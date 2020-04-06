FX Vision AI MT4

FX Vision AI - Precisión, claridad e inteligencia en cada operación


FX Vision AI representa un gran avance en la negociación automatizada inteligente, ya que combina la lógica de negociación diseñada por profesionales con la previsión real de la IA y un profundo análisis del mercado. Diseñado para instrumentos de oro, divisas y CFD, FX Vision AI ve más allá del ruido del mercado, se adapta a las condiciones cambiantes y ejecuta decisiones inteligentes con precisión quirúrgica.


No se trata de otro "EA con IA". FX Vision AI ofrece verdadera inteligencia de mercado, utilizando modelos OpenAI reales para la lectura del sentimiento, la previsión macro, el mapeo de riesgos y la validación técnica.

No sólo opera, también entiende.


Take advantage of the current launch promo price. I will increase the price with $100 increment after every 5 copies sold. The final price will be $1499.


Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o duda antes de tomar una decisión de compra.

Únete a mi canal: AI Trading Solutions


Qué hace diferente a FX Vision AI

Mientras que la mayoría de los EA se basan únicamente en estrategias fijas e indicadores estáticos, FX Vision AI combina un modelado inteligente de la acción de los precios, una ejecución de las operaciones que tiene en cuenta la volatilidad y filtros de decisión basados en la IA. ¿Cuál es el resultado?

Entradas más limpias. Salidas a tiempo. Riesgo controlado. Rendimiento constante.


Características de FX Vision AI:

  • Predicción de IA real (OpenAI-powered): Analiza el sentimiento, la fuerza de la tendencia y el impulso antes de confirmar la entrada de la señal.

  • Motor de negociación multimercado: Perfectamente optimizado para el oro (XAUUSD), los principales pares de divisas, índices y símbolos de CFD.

  • Ejecución consciente del riesgo: Sin rejilla, sin martingala, sin estrategias de promediación de alto riesgo. Cada operación se calcula.

  • Visión adaptativa del mercado: Identifica las fases de tendencia, oscilación y volatilidad, y ajusta la lógica en consecuencia.

  • Control inteligente de las caídas: Protección integrada mediante stop-loss dinámicos, filtros comerciales y confirmaciones de entrada basadas en IA.

  • Confirmación de entrada basada en IA opcional. Puede controlar qué datos se envían a la IA para su análisis y previsión.

  • Bajo apalancamiento requerido: este sistema de negociación no requiere un alto margen - puede utilizar cuentas con un apalancamiento tan pequeño como 1:30.

  • Bajo depósito inicial requerido: puede comenzar con sólo 300-500 $ por par de operaciones.

  • Claves API OpenAI INCLUIDAS: no necesita crear su propia cuenta de desarrollador con OpenAI y pagar por tokens. Todo está incluido en el precio del EA.

  • Fácil configuración: está listo para funcionar desde la caja. No hay necesidad de buscar archivos "mágicos". No hay necesidad de una instalación complicada.

  • Soporte profesional: si tiene alguna pregunta antes o después de la compra - estoy aquí, escuchando.


Ventajas clave de un vistazo

✔ AI-powered confirmación del comercio (tecnología GPT real)

✔ No Grid - No Martingala - No hay trucos de arbitraje

✔ Protección de comercio inteligente y gestión de pérdidas

✔ Futuros, Forex y CFD compatible

✔ Transparente, lógica basada en reglas - no hay misterios "caja negra"

✔ Configuración simple - adjuntar, configurar el riesgo, el comercio



Usted tiene que permitir webrequests a los recursos OpenAI y Recursos de Noticias en la configuración de MetaTrader. Ver capturas de pantalla para más información.


Entradas

Trades Magic # - especifica el nombre / número del perfil utilizado actualmente y sirve como un número mágico para todas las operaciones de EA. DEBE ser diferente para CADA instancia (incluso con el mismo símbolo gráfico) del EA que se ejecuta en su terminal.

Usar IA - permite desactivar la IA para aquellos que aún no están preparados para el próximo siglo :).

Max Spread - funciona como filtro de spread para evitar operaciones cuando las condiciones del mercado no son buenas.

