¿Por qué la fuerza de las velas ON/OFF ?

La mayoría de los operadores miran las velas, pero muy pocos entienden realmente la fuerza de las velas.

Candle Strength ON/OFF elimina las conjeturas mostrando al instante:

- Quién tiene el control (compradores o vendedores)

- La fuerza real de la vela

- Si el impulso se está expandiendo o debilitando

Todo directamente en el gráfico de precios, con cero lag.

Opere con confianza, no con conjeturas

- Velas verdes fuertes = presión de compra agresiva

- Velas de color rojo oscuro = presión de venta agresiva

- Colores apagados = impulso débil o agotado

Esto le permite:

✔ Evitar entradas de baja calidad

✔ Confirmar rupturas

✔ Detectar continuación de tendencia

✔ Detectar velas de agotamiento a tiempo

🧠 Diseñado para operadores serios de acción sobre el precio

Este indicador no es un generador de señales.

Es una herramienta profesional de apoyo a la decisión para los comerciantes que entienden la acción del precio y quieren claridad visual.