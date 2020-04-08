Imbalance Volume Trend MT4

Imbalance Volume Trend ist ein professioneller Indikator für MetaTrader, der Fair Value Gap (FVG) / Imbalance-Zonen mit der Analyse von Volumen-Ungleichgewichten und einer auf Ungleichgewichten basierenden Trend-Engine kombiniert.

Der Indikator findet automatisch bullische und bearische Fair Value Gaps, malt sie auf dem Chart als farbige Rechtecke und berechnet den prozentualen Anteil des Volumens der Käufer gegenüber den Verkäufern (oder umgekehrt) innerhalb der Ausbruchskerze, die das Ungleichgewicht verursacht hat. Darüber hinaus erstellt es einen Trend der Ungleichgewichte und markiert Trendumkehrungen mit Pfeilen und sendet optional Warnungen, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen.

Konzept

Eine Fair Value Gap (Ungleichgewicht) ist eine Kurslücke, die entsteht, wenn sich der Markt aggressiv in eine Richtung bewegt und zwischen drei aufeinanderfolgenden Kerzen einen ungefüllten Raum hinterlässt. Dieser Bereich wird oft als "unfairer Preis" betrachtet, und der Markt kehrt häufig zurück, um ihn zu testen.

Ungleichgewicht Volumen Trend:

  • Erkennt jedes solche FVG / Ungleichgewicht automatisch

  • hebt es auf dem Chart als farbiges Rechteck hervor

  • Berechnet, wie stark die Bewegung in Bezug auf das Volumenungleichgewicht zugunsten von Käufern oder Verkäufern war

  • Erstellt einen Trend basierend auf der Abfolge von bullischen und bearischen Ungleichgewichten und zeigt Trendwechsel-Signale an

Dies macht die Standard-FVG-Analyse zu einem vollständigen volumenbasierten Trend- und Signalwerkzeug.

Wie Ungleichgewichte erkannt und gezeichnet werden

Für jede Drei-Kerzen-Sequenz prüft der Indikator, ob es eine Preislücke gibt, die durch eine starke Richtungsbewegung entstanden ist:

  • Bullisches Ungleichgewicht

    • Rechteck vom Hoch der ersten Kerze bis zum Tief der dritten Kerze

    • Die zweite (mittlere) Kerze ist die Ausbruchskerze, die den Raum zwischen der ersten und der dritten Kerze "durchsticht".

  • Bärisches Ungleichgewicht

    • Rechteck vom Tiefpunkt der ersten Kerze bis zum Hochpunkt der dritten Kerze

    • Die zweite Kerze ist die Ausbruchskerze nach unten.

Es werden nur die Ungleichgewichte angezeigt, die den Mindesthöhenfilter (nach Punkten, Prozent oder ATR-Wert) erfüllen, wenn die entsprechende Option aktiviert ist.

Alle Zonen werden erst nach dem Schließen der dritten Kerze gebildet und werden nicht erneut angezeigt.

Berechnung des Volumen-Ungleichgewichts

Das einzigartige Hauptmerkmal von Imbalance Volume Trend ist, dass der Indikator für jede Ausbruchskerze, die ein Ungleichgewicht erzeugt, die prozentuale Dominanz von Käufern gegenüber Verkäufern (oder Verkäufern gegenüber Käufern) berechnet.

  • Für die internen Berechnungen werden entweder Volumina im unteren Zeitrahmen oder Tick-Volumina als Proxy verwendet.

  • Neben jeder Ungleichgewichtskerze zeigt der Indikator eine Textbeschriftung mit dem Prozentwert an, die je nach Richtung des Ungleichgewichts (bullish / bearish) eingefärbt ist.

Beispiel:

  • 73% in der Nähe eines bullischen Ungleichgewichts bedeutet, dass die Käufer das Volumen bei diesem Ausbruch um 73% dominierten.

  • 82% in der Nähe eines bärischen Ungleichgewichts bedeutet starken Verkaufsdruck.

Auf diese Weise können Sie nur solche Ungleichgewichte herausfiltern und priorisieren, bei denen der Markt wirklich von aggressiven Teilnehmern angetrieben wurde.

Logik des Ungleichgewichtstrends

Das zweite einzigartige Modul des Indikators ist die Imbalance Trend Engine.

Sie funktioniert wie folgt:

  1. Solange neue Ungleichgewichte in der gleichen Richtung (bullish oder bearish) auftreten, setzt sich der aktuelle Ungleichgewichtstrend fort.

  2. Eine Trendumkehr tritt ein, wenn:

    • ein neues Ungleichgewicht in die entgegengesetzte Richtung auftritt, und

    • Der Körper dieses neuen entgegengesetzten Ungleichgewichts durchbricht ein bestimmtes Niveau des letzten Ungleichgewichts des aktuellen Trends.

  3. Das Durchbruchsniveau wird durch den Parameter Breakout Level [0.0...1.0] festgelegt:

    • 0.0 - Körpernahes Extrem

    • 1.0 - Extremwert weit im Körper

    • Zwischenwerte ermöglichen eine Feinabstimmung, wie stark eine Gegenbewegung sein muss, um den Trend umzukehren.

  4. Der Ausbruch kann entweder anhand von Schlusskursen oder von Hoch-/Tiefkursen überprüft werden (Parameter Breakout Price Type).

Wenn ein Trendwechsel erkannt wird, zeichnet der Indikator einen Pfeil in der entsprechenden Farbe und Richtung zum Zeitpunkt der Umkehrung.

Signale und praktische Anwendung

Sie können den Imbalance Volume Trend auf viele Arten verwenden, zum Beispiel:

  • Trendfolge:
    Handeln Sie nur in der Richtung des aktuellen Ungleichgewichtstrends, indem Sie die Pfeile als Trendwechsel-Bestätigung verwenden.

  • Pullback-Einstiege:
    Warten Sie darauf, dass der Kurs in eine starke Ungleichgewichtszone mit hohem Volumen (z.B. >70-80%) in Richtung des Trends zurückkehrt.

  • Reversal-Filterung:
    Reagieren Sie nur auf gegenläufige Ungleichgewichte, die tiefere Ebenen des vorherigen Ungleichgewichtskörpers durchbrechen (höheres Breakout Level).

  • Volumen-Bestätigung:
    Ignorieren Sie schwache Ungleichgewichte mit geringem Volumen und konzentrieren Sie sich auf solche, bei denen der Prozentsatz hoch ist.

Der Indikator funktioniert auf jedem Zeitrahmen und jedem Symbol (Forex, Indizes, Metalle, Kryptowährungen, Aktien), solange Volumen- oder Tickvolumen-Daten verfügbar sind.