Riesgo / Tipo de Lote - puede elegir entre Lote Fijo, Riesgo en Dinero o Riesgo en % del Saldo de la Cuenta para cada operación.

Usar Trailing Stop - trailing stop opcional.


VPS

FX Vision AI puede funcionar tanto en VPS MQL5 como en VPS "normales" con acceso de escritorio.


Configuración recomendada

Recomiendo seleccionar 2-3 pares ForEx que estén menos correlacionados o (y) Oro y empezar con la configuración por defecto. Evite exóticos y pares con gran spread.


Limitaciones

No todos los países / lugares se les permite acceder a los recursos OpenAI. Desde algunos lugares OpenAI API no funcionará. Puedes comprobar si tu ubicación está permitida intentando comprobar ChatGPT en la página web de OpenAI. Si puedes acceder a esta página web https://chat.openai.com/ todo debería funcionar correctamente.


Desarrollo futuro

Estoy planeando seguir desarrollando este proyecto utilizando mis propias ideas y valiosas aportaciones / comentarios de los usuarios.

Por favor, hazme saber si tienes algún comentario o petición que pueda ayudar a hacer FX Vision AI aún mejor. Le escucho.


Acerca de mí

Soy un desarrollador profesional con más de 13 años de experiencia en programación MQL y más de 1000 órdenes de trabajo realizadas como freelancer.

Ahora mi trabajo a tiempo completo es crear soluciones profesionales para los comerciantes.

