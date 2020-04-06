🟦 Bitcoin Swing King - EA profesional de trading de swing en BTCUSD.

Bitcoin Swing King es un Asesor Experto de swing trading totalmente automatizado diseñado específicamente para BTCUSD.

Combina estructuras de velas de precio-acción con filtros de volatilidad dinámicos basados en ATR para ofrecer una rentabilidad estable a largo plazo mientras mantiene el drawdown bajo control.

Probado desde 2020 hasta 2025 con una calidad histórica del 100%, el EA demuestra una gran consistencia, un excelente control del riesgo y adaptabilidad tanto en ciclos alcistas como bajistas de Bitcoin.

Perfecto para traders que buscan un crecimiento suave de la renta variable, sin martingala y sin rejilla.

✔ Dedicado para BTCUSD

✔ Funciona mejor en la estructura de comercio de swing H1-D1

✔ Sin martingala, sin cuadrícula, sin promediar

✔ SL y TP fijos con filtros ATR dinámicos

✔ Trailing Stop opción incluida

opción incluida ✔ Soporta cuentas de cobertura

✔ Configuración de entrada simple y limpia

✔ Maneja la volatilidad de Bitcoin de manera eficiente

✔ Adecuado para cuentas pequeñas y grandes





(Tomado directamente de su informe)

Factor de ganancia: 1.47

1.47 Factor de Recuperación: 8.49

8.49 Beneficio Neto Total: 3.852.953,64

3.852.953,64 Beneficio Bruto: 16.262.882

16.262.882 Pérdida bruta: -8.273.928

-8.273.928 Total Operaciones: 394

394 Operaciones realizadas: 788

788 Calidad de los modelos: 100%

100% Disposición máxima del saldo: 438,301 (21.11%)

438,301 (21.11%) Reducción máxima de capital: 453,796 (21.77%)

453,796 (21.77%) Rentabilidad esperada: 9.779

9.779 Ratio de Sharpe: 1,83

1,83 Correlación LR: 0.89

0.89 Mayor ganancia consecutiva : 689.066

: 689.066 Mayor pérdida consecutiva: -331.227





Curva de renta variable

Movimiento alcista suave y estable sin caídas críticas, ideal para inversores a largo plazo.



