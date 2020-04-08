Candle Strength
- Indicadores
- Parasbhai N Patel
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🔷 Visión general
Candle Strength ON/OFF es un indicador profesional de MT5 que visualiza la fuerza de las velas en tiempo real utilizando velas codificadas por colores de varios niveles. Ayuda a los traders a identificar instantáneamente la fuerte presión de compra o venta directamente en el gráfico de precios, sin lag ni repintado.
El indicador incluye un botón integrado ON / OFF en el gráfico, lo que permite a los operadores activar o desactivar las velas de fuerza al instante sin necesidad de volver a abrir la configuración.
Características principales
- ✅ Nativo MT5 velas de colores (sin objetos, sin repintado)
- ✅ Clasificación de fuerza de compra y venta de 6 niveles
- ✅ Detección automática de velas neutrales
- ✅ Botón de encendido / apagado del gráfico con un solo clic
- ✅ Estado del botón persiste después de reiniciar / gráficos fuera de línea
- ✅ Funciona en todos los símbolos y marcos de tiempo
- ✅ Ligero y optimizado (sin retraso en el rendimiento)
Velas de compra (alcistas)
- Verde oscuro → Compra extrema
- Verde → Compra muy fuerte
- Verde lima → Compra fuerte
- Verde Mar → Compra Moderada
- Verde Pálido → Débil Comprar
Vender Velas (Bajista)
- Granate → Venta Extrema
- Rojo → Venta muy fuerte
- Rojo Indio → Fuerte Venta
- Coral claro → Venta débil
Velas Neutrales
- El color blanco indica indecisión / velas de baja fuerza
🔷 Cómo lo utilizan los operadores
- ✔ Identificar velas de tendencia fuerte
- ✔ Filtrar entradas débiles
- ✔ Confirmar rupturas
- ✔ Detectar velas de agotamiento
- ✔ Mejorar la confianza en la acción del precio
Ideal para:
- Scalping
- Operaciones intradía
- Swing trading
- Estrategias de acción del precio
¿Por qué la fuerza de las velas ON/OFF?
La mayoría de los operadores miran las velas, pero muy pocos entienden realmente la fuerza de las velas.
Candle Strength ON/OFF elimina las conjeturas mostrando al instante:
- Quién tiene el control (compradores o vendedores)
- La fuerza real de la vela
- Si el impulso se está expandiendo o debilitando
Todo directamente en el gráfico de precios, con cero lag.
Opere con confianza, nocon conjeturas
- Velas verdes fuertes = presión de compra agresiva
- Velas de color rojo oscuro = presión de venta agresiva
- Colores apagados = impulso débil o agotado
Esto le permite:
✔ Evitar entradas de baja calidad
✔ Confirmar rupturas
✔ Detectar continuación de tendencia
✔ Detectar velas de agotamiento a tiempo
🧠 Diseñado para operadores serios de acción sobre el precio
Este indicador no es un generador de señales.
Es una herramienta profesional de apoyo a la decisión para los comerciantes que entienden la acción del precio y quieren claridad visual.