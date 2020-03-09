Tasman MT4

LAUNCH PROMO - $49 for early buyers MYFXBOOK - ¡HAGA CLIC AQUÍ PARA VER! - 2025 TEST, 3 AÑOS SPREAD STRESS TEST , 3 AÑOS SPREAD MEDIO TEST

TASMAN EA es un algoritmo de alto rendimiento diseñado para NZDCHF, optimizado para cuentas de spread RAW y condiciones de trading prop-firm.

Probado durante más de 20 años con una precisión del 99% en la cuenta RAW de IC Markets, el sistema ofrece una reducción ultrabaja, una ejecución estable y un estricto tiempo máximo de retención de 24 horas, lo que lo hace totalmente compatible con las principales normas de las empresas de apoyo.

Diseñado para los traders que exigen estabilidad y precisión, el EA TASMAN prospera en condiciones reales de mercado con un comportamiento limpio de la volatilidad del NZDCHF.

Principales características:

Símbolo: NZDCHF

Depósito mínimo: $100

Plazo : M30

Apalancamiento fácil , optimizado para 1:100-1:500

20 años de pruebas retrospectivas , 99% de modelización real-tick

Perfil de riesgo DD ultrabajo

Regla de 24h MaxHolding (prop-firm friendly)

Optimizado y probado en cuentas ECN/RAW

Perfecto para operadores que buscan scalps diarios consistentes en un cruce CHF estable