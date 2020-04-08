Candle Strength

🔷 Visión general

Candle Strength ON/OFF es un indicador profesional de MT5 que visualiza la fuerza de las velas en tiempo real utilizando velas codificadas por colores de varios niveles. Ayuda a los traders a identificar instantáneamente la fuerte presión de compra o venta directamente en el gráfico de precios, sin lag ni repintado.

El indicador incluye un botón integrado ON / OFF en el gráfico, lo que permite a los operadores activar o desactivar las velas de fuerza al instante sin necesidad de volver a abrir la configuración.

Características principales

  • Nativo MT5 velas de colores (sin objetos, sin repintado)
  • Clasificación de fuerza de compra y venta de 6 niveles
  • Detección automática de velas neutrales
  • ✅ Botón de encendido / apagado del gráfico con un solo clic
  • Estado del botón persiste después de reiniciar / gráficos fuera de línea
  • Funciona en todos los símbolos y marcos de tiempo
  • Ligero y optimizado (sin retraso en el rendimiento)
🔷 Esquema de colores

  • Velas de compra (alcistas)

    - Verde oscuro → Compra extrema

    - Verde → Compra muy fuerte

    - Verde lima → Compra fuerte

    - Verde Mar → Compra Moderada

    - Verde Pálido → Débil Comprar

    Vender Velas (Bajista)

    - Granate → Venta Extrema

    - Rojo → Venta muy fuerte

    - Rojo Indio → Fuerte Venta

    - Coral claro → Venta débil

    Velas Neutrales

    - El color blanco indica indecisión / velas de baja fuerza

    🔷 Cómo lo utilizan los operadores

    • Identificar velas de tendencia fuerte
    • Filtrar entradas débiles
    • Confirmar rupturas
    • Detectar velas de agotamiento
    • Mejorar la confianza en la acción del precio

    Ideal para:

    • Scalping
    • Operaciones intradía
    • Swing trading
    • Estrategias de acción del precio

  • ¿Por qué la fuerza de las velas ON/OFF?

    La mayoría de los operadores miran las velas, pero muy pocos entienden realmente la fuerza de las velas.

    Candle Strength ON/OFF elimina las conjeturas mostrando al instante:

    - Quién tiene el control (compradores o vendedores)

    - La fuerza real de la vela

    - Si el impulso se está expandiendo o debilitando

    Todo directamente en el gráfico de precios, con cero lag.

    Opere con confianza, nocon conjeturas

    - Velas verdes fuertes = presión de compra agresiva

    - Velas de color rojo oscuro = presión de venta agresiva

    - Colores apagados = impulso débil o agotado

    Esto le permite:
    Evitar entradas de baja calidad
    Confirmar rupturas
    Detectar continuación de tendencia
    Detectar velas de agotamiento a tiempo

    🧠 Diseñado para operadores serios de acción sobre el precio

    Este indicador no es un generador de señales.
    Es una herramienta profesional de apoyo a la decisión para los comerciantes que entienden la acción del precio y quieren claridad visual.