FREE
Eurusdkiller
Nehemiah Rono
Asesores Expertos
EUTUSDKILLER es un EA de tendencia que funciona en todas las condiciones de mercado (i)Compra cuando el indicador confirma una tendencia (ii)Vende cuando el mismo indicador confirma una tendencia bajista. (iii)Fácil detección visual y efectiva de la tendencia. (iV)Filtra y mejora sus estrategias de trading. (v) Escanea datos anteriores y da salida en tiempo real. (vi) Se puede configurar para calcular automáticamente el tamaño de los lotes.
Hermes AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Hermes AI Combina varias estrategias de ruptura probadas para identificar y seguir tendencias. Utiliza una lógica avanzada para filtrar las falsas rupturas, aumentando la precisión y la rentabilidad. Se adapta tanto a las tendencias como a las condiciones de mercado de rango limitado para un rendimiento constante. Hermes AI ajusta las operaciones de forma inteligente con un control preciso del riesgo, sin comprometer el capital. El apalancamiento se optimiza para lograr la máxima eficacia y segu
Quant Algo
Lungile Mpofu
Asesores Expertos
Quant Algo Trader es un bot totalmente automatizado para el comercio de pares multidivisa. Este objetivo totalmente automatizado algo pocos pips TP en cada par adjunto. El bot puede operar con más de 20 pares sin ningún problema. Las operaciones se abren en una dirección en cada par, lo que significa que si el par EURUSD abrir operaciones de venta, no se abrirá ninguna operación de compra en el mismo EURUSD. Lo mismo en todos los pares. Este Algo Bot no utiliza ningún indicador. Se basa en la co
Best Smart Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
Best Smart Money Strategy Low risk Reomendamos métrica H1 La estrategia de soportes y resistencias es una de las técnicas más populares en el mundo del trading debido a su fiabilidad y efectividad comprobada. Nuestro asesor experto utiliza algoritmos avanzados para analizar los datos históricos del mercado y detectar los niveles clave de soporte y resistencia, que son zonas en las que el precio tiende a detenerse o revertirse. Al identificar estas áreas de interés, el asesor experto genera señal
Samurai Jet Pro
Hiroki Fukumi
Asesores Expertos
¡Descárgate la demo y pruébalo! PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Sólo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990 Visión general: Este EA tiene como objetivo obtener beneficios a través de operaciones contrarias. Utiliza principalmente indicadores de tipo oscilador para capturar los movimientos de precios a corto plazo y entra en posiciones en momentos identificados como de rebote en contra de la dirección de las tendencias significativas. No utiliza martingala. Par de divisas: USD/J
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Simple Forex Trading Strategies El asesor experto abre operaciones cuando las SMA se cruzan y cuando el WPR ha salido de las zonas de sobrecompra/sobreventa. Las SMAs también están programadas para cerrar las operaciones si la tendencia cambia. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomenda
FREE
SRGridMT4
Daniel Mukururo Muthee
Asesores Expertos
SRGridMT4 SRGridMT4 es un versátil Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4, diseñado para automatizar las operaciones utilizando niveles de soporte y resistencia (S&R), operaciones de cuadrícula y señales de media móvil (MA). Optimizado para cuentas de cobertura, ofrece una solución potente y fácil de usar para los operadores que buscan un rendimiento constante a través de múltiples símbolos y plazos, incluyendo USDJPY, GBPUSD y XAUUSD. Características principales Operaciones de soporte y resisten
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Asesores Expertos
NIGHTCRUSHER es un asesor experto totalmente automatizado, diseñado para scalping en cualquier situación de mercado. La versión Lite está limitada a un lote mínimo por par y no tiene multiplicador de lotes ni función dinámica. también puede ejecutar diferentes estrategias como swing trading o grid diferentes Señales de Entrada diferentes Estrategias de Salida incluidas (MA Cut / Cambio de Señal / Trailing TP) Gestión inteligente de Riesgo y Dinero - Basado en Balance - Seguimiento de operaciones
FREE
Elize
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto Elize ha sido diseñado para trabajar con el par de divisas EURCHF. Tiene en cuenta las peculiaridades de este instrumento de negociación, su comportamiento y su dependencia del comportamiento de otras divisas. En particular, cuando las divisas de los países europeos (EURUSD, GBPUSD, EURNOK, EURCHF) se mueven en la misma dirección, el EA inicia su funcionamiento y abre una operación en la dirección de la tendencia de las divisas europeas. En el caso de retrocesos de precios, el
BotForex Rsi Cci Scalper
Thierry Iltis
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. Puede operar en cualquier mercado, cualquier marco temporal y cualquier par de divisas. El EA utiliza indicadores simples como SMA, RSI y CCI, y un sistema de martingala inteligente, que no abre sistemáticamente nuevas posiciones, sino que espera una nueva señal para cada nueva orden, lo que limita el drawdown en comparación con otros sistemas de martingala. Utiliza una combinación de siete estrategias que puede seleccionar en los parámetros p
Plodder
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia de negociación independiente Plodder funciona sobre la base de un sistema único para detectar el aumento de la volatilidad del mercado. Durante los períodos de altos movimientos de impulso, así como después de falsas rupturas y retrocesos de precios antes de un movimiento fuerte, el EA comienza a trabajar. El Asesor Experto ha sido probado con éxito con cotizaciones de calidad del 99%, spreads flotantes y ping aleatorio desde 2010. Support:   https://www.mql5.com/en/channels/Tren
