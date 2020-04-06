BBMA Oma Ally Multi Time Frame Analyzer
- Asesores Expertos
- I Made Amertayasa
- Versión: 1.3
- Actualizado: 16 diciembre 2025
- Activaciones: 5
📌 EA BBMA OA Multi Time Frame Analyzer - Analizador Automático Multi-Timeframe
El EA BBMA OA Multi Time Frame Analyzer es un Asesor Experto basado en la metodología BBMA Oma Ally, equipado con unsistema automatizadode lectura multi timeframe.
Este EA puede operar como unsistema de trading totalmente automatizado o como unanalizador semiautomático, ayudando a los traders a identificar condiciones BBMA completas sin cambiar entre timeframes.
- Para preguntas, discusiones y soporte:
Telegram Group: https://t.me/+u0yfPx6hs8MxMzY1
Información
- Instrumentos de negociación: XAUUSD (Oro) y todos los principales pares de divisas
- Multi-Timeframe Modos: Swing (H4-H1-M15), Intradía (H1-M15-M5), Scalping (M15-M5-M1)
- Saldo mínimo: $100 (Scalping), $200 (Intradía), $500 (Swing) - depende de la configuración de riesgo
- Compatible con cualquier broker
- Los ajustes por defecto de este EA están configurados para scalping.
(Mejor rendimiento observado en brokers de rápida ejecución y bajo spread).
Indicadores utilizados
Bandas de Bollinger
Medias móviles
MA5 Alta
MA10 Alta
MA5 Baja
MA10 Baja
MA50 (Filtro de tendencia)
🎯 Detección de Estructura BBMA
El EA analiza todos los componentes BBMA en secuencia:
-
SEÑAL - CSM (Momentum), CSAK
-
CONFIGURACIÓN - CSM de reentrada, CSAK de reentrada
-
VALIDACIÓN - Rechazo MA50, Rechazo Bandas Bollinger Inferior/Superior, Extremo, MHV
-
CONFIRMACIÓN - CSAK, CSAK Break MA50, CSM, MHV
Todas las condiciones se detectan automáticamente sin cambiar de timeframe.
⚙️ PARÁMETROS DE ENTRADA
Auto Entry
Lot Size
Trade Start Time
Trade End Time
Second Entry
Stop Loss (pips)
Take Profit (pips)
Fibonacci Stop Loss
Fibonacci Take Profit
Stop Loss USD
Take Profit USD
Automatic Cut Loss
Trailing Start
Trailing Step
Break Even Point (BE)
Trend Filter
Daily Profit Target
⚙️ Enviar Notificación a Telegram
- Enviar notificación al abrir la posición
- Enviar notificación al obtener beneficios
- Enviar notificación al cerrar la posición