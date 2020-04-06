Pure Rage MT4

Pure Rage AI: Asesor Experto agresivo con confirmaciones de IA.


¡Por fin, el Asesor Experto que utiliza la IA de la manera correcta! Pure Rage AI combina una sofisticada estrategia de trading incorporada basada en reglas probadas, con la tecnología de vanguardia de OpenAI's ChatGPT que sirve como filtro de entrada adicional. Esto no es sólo otro reclamo vacío - Pure Rage AI proporciona una solución de IA genuina y totalmente integrada que analiza los datos del mercado, hace previsiones y se las explica en términos claros y procesables.


¿Cansado de falsas promesas? Conozca Pure Rage AI.

Las llamadas herramientas "basadas en IA" a menudo no cumplen sus promesas, pero Pure Rage AI es diferente. Está impulsada por tecnología GPT real, lo que le permite recopilar datos completos del mercado, generar previsiones y proporcionar información detallada. Cada recomendación está respaldada por un análisis sofisticado, sin conjeturas ni trucos.


Qué hace diferente a Pure Rage AI.

  • Confirmación opcional de la IA para la entrada. Usted puede controlar qué datos se envían a la IA para el análisis y la previsión.
  • Bajo apalancamiento requerido: este sistema de comercio no requiere un alto margen - puede utilizar cuentas con un apalancamiento tan pequeño como 1:100.
  • Bajo depósito inicial requerido: puede comenzar con sólo 500-700 $ por par de operaciones.
  • Claves API OpenAI INCLUIDAS: no necesita crear su propia cuenta de desarrollador con OpenAI y pagar por tokens. Todo está incluido en el precio del EA.
  • Fácil configuración: está listo para funcionar desde la caja. No hay necesidad de buscar archivos "mágicos". No hay necesidad de una instalación complicada.
  • Soporte profesional: si tiene alguna pregunta antes o después de la compra - estoy aquí, escuchando.


Take advantage of the current launch promo price. I will increase the price after every 5 copies sold. The final price will be $1499.


Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o duda antes de tomar una decisión de compra.

Únete a mi canal: AI Trading Solutions


Usted tiene que permitir webrequests a los recursos OpenAI y Recursos de Noticias en la configuración de MetaTrader. Ver capturas de pantalla para más información.


Entradas

Trades Magic # - especifica el nombre / número del perfil utilizado actualmente y sirve como un número mágico para todas las operaciones de EA. DEBE ser diferente para CADA instancia (incluso con el mismo símbolo gráfico) del EA que se ejecuta en su terminal.

Usar IA - permite desactivar la IA para aquellos que aún no están preparados para el próximo siglo :).

Max Spread - funciona como filtro de spread para evitar operaciones cuando las condiciones del mercado no son buenas.

Tipo de Lote - puede elegir entre Lote Fijo y Valor de Lote por cada 1000 de Saldo.

Stop Loss y Take Profit en puntos - si utiliza múltiples operaciones por opción de dirección, el TP se calcula a partir del precio Promedio/Break-Even y el SL se calcula a partir del precio de la última orden.

Stop Loss en % de Cuenta - medida de protección del depósito, anula el SL en puntos.


VPS

Pure Rage AI puede trabajar tanto en VPS MQL5 como en VPS "normales" con acceso de escritorio.


Configuración Recomendada

Recomiendo seleccionar 2-3 pares ForEx que estén menos correlacionados o (y) Oro y empezar con la configuración por defecto. Evite exóticos y pares con gran spread.


Limitaciones

No todos los países / lugares se les permite acceder a los recursos OpenAI. Desde algunos lugares OpenAI API no funcionará. Puedes comprobar si tu ubicación está permitida intentando comprobar ChatGPT en la página web de OpenAI. Si puedes acceder a esta página web https://chat.openai.com/ todo debería funcionar correctamente.


Desarrollo futuro

Estoy planeando seguir desarrollando este proyecto utilizando mis propias ideas y valiosas aportaciones / comentarios de los usuarios.

Por favor, hazme saber si tienes algún comentario o petición que pueda ayudar a hacer Pure Rage AI aún mejor. Te escucho.


Sobre mi

Soy un desarrollador profesional con más de 13 años de experiencia en programación MQL y más de 1000 encargos realizados como freelance.

Ahora mi trabajo a tiempo completo es crear soluciones profesionales para los comerciantes.