Grid and Break
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y el mercado de Fo
Mr Beast Trend Reverse
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
MR BEAST TREND REVERSE RECOMENDED H1 EUR USD La estrategia "Trend Reverse" en el mercado de divisas (Forex) es un enfoque utilizado para identificar puntos de reversión de tendencias y capturar cambios de dirección en los precios de los pares de divisas. Esta estrategia se basa en la premisa de que las tendencias del mercado no duran para siempre y que se producirán puntos de inflexión. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
EA GapAngle
Hong Ling Mu
5 (1)
Asesores Expertos
El mercado FOREX es la vida misma. No existe una vida estable. Lo mismo se aplica al FOREX. Siempre se trata de mantenerse dentro de un cierto rango de precios, pero de vez en cuando, hay desviaciones significativas de ese rango. La vida no es diferente. Durante esos momentos, es importante esperar pacientemente. Con el tiempo, las cosas volverán a un rango estable. Cuando se produce una desviación importante del rango, es una oportunidad. Usted no debe perder esta oportunidad. Este robot util
FREE
ON Trade Gann Squares
Abdullah Alrai
Indicadores
El Indicador de Cuadrados de Gann es una herramienta poderosa de análisis de mercado basada en el artículo "Fórmula Matemática para Predicciones de Mercado" escrito por W.D. Gann, que se basa en conceptos matemáticos para el análisis. Incorpora elementos de las técnicas de Gann relacionadas con los cuadrados de 144, 90 y 52, así como el cuadrado de 9. Además, incluye el método del sobre cómo combinar el cuadrado de 9 con canales y patrones de estrellas. Manual del Usuario y Modo de Uso: Antes de
BreakBot
Hasan Abdulhussein
Asesores Expertos
BreakBot :Este asesor experto está diseñado específicamente para operadores que buscan soluciones inteligentes y seguras para transformar un pequeño capital en beneficios sustanciales, alcanzando los 100.000 dólares o más. Emplea estrategias profesionales y una gestión precisa del riesgo para lograr un crecimiento constante y seguro. Características principales del Asesor Experto ️ Gestión inteligente del capital: Utiliza porcentajes de riesgo cuidadosamente calculados para maximizar los benefi
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indicadores
PUMPING STATION – Tu estrategia personal "todo incluido" Te presentamos PUMPING STATION, un indicador revolucionario para Forex que transformará tu forma de operar en una experiencia emocionante y eficaz. No es solo un asistente, sino un sistema de trading completo con potentes algoritmos que te ayudarán a operar de forma más estable. Al comprar este producto, recibes GRATIS: Archivos de configuración exclusivos: para una configuración automática y un rendimiento óptimo. Manual en video paso a p
AlphaFlow EA MT4
Dolores Martin Munoz
5 (1)
Asesores Expertos
Alpha Flow EA: Eleva tu Trading a Nuevas Alturas Presentamos   Alpha Flow EA , un asesor experto de trading de última generación diseñado para transformar tu experiencia de trading mediante la precisión estratégica, la adaptabilidad y un análisis de mercado avanzado. Desarrollado con algoritmos de trading patentados y profundos conocimientos del mercado,   Alpha Flow EA   ofrece un rendimiento excepcional en diversos entornos comerciales, ayudándote a mantenerte siempre un paso adelante en las t
MonexScalp
Behzad Shadfar
Asesores Expertos
Monex Scalp es un robot de trading inteligente diseñado para marcos temporales de 1 minuto, que ofrece simplicidad y eficiencia a los traders. Características principales: - Ajustes fáciles de usar: Monex Scalp ofrece ajustes sencillos, por lo que es accesible para los operadores de todos los niveles de experiencia. - Programación de sesiones: Personalice las sesiones de negociación para que coincidan con las distintas horas del mercado, lo que mejora la ejecución de la estrategia. - Stop-Loss
GS Hero
Aleksander Gladkov
Asesores Expertos
De acuerdo con el algoritmo de negociación GS Hero es similar a los mejores asesores expertos en el mercado. Único GS Hero hacer los criterios del autor para entrar en el mercado, la capacidad de cerrar operaciones con el máximo beneficio (en el modo TakeMaximumProfit = true, el parámetro TargetProfit establece sólo el beneficio mínimo requerido) y la intensidad de negociación: 4 órdenes al día y 75% con beneficio. GS Hero opera con el indicador Heiken Ashi en la dirección de la tendencia, las
Heikin Ashi Sniper USDJPY
Andre Pier
Asesores Expertos
Heikin-Ashi-Sniper es un complemento perfecto para su cartera. Esta es la tercera parte de la cartera. Está pensada para operar con el USDJPY en el marco temporal H1. Utiliza las Bandas de Bollinger para determinar las señales de entrada óptimas, al tiempo que tiene un drawdown razonablemente bajo. Cada experto de nuestra cartera utiliza una técnica diferente para minimizar el ajuste de curvas y diversificar la estrategia. En breve publicaremos más EAs para completar la Cartera. El EA negocia c
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Clustering Trend
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Clustering Trend está siempre en funcionamiento - después de la primera posición, siempre que la posición no esté cerrada con paradas. Usted puede probar el bot en cualquier parte de la historia, el bot está configurado para pasar toda la historia, pero si usted necesita para aumentar la productividad en un área específica, puede optimizar el bot para un trabajo más productivo, pero en una parte más corta de la historia. El bot funciona sin trailing stops, breakevens ni nada por el estilo. El
