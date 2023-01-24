ChimeraFxTool
- Asesores Expertos
- Marve Edom Agbor
- Versión: 2.0
- Actualizado: 15 mayo 2024
- Activaciones: 5
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING..El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO
- No Martingale
- No Grid
- No Hedging
Mejor Gestión de Riesgo
- Límite de Pérdida Diario
- Stop loss y protecciones TP
Mejor Factor de Ganancia
- Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria
- Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual
Mejor Precisión de Señal
- Mejores patrones de velas
- Mejor respuesta temporal
Estrategia
- Rastreador de tendencias
- Sistema de base neurológica
- Rastreador de contra-consolidación
- Rastreador de ruptura definitiva
Great support.