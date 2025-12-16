BBMA Oma Ally Multi Time Frame Analyzer

EA BBMA OA Multi Time Frame Analyzer - Multi-Timeframe Auto Analyzer

DerEA BBMA OA Multi Time Frame Analyzer ist ein Expert Advisor, der auf derBBMA Oma Ally-Methode basiert und mit einem automatisiertenMulti-Timeframe-Lesesystem ausgestattet ist.

Dieser EA kann alsvollautomatisches Handelssystem oder alshalbautomatischer Analyzer arbeiten, der Händlern hilft, vollständige BBMA-Bedingungen zu identifizieren, ohne zwischen den Zeitrahmen zu wechseln.

📘 Infos.

- Handelsinstrumente: XAUUSD (Gold) & alle wichtigen Forex-Paare

- Multi-Timeframe-Modi: Swing (H4-H1-M15), Intraday (H1-M15-M5), Scalping (M15-M5-M1)

- Mindestguthaben: $100 (Scalping), $200 (Intraday), $500 (Swing) - abhängig von den Risikoeinstellungen

- Kompatibel mit jedem Broker

- Die Standardeinstellungen dieses EA sind für Scalping konfiguriert.

(Die beste Leistung wird bei Brokern mit schneller Ausführung und geringer Streuung erzielt).

📘 Verwendete Indikatoren

Bollinger Bands

Gleitende Durchschnitte

MA5 Hoch

MA10 Hoch

MA5 Tief

MA10 Tief

MA50 (Trendfilter)

🎯 BBMA Structure Detection

Der EA analysiert alle BBMA-Komponenten nacheinander:

SIGNAL - CSM (Momentum), CSAK SETUP - Wiedereintritt CSM, Wiedereintritt CSAK VALIDATION - Ablehnung MA50, Ablehnung untere/obere Bollinger Bänder, Extreme, MHV CONFIRMATION - CSAK, CSAK Break MA50, CSM, MHV

Alle Bedingungen werden automatisch erkannt, ohne dass die Zeitrahmen gewechselt werden müssen.

⚙️ EINGABEPARAMETER

Auto Entry

Lot Size

Trade Start Time

Trade End Time

Second Entry

Stop Loss (pips)

Take Profit (pips)

Fibonacci Stop Loss

Fibonacci Take Profit

Stop Loss USD

Take Profit USD

Automatic Cut Loss

Trailing Start

Trailing Step

Break Even Point (BE)

Trend Filter

Daily Profit Target

⚙️ Benachrichtigung an Telegram senden

- Benachrichtigung bei Positionseröffnung senden

- Benachrichtigung bei laufendem Gewinn senden

- Benachrichtigung bei Positionsschließung senden







