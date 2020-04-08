CumulativeVolumeDeltaHistogram
- Indicadores
- Parasbhai N Patel
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
1. Introducción
Este documento explica cómo utilizar el indicador CVD (Volumen Acumulado Delta) + Histograma de Volumen Delta. Cubre la configuración, las características, la lógica de negociación y las mejores prácticas.
2. Qué muestra el indicador
- Histograma Delta: Muestra el delta por barra (volumen de compra - volumen de venta) como barras verdes/rojas.
- Ayuda a identificar la presión del mercado, la absorción, las señales de inversión y la fuerza de la tendencia.
3. Cómo Añadir Indicador en MT5
1. 1. Abra MT5.
2. Vaya a Archivo → Abrir carpeta de datos.
3. Navegue hasta MQL5 → Indicadores.
4. Pega el archivo fuente .mq5.
5. Reinicie MT5.
6. Adjuntar indicador desde Navegador → Indicadores.
4. Entradas y configuración
- CumulativePeriod : 20
- Color Delta Positivo: Verde.
- Color Delta Negativo: Rojo.
- Opciones de Ancho de Línea, Suavizado, Escalado, etc.
5. Cómo leer CVD y Delta
- Aumento de CVD → Compradores más fuertes.
- Caída del CVD → Vendedores más fuertes.
- Divergencia entre Precio y CVD → Posible reversión.
- Grandes picos Delta → Compra/venta agresiva.
6. Ejemplos de negociación
- Divergencia alcista: El precio hace un mínimo más bajo mientras que el CVD hace un mínimo más alto → Configuración de compra.
- Divergencia Bajista: El precio hace un máximo más alto mientras que el CVD hace un máximo más bajo → Configuración de venta.
- Confirmación de Tendencia: CVD moviéndose en la misma dirección que la tendencia fortalece la ruptura.
7. Mejores prácticas
- Uso con estructura de mercado.
- Añadir perfil de volumen o VWAP para confluencia.
- Evite los momentos de baja liquidez.
- Confirme siempre las señales con la acción del precio.
8. Descargo de responsabilidad
Este indicador no garantiza beneficios. Utilice una gestión adecuada del riesgo.