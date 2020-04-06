Bitcoin Swing King
- Asesores Expertos
- Tien Binh Nguyen
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
🟦 Bitcoin Swing King - EA profesional de trading de swing en BTCUSD.
Bitcoin Swing King es un Asesor Experto de swing trading totalmente automatizado diseñado específicamente para BTCUSD.
Combina estructuras de velas de precio-acción con filtros de volatilidad dinámicos basados en ATR para ofrecer una rentabilidad estable a largo plazo mientras mantiene el drawdown bajo control.
Probado desde 2020 hasta 2025 con una calidad histórica del 100%, el EA demuestra una gran consistencia, un excelente control del riesgo y adaptabilidad tanto en ciclos alcistas como bajistas de Bitcoin.
Perfecto para traders que buscan un crecimiento suave de la renta variable, sin martingala y sin rejilla.🚀 Características principales
- ✔ Dedicado para BTCUSD
- ✔ Funciona mejor en la estructura de comercio de swing H1-D1
- ✔ Sin martingala, sin cuadrícula, sin promediar
- ✔ SL y TP fijos con filtros ATR dinámicos
- ✔ Trailing Stop opción incluida
- ✔ Soporta cuentas de cobertura
- ✔ Configuración de entrada simple y limpia
- ✔ Maneja la volatilidad de Bitcoin de manera eficiente
- ✔ Adecuado para cuentas pequeñas y grandes
(Tomado directamente de su informe)
- Factor de ganancia: 1.47
- Factor de Recuperación: 8.49
- Beneficio Neto Total: 3.852.953,64
- Beneficio Bruto: 16.262.882
- Pérdida bruta: -8.273.928
- Total Operaciones: 394
- Operaciones realizadas: 788
- Calidad de los modelos: 100%
- Disposición máxima del saldo: 438,301 (21.11%)
- Reducción máxima de capital: 453,796 (21.77%)
- Rentabilidad esperada: 9.779
- Ratio de Sharpe: 1,83
- Correlación LR: 0.89
- Mayor ganancia consecutiva: 689.066
- Mayor pérdida consecutiva: -331.227
Curva de renta variable
Movimiento alcista suave y estable sin caídas críticas, ideal para inversores a largo plazo.
Bitcoin Swing King analiza:
- Compresión y expansión de la volatilidad basada en ATR.
- Rupturas de velas de alta calidad
- Comportamiento de corrección de impulsos
- Confirmación de la estructura de tendencia
- Comportamiento de la sesión de mercado (Asia, Europa, USA)
El EA sólo ejecuta operaciones cuando:
✔ La volatilidad respalda la continuación de la tendencia
✔ La estructura está limpia y no es inestable
✔ El ATR confirma un movimiento válido
✔ Se filtra el ruido del mercado.
Esto conduce a:
- Menos operaciones pero de mayor calidad
- Reducción del drawdown
- Mejor rendimiento a largo plazo
|Parámetro
|Descripción
|Porcentaje de riesgo
|Riesgo fraccionario fijo por posición
|Coeficiente de condición
|Multiplicador de sensibilidad para la calidad de la señal
|Factor Stop Loss
|Multiplicador de SL basado en ATR
|Factor Take Profit
|Multiplicador de TP basado en ATR
|Permitir Largo / Permitir Corto
|Activar/desactivar señales de compra o venta
|Número Mágico
|Identificador único para el EA
|Usar Trailing Stop
|Habilitar trailing stop incorporado
|Usar Take Profit cuando Trailing Stop
|Controla el comportamiento del TP cuando se activa el TS
|Condición Stop Loss cuando Trailing Stop
|Condición ATR para SL basado en TS
El EA es intencionalmente simple de configurar - plug-and-play listo.Configuración recomendada
- Símbolo: BTCUSD
- Marco de tiempo: H1-D1
- Tipo de cuenta: Cobertura
- Depósito Mínimo: $200+
- Apalancamiento: 1:100 o superior
- Diferencial: Spread BTCUSD bajo preferido
- Requiere VPS: Sí (recomendado para un mejor rendimiento)
Bitcoin Swing King utiliza un estricto control de riesgos:
- Hard stop loss en cada operación
- Protección de volatilidad adaptativa ATR
- Trailing stop (opcional)
- Sin martingala
- Sin duplicar el tamaño de las posiciones
- Riesgo máximo por operación fácilmente configurable
Esto garantiza que el EA se mantenga seguro incluso durante picos extremos de volatilidad de BTC.
1️⃣ Instalar el EA
- Descargue el EA desde MQL5
- Abrir MetaTrader 5
- Vaya a Archivo → Abrir carpeta de datos
- Navegue a:
MQL5 → Expertos
- Copie Bitcoin Swing King.ex5 en la carpeta
- Reinicie MT5
2️⃣ Adjuntar el EA al gráfico
- Abra el gráfico BTCUSD
- Elija el timeframe H1 o superior
- Arrastre Bitcoin Swing King desde Navegador → Expertos
- Habilitar:
✔ Algo Trading
✔ Permitir trading en vivo
✔ Permitir importaciones DLL
3️⃣ Configurar Riesgo
- Establecer porcentaje de riesgo entre 0.5%-2% por operación
- Establecer SL & TP multiplicadores dependiendo de la volatilidad preferencia
- Funciona en todos los tipos de mercado de Bitcoin
- No sobreajustado, lógica simple y robusta
- Maneja la volatilidad extrema con elegancia
- Resultados consistentes a lo largo de los años
- Ajustes claros y transparentes
- Diseñado para el crecimiento de la cuenta a largo plazo
El soporte completo incluye:
- Asistencia para la configuración
- Guía de optimización
- Ayuda para la configuración de riesgos
- Respuesta rápida a través de mensajes MQL5