento inmediato del mercado en relación con la sesión anterior.

Panel de datos Un panel de texto en el gráfico proporciona datos en tiempo real sobre el rango diario. Muestra el porcentaje del rango medio diario que se ha utilizado actualmente, lo que ayuda a los usuarios a evaluar si el mercado tiene espacio para moverse o está sobreextendido.

Precisión de los datos La lógica interna detecta y ajusta automáticamente las velas dominicales. Esto garantiza que los cálculos del rango diario sigan siendo precisos, independientemente de la configuración de la zona horaria o de la fuente de datos del corredor.

Alertas y personalización

Notificaciones Push: Los usuarios pueden activar alertas móviles para recibir notificaciones cuando el precio interactúa con los niveles objetivo definidos.

Personalización: Todas las líneas, histogramas y colores se pueden ajustar o activar y desactivar a través de la configuración de entrada.

Rendimiento: El código está optimizado para calcular los datos directamente desde el gráfico para garantizar un rendimiento eficiente.

Parámetros de entrada

Objetivos principales

ADR_Period: El número de días utilizados para calcular la volatilidad media.

clrCeil: Color de la línea superior del objetivo.

clrFlr: Color de la línea inferior del objetivo.

Estructura

clrHard: Color para el máximo y mínimo del día anterior.

MostrarPivote: Alternar la visualización de la línea de pivote del 50%.

Configuración del perfil de volumen

ShowVP: Alternar la línea del Punto de Control.

MostrarVP_Hist: Muestra el histograma de volumen lateral.

POC_Mode: Elija entre cálculo estático (ayer) o dinámico (hoy).

VP_Bins: Ajusta la precisión del histograma del perfil de volumen.

Configuración del panel

MostrarPanel: Activa o desactiva el panel de texto.

clrText: Color del texto del panel de control.

Configuración de alertas

UsePushNotify: Habilitar las notificaciones a la aplicación móvil de MetaTrader 5.

AlertOnCeiling: Activar una alerta cuando se alcanza la línea verde.

AlertOnFloor: Activar una alerta cuando se alcanza la línea roja.

Advertencia de riesgo Operar implica un riesgo sustancial. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.