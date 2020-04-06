Bitcoin Swing King

🟦 Bitcoin Swing King - EA profesional de trading de swing en BTCUSD.

Bitcoin Swing King es un Asesor Experto de swing trading totalmente automatizado diseñado específicamente para BTCUSD.
Combina estructuras de velas de precio-acción con filtros de volatilidad dinámicos basados en ATR para ofrecer una rentabilidad estable a largo plazo mientras mantiene el drawdown bajo control.

Probado desde 2020 hasta 2025 con una calidad histórica del 100%, el EA demuestra una gran consistencia, un excelente control del riesgo y adaptabilidad tanto en ciclos alcistas como bajistas de Bitcoin.

Perfecto para traders que buscan un crecimiento suave de la renta variable, sin martingala y sin rejilla.

🚀 Características principales
  • ✔ Dedicado para BTCUSD
  • ✔ Funciona mejor en la estructura de comercio de swing H1-D1
  • Sin martingala, sin cuadrícula, sin promediar
  • ✔ SL y TP fijos con filtros ATR dinámicos
  • Trailing Stop opción incluida
  • ✔ Soporta cuentas de cobertura
  • ✔ Configuración de entrada simple y limpia
  • ✔ Maneja la volatilidad de Bitcoin de manera eficiente
  • ✔ Adecuado para cuentas pequeñas y grandes

📈 Resultados de Backtest (2020-2025)

(Tomado directamente de su informe)

  • Factor de ganancia: 1.47
  • Factor de Recuperación: 8.49
  • Beneficio Neto Total: 3.852.953,64
  • Beneficio Bruto: 16.262.882
  • Pérdida bruta: -8.273.928
  • Total Operaciones: 394
  • Operaciones realizadas: 788
  • Calidad de los modelos: 100%
  • Disposición máxima del saldo: 438,301 (21.11%)
  • Reducción máxima de capital: 453,796 (21.77%)
  • Rentabilidad esperada: 9.779
  • Ratio de Sharpe: 1,83
  • Correlación LR: 0.89
  • Mayor ganancia consecutiva: 689.066
  • Mayor pérdida consecutiva: -331.227


Curva de renta variable

Movimiento alcista suave y estable sin caídas críticas, ideal para inversores a largo plazo.


🧠 Visión general de la lógica de trading

Bitcoin Swing King analiza:

  • Compresión y expansión de la volatilidad basada en ATR.
  • Rupturas de velas de alta calidad
  • Comportamiento de corrección de impulsos
  • Confirmación de la estructura de tendencia
  • Comportamiento de la sesión de mercado (Asia, Europa, USA)


El EA sólo ejecuta operaciones cuando:

✔ La volatilidad respalda la continuación de la tendencia
✔ La estructura está limpia y no es inestable
✔ El ATR confirma un movimiento válido
✔ Se filtra el ruido del mercado.

Esto conduce a:

  • Menos operaciones pero de mayor calidad
  • Reducción del drawdown
  • Mejor rendimiento a largo plazo

⚙️ Descripción general de los ajustes de entrada

Parámetro Descripción
Porcentaje de riesgo Riesgo fraccionario fijo por posición
Coeficiente de condición Multiplicador de sensibilidad para la calidad de la señal
Factor Stop Loss Multiplicador de SL basado en ATR
Factor Take Profit Multiplicador de TP basado en ATR
Permitir Largo / Permitir Corto Activar/desactivar señales de compra o venta
Número Mágico Identificador único para el EA
Usar Trailing Stop Habilitar trailing stop incorporado
Usar Take Profit cuando Trailing Stop Controla el comportamiento del TP cuando se activa el TS
Condición Stop Loss cuando Trailing Stop Condición ATR para SL basado en TS


El EA es intencionalmente simple de configurar - plug-and-play listo.

Configuración recomendada
  • Símbolo: BTCUSD
  • Marco de tiempo: H1-D1
  • Tipo de cuenta: Cobertura
  • Depósito Mínimo: $200+
  • Apalancamiento: 1:100 o superior
  • Diferencial: Spread BTCUSD bajo preferido
  • Requiere VPS: Sí (recomendado para un mejor rendimiento)

🧮 Gestión de riesgos

Bitcoin Swing King utiliza un estricto control de riesgos:

  • Hard stop loss en cada operación
  • Protección de volatilidad adaptativa ATR
  • Trailing stop (opcional)
  • Sin martingala
  • Sin duplicar el tamaño de las posiciones
  • Riesgo máximo por operación fácilmente configurable

Esto garantiza que el EA se mantenga seguro incluso durante picos extremos de volatilidad de BTC.


🔧 Guía de instalación (paso a paso)


1️⃣ Instalar el EA

  1. Descargue el EA desde MQL5
  2. Abrir MetaTrader 5
  3. Vaya a Archivo → Abrir carpeta de datos
  4. Navegue a:
    MQL5 → Expertos
  5. Copie Bitcoin Swing King.ex5 en la carpeta
  6. Reinicie MT5


2️⃣ Adjuntar el EA al gráfico

  1. Abra el gráfico BTCUSD
  2. Elija el timeframe H1 o superior
  3. Arrastre Bitcoin Swing King desde Navegador → Expertos
  4. Habilitar:
    Algo Trading
    Permitir trading en vivo
    Permitir importaciones DLL


3️⃣ Configurar Riesgo

  • Establecer porcentaje de riesgo entre 0.5%-2% por operación
  • Establecer SL & TP multiplicadores dependiendo de la volatilidad preferencia

Por qué los operadores eligen Bitcoin Swing King
  • Funciona en todos los tipos de mercado de Bitcoin
  • No sobreajustado, lógica simple y robusta
  • Maneja la volatilidad extrema con elegancia
  • Resultados consistentes a lo largo de los años
  • Ajustes claros y transparentes
  • Diseñado para el crecimiento de la cuenta a largo plazo

📞 Soporte

El soporte completo incluye:

  • Asistencia para la configuración
  • Guía de optimización
  • Ayuda para la configuración de riesgos
  • Respuesta rápida a través de mensajes MQL5

Bitcoin Swing King - Domine la tendencia de swing BTCUSD. ¡Empieza a hacer crecer tu cuenta hoy mismo!
