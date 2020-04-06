FX Vision AI MT4

FX Vision AI - Precisión, claridad e inteligencia en cada operación





FX Vision AI representa un gran avance en la negociación automatizada inteligente, ya que combina la lógica de negociación diseñada por profesionales con la previsión real de la IA y un profundo análisis del mercado. Diseñado para instrumentos de oro, divisas y CFD, FX Vision AI ve más allá del ruido del mercado, se adapta a las condiciones cambiantes y ejecuta decisiones inteligentes con precisión quirúrgica.





No se trata de otro "EA con IA". FX Vision AI ofrece verdadera inteligencia de mercado, utilizando modelos OpenAI reales para la lectura del sentimiento, la previsión macro, el mapeo de riesgos y la validación técnica.

No sólo opera, también entiende.





Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o duda antes de tomar una decisión de compra. Únete a mi canal: AI Trading Solutions





Qué hace diferente a FX Vision AI

Mientras que la mayoría de los EA se basan únicamente en estrategias fijas e indicadores estáticos, FX Vision AI combina un modelado inteligente de la acción de los precios, una ejecución de las operaciones que tiene en cuenta la volatilidad y filtros de decisión basados en la IA. ¿Cuál es el resultado?

Entradas más limpias. Salidas a tiempo. Riesgo controlado. Rendimiento constante.





Características de FX Vision AI:

Predicción de IA real (OpenAI-powered): Analiza el sentimiento, la fuerza de la tendencia y el impulso antes de confirmar la entrada de la señal.

Motor de negociación multimercado: Perfectamente optimizado para el oro (XAUUSD) , los principales pares de divisas , índices y símbolos de CFD.

Ejecución consciente del riesgo: Sin rejilla, sin martingala, sin estrategias de promediación de alto riesgo. Cada operación se calcula.

Visión adaptativa del mercado: Identifica las fases de tendencia, oscilación y volatilidad, y ajusta la lógica en consecuencia.

Control inteligente de las caídas: Protección integrada mediante stop-loss dinámicos, filtros comerciales y confirmaciones de entrada basadas en IA.

Confirmación de entrada basada en IA opcional. Puede controlar qué datos se envían a la IA para su análisis y previsión.

Bajo apalancamiento requerido : este sistema de negociación no requiere un alto margen - puede utilizar cuentas con un apalancamiento tan pequeño como 1:30.

Bajo depósito inicial requerido : puede comenzar con sólo 300-500 $ por par de operaciones.

Claves API OpenAI INCLUIDAS : no necesita crear su propia cuenta de desarrollador con OpenAI y pagar por tokens. Todo está incluido en el precio del EA.

Fácil configuración : está listo para funcionar desde la caja. No hay necesidad de buscar archivos "mágicos". No hay necesidad de una instalación complicada.

Soporte profesional: si tiene alguna pregunta antes o después de la compra - estoy aquí, escuchando.





Ventajas clave de un vistazo

✔ AI-powered confirmación del comercio (tecnología GPT real)

✔ No Grid - No Martingala - No hay trucos de arbitraje

✔ Protección de comercio inteligente y gestión de pérdidas

✔ Futuros, Forex y CFD compatible

✔ Transparente, lógica basada en reglas - no hay misterios "caja negra"

✔ Configuración simple - adjuntar, configurar el riesgo, el comercio









Usted tiene que permitir webrequests a los recursos OpenAI y Recursos de Noticias en la configuración de MetaTrader. Ver capturas de pantalla para más información.





Entradas

Trades Magic # - especifica el nombre / número del perfil utilizado actualmente y sirve como un número mágico para todas las operaciones de EA. DEBE ser diferente para CADA instancia (incluso con el mismo símbolo gráfico) del EA que se ejecuta en su terminal.

Usar IA - permite desactivar la IA para aquellos que aún no están preparados para el próximo siglo :).

Max Spread - funciona como filtro de spread para evitar operaciones cuando las condiciones del mercado no son buenas.

Riesgo / Tipo de Lote - puede elegir entre Lote Fijo, Riesgo en Dinero o Riesgo en % del Saldo de la Cuenta para cada operación.

Usar Trailing Stop - trailing stop opcional.





VPS

FX Vision AI puede funcionar tanto en VPS MQL5 como en VPS "normales" con acceso de escritorio.





Configuración recomendada

Recomiendo seleccionar 2-3 pares ForEx que estén menos correlacionados o (y) Oro y empezar con la configuración por defecto. Evite exóticos y pares con gran spread.





Limitaciones

No todos los países / lugares se les permite acceder a los recursos OpenAI. Desde algunos lugares OpenAI API no funcionará. Puedes comprobar si tu ubicación está permitida intentando comprobar ChatGPT en la página web de OpenAI. Si puedes acceder a esta página web https://chat.openai.com/ todo debería funcionar correctamente.





Desarrollo futuro

Estoy planeando seguir desarrollando este proyecto utilizando mis propias ideas y valiosas aportaciones / comentarios de los usuarios.

Por favor, hazme saber si tienes algún comentario o petición que pueda ayudar a hacer FX Vision AI aún mejor. Le escucho.





Acerca de mí

Soy un desarrollador profesional con más de 13 años de experiencia en programación MQL y más de 1000 órdenes de trabajo realizadas como freelancer.

Ahora mi trabajo a tiempo completo es crear soluciones profesionales para los comerciantes.