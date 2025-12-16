BBMA Oma Ally Multi Time Frame Analyzer

EA BBMA OA Multi Time Frame Analyzer - Multi-Timeframe Auto Analyzer

DerEA BBMA OA Multi Time Frame Analyzer ist ein Expert Advisor, der auf derBBMA Oma Ally-Methode basiert und mit einem automatisiertenMulti-Timeframe-Lesesystem ausgestattet ist.
Dieser EA kann alsvollautomatisches Handelssystem oder alshalbautomatischer Analyzer arbeiten, der Händlern hilft, vollständige BBMA-Bedingungen zu identifizieren, ohne zwischen den Zeitrahmen zu wechseln.

- Für Fragen, Diskussionen und Support:
Telegram Group: https://t.me/+u0yfPx6hs8MxMzY1

📘 Infos.

- Handelsinstrumente: XAUUSD (Gold) & alle wichtigen Forex-Paare
- Multi-Timeframe-Modi: Swing (H4-H1-M15), Intraday (H1-M15-M5), Scalping (M15-M5-M1)
- Mindestguthaben: $100 (Scalping), $200 (Intraday), $500 (Swing) - abhängig von den Risikoeinstellungen
- Kompatibel mit jedem Broker
- Die Standardeinstellungen dieses EA sind für Scalping konfiguriert.

(Die beste Leistung wird bei Brokern mit schneller Ausführung und geringer Streuung erzielt).

📘 Verwendete Indikatoren

Bollinger Bands
Gleitende Durchschnitte
MA5 Hoch
MA10 Hoch
MA5 Tief
MA10 Tief
MA50 (Trendfilter)

🎯 BBMA Structure Detection
Der EA analysiert alle BBMA-Komponenten nacheinander:

  1. SIGNAL - CSM (Momentum), CSAK

  2. SETUP - Wiedereintritt CSM, Wiedereintritt CSAK

  3. VALIDATION - Ablehnung MA50, Ablehnung untere/obere Bollinger Bänder, Extreme, MHV

  4. CONFIRMATION - CSAK, CSAK Break MA50, CSM, MHV
    Alle Bedingungen werden automatisch erkannt, ohne dass die Zeitrahmen gewechselt werden müssen.

⚙️ EINGABEPARAMETER
Auto Entry
Lot Size
Trade Start Time
Trade End Time
Second Entry
Stop Loss (pips)
Take Profit (pips)
Fibonacci Stop Loss
Fibonacci Take Profit
Stop Loss USD
Take Profit USD
Automatic Cut Loss
Trailing Start
Trailing Step
Break Even Point (BE)
Trend Filter
Daily Profit Target

⚙️ Benachrichtigung an Telegram senden

- Benachrichtigung bei Positionseröffnung senden
- Benachrichtigung bei laufendem Gewinn senden
- Benachrichtigung bei Positionsschließung senden




BBMA Oma Ally Technical Analyzer Pro
I Made Amertayasa
Experten
EA BBMA OA Technical Analyzer PRO EA BBMA OA Technical Analyzer PRO ist ein Expert Advisor, der auf der BBMA Oma Ally Handelsmethodik basiert und mit einem aggressiven technischen Ansatz erweitert wurde. Er wurde entwickelt, um BBMA-Strukturen genau zu erkennen und automatische Eingaben mit hoher Reaktionsfähigkeit auszuführen. Der EA ist mit Martingale- , Hedging- und Pairing-Close-Systemen ausgestattet, um die Flexibilität beim Positionsmanagement zu erhöhen und die Rentabilität unter moder
Signal Alert BBMA Oma Ally Technical Analyzer
I Made Amertayasa
Utilitys
EA SIGNAL BBMA OA Technical Analyzer EA SIGNAL BBMA OA Technical Analyzer ist ein professioneller Expert Advisor, der auf der BBMA Oma Ally-Methode basiert und entwickelt wurde, um automatisch Momentum- (CSM) und Reentry-Setups zu erkennen. Dieser EA hilft Händlern, BBMA-Setups zu verfolgen, ohne ständig auf den Chart schauen zu müssen - da alle Signale direkt in einem sauberen und organisierten Format an Telegram gesendet werden. Meine Produkte : https://www.mql5.com/en/market/product/1560
