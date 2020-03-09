Tasman MT4

MYFXBOOK - ¡HAGA CLIC AQUÍ PARA VER! - 2025 TEST, 3 AÑOS SPREAD STRESS TEST , 3 AÑOS SPREAD MEDIO TEST

Para ver los resultados verificados, copie el enlace de abajo:

myfxbook.com/members/ARAISYSTEMS

Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones detalladas de configuración.

TASMAN EA es un algoritmo de alto rendimiento diseñado para NZDCHF, optimizado para cuentas de spread RAW y condiciones de trading prop-firm.
Probado durante más de 20 años con una precisión del 99% en la cuenta RAW de IC Markets, el sistema ofrece una reducción ultrabaja, una ejecución estable y un estricto tiempo máximo de retención de 24 horas, lo que lo hace totalmente compatible con las principales normas de las empresas de apoyo.

Diseñado para los traders que exigen estabilidad y precisión, el EA TASMAN prospera en condiciones reales de mercado con un comportamiento limpio de la volatilidad del NZDCHF.

Principales características:

  • Símbolo: NZDCHF

  • Depósito mínimo: $100

  • Plazo: M30

  • Apalancamiento fácil, optimizado para 1:100-1:500

  • 20 años de pruebas retrospectivas, 99% de modelización real-tick

  • Perfil de riesgo DD ultrabajo

  • Regla de 24h MaxHolding (prop-firm friendly)

  • Optimizado y probado en cuentas ECN/RAW

  • Perfecto para operadores que buscan scalps diarios consistentes en un cruce CHF estable

⚠️ Importante:
Para reproducir backtests precisos, utilice TDS con datos de ticks reales de Dukascopy ( calidad mínima 90%, idealmente 99%). Los ticks simulados de MT4 no reflejarán el rendimiento real.


