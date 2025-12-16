BBMA Oma Ally Multi Time Frame Analyzer
- I Made Amertayasa
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 16 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
EA BBMA OA Multi Time Frame Analyzer - Multi-Timeframe Auto Analyzer
DerEA BBMA OA Multi Time Frame Analyzer ist ein Expert Advisor, der auf derBBMA Oma Ally-Methode basiert und mit einem automatisiertenMulti-Timeframe-Lesesystem ausgestattet ist.
Dieser EA kann alsvollautomatisches Handelssystem oder alshalbautomatischer Analyzer arbeiten, der Händlern hilft, vollständige BBMA-Bedingungen zu identifizieren, ohne zwischen den Zeitrahmen zu wechseln.
- Für Fragen, Diskussionen und Support:
Telegram Group: https://t.me/+u0yfPx6hs8MxMzY1
📘 Infos.
- Handelsinstrumente: XAUUSD (Gold) & alle wichtigen Forex-Paare
- Multi-Timeframe-Modi: Swing (H4-H1-M15), Intraday (H1-M15-M5), Scalping (M15-M5-M1)
- Mindestguthaben: $100 (Scalping), $200 (Intraday), $500 (Swing) - abhängig von den Risikoeinstellungen
- Kompatibel mit jedem Broker
- Die Standardeinstellungen dieses EA sind für Scalping konfiguriert.
(Die beste Leistung wird bei Brokern mit schneller Ausführung und geringer Streuung erzielt).
📘 Verwendete Indikatoren
Bollinger Bands
Gleitende Durchschnitte
MA5 Hoch
MA10 Hoch
MA5 Tief
MA10 Tief
MA50 (Trendfilter)
🎯 BBMA Structure Detection
Der EA analysiert alle BBMA-Komponenten nacheinander:
SIGNAL - CSM (Momentum), CSAK
SETUP - Wiedereintritt CSM, Wiedereintritt CSAK
VALIDATION - Ablehnung MA50, Ablehnung untere/obere Bollinger Bänder, Extreme, MHV
CONFIRMATION - CSAK, CSAK Break MA50, CSM, MHV
Alle Bedingungen werden automatisch erkannt, ohne dass die Zeitrahmen gewechselt werden müssen.
⚙️ EINGABEPARAMETER
Auto Entry
Lot Size
Trade Start Time
Trade End Time
Second Entry
Stop Loss (pips)
Take Profit (pips)
Fibonacci Stop Loss
Fibonacci Take Profit
Stop Loss USD
Take Profit USD
Automatic Cut Loss
Trailing Start
Trailing Step
Break Even Point (BE)
Trend Filter
Daily Profit Target
⚙️ Benachrichtigung an Telegram senden
- Benachrichtigung bei Positionseröffnung senden
- Benachrichtigung bei laufendem Gewinn senden
- Benachrichtigung bei Positionsschließung senden