CumulativeVolumeDeltaHistogram

1. Introducción

Este documento explica cómo utilizar el indicador CVD (Volumen Acumulado Delta) + Histograma de Volumen Delta. Cubre la configuración, las características, la lógica de negociación y las mejores prácticas.

2. Qué muestra el indicador

- Histograma Delta: Muestra el delta por barra (volumen de compra - volumen de venta) como barras verdes/rojas.

- Ayuda a identificar la presión del mercado, la absorción, las señales de inversión y la fuerza de la tendencia.

3. Cómo Añadir Indicador en MT5

1. 1. Abra MT5.

2. Vaya a Archivo → Abrir carpeta de datos.

3. Navegue hasta MQL5 → Indicadores.

4. Pega el archivo fuente .mq5.

5. Reinicie MT5.

6. Adjuntar indicador desde Navegador → Indicadores.

4. Entradas y configuración

- CumulativePeriod : 20

- Color Delta Positivo: Verde.

- Color Delta Negativo: Rojo.

- Opciones de Ancho de Línea, Suavizado, Escalado, etc.

5. Cómo leer CVD y Delta

- Aumento de CVD → Compradores más fuertes.

- Caída del CVD → Vendedores más fuertes.

- Divergencia entre Precio y CVD → Posible reversión.

- Grandes picos Delta → Compra/venta agresiva.

6. Ejemplos de negociación

- Divergencia alcista: El precio hace un mínimo más bajo mientras que el CVD hace un mínimo más alto → Configuración de compra.

- Divergencia Bajista: El precio hace un máximo más alto mientras que el CVD hace un máximo más bajo → Configuración de venta.

- Confirmación de Tendencia: CVD moviéndose en la misma dirección que la tendencia fortalece la ruptura.

7. Mejores prácticas

- Uso con estructura de mercado.

- Añadir perfil de volumen o VWAP para confluencia.

- Evite los momentos de baja liquidez.

- Confirme siempre las señales con la acción del precio.

8. Descargo de responsabilidad

Este indicador no garantiza beneficios. Utilice una gestión adecuada del riesgo.


