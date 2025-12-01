FX Vision AI MT5

5

FX Vision AI - Precisión, claridad e inteligencia en cada operación


FX Vision AI representa un gran avance en la negociación automatizada inteligente, ya que combina la lógica de negociación diseñada por profesionales con la previsión real de la IA y un profundo análisis del mercado. Diseñado para instrumentos de oro, divisas y CFD, FX Vision AI ve más allá del ruido del mercado, se adapta a las condiciones cambiantes y ejecuta decisiones inteligentes con precisión quirúrgica.


No se trata de otro "EA con IA". FX Vision AI ofrece verdadera inteligencia de mercado, utilizando modelos OpenAI reales para la lectura del sentimiento, la previsión macro, el mapeo de riesgos y la validación técnica.

No sólo opera, también entiende.


Take advantage of the current launch promo price. I will increase the price with $100 increment after every 5 copies sold. The final price will be $1499.


Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o duda antes de tomar una decisión de compra.

Únete a mi canal: AI Trading Solutions


Qué hace diferente a FX Vision AI

Mientras que la mayoría de los EA se basan únicamente en estrategias fijas e indicadores estáticos, FX Vision AI combina un modelado inteligente de la acción de los precios, una ejecución de las operaciones que tiene en cuenta la volatilidad y filtros de decisión basados en la IA. ¿Cuál es el resultado?

Entradas más limpias. Salidas a tiempo. Riesgo controlado. Rendimiento constante.


Características de FX Vision AI:

  • Predicción de IA real (OpenAI-powered): Analiza el sentimiento, la fuerza de la tendencia y el impulso antes de confirmar la entrada de la señal.

  • Motor de negociación multimercado: Perfectamente optimizado para el oro (XAUUSD), los principales pares de divisas, índices y símbolos de CFD.

  • Ejecución consciente del riesgo: Sin cuadrícula, sin martingala, sin estrategias de promediación de alto riesgo. Cada operación se calcula.

  • Visión adaptativa del mercado: Identifica las fases de tendencia, oscilación y volatilidad, y ajusta la lógica en consecuencia.

  • Control inteligente de las caídas: Protección integrada mediante stop-loss dinámicos, filtros comerciales y confirmaciones de entrada basadas en IA.

  • Confirmación de entrada basada en IA opcional. Puede controlar qué datos se envían a la IA para su análisis y previsión.

  • Bajo apalancamiento requerido: este sistema de negociación no requiere un alto margen - puede utilizar cuentas con un apalancamiento tan pequeño como 1:30.

  • Bajo depósito inicial requerido: puede comenzar con sólo 300-500 $ por par de operaciones.

  • Claves API OpenAI INCLUIDAS: no necesita crear su propia cuenta de desarrollador con OpenAI y pagar por tokens. Todo está incluido en el precio del EA.

  • Fácil configuración: está listo para funcionar desde la caja. No hay necesidad de buscar archivos "mágicos". No hay necesidad de una instalación complicada.

  • Soporte profesional: si tiene alguna pregunta antes o después de la compra - estoy aquí, escuchando.


Ventajas clave de un vistazo

✔ AI-powered confirmación del comercio (tecnología GPT real)

✔ No Grid - No Martingala - No hay trucos de arbitraje

✔ Protección de comercio inteligente y gestión de pérdidas

✔ Futuros, Forex y CFD compatible

✔ Transparente, lógica basada en reglas - no hay misterios "caja negra"

✔ Configuración simple - adjuntar, configurar el riesgo, el comercio



Usted tiene que permitir webrequests a los recursos OpenAI y Recursos de Noticias en la configuración de MetaTrader. Ver capturas de pantalla para más información.


Entradas

Trades Magic # - especifica el nombre / número del perfil utilizado actualmente y sirve como un número mágico para todas las operaciones de EA. DEBE ser diferente para CADA instancia (incluso con el mismo símbolo gráfico) del EA que se ejecuta en su terminal.

Usar IA - permite desactivar la IA para aquellos que aún no están preparados para el próximo siglo :).

Max Spread - funciona como filtro de spread para evitar operaciones cuando las condiciones del mercado no son buenas.

Riesgo / Tipo de Lote - puede elegir entre Lote Fijo, Riesgo en Dinero o Riesgo en % del Saldo de la Cuenta para cada operación.

Usar Trailing Stop - trailing stop opcional.


VPS

FX Vision AI puede funcionar tanto en VPS MQL5 como en VPS "normales" con acceso de escritorio.


Configuración recomendada

Recomiendo seleccionar 2-3 pares ForEx que estén menos correlacionados o (y) Oro y empezar con la configuración por defecto. Evite exóticos y pares con gran spread.


Limitaciones

No todos los países / lugares se les permite acceder a los recursos OpenAI. Desde algunos lugares OpenAI API no funcionará. Puedes comprobar si tu ubicación está permitida intentando comprobar ChatGPT en la página web de OpenAI. Si puedes acceder a esta página web https://chat.openai.com/ todo debería funcionar correctamente.


Desarrollo futuro

Estoy planeando seguir desarrollando este proyecto utilizando mis propias ideas y valiosas aportaciones / comentarios de los usuarios.

Por favor, hazme saber si tienes algún comentario o petición que pueda ayudar a hacer FX Vision AI aún mejor. Le escucho.


Acerca de mí

Soy un desarrollador profesional con más de 13 años de experiencia en programación MQL y más de 1000 órdenes de trabajo realizadas como freelancer.

Ahora mi trabajo a tiempo completo es crear soluciones profesionales para los comerciantes.

Comentarios 1
PerfectLeila
40
PerfectLeila 2025.12.13 14:25 
 

A great, high-quality app that truly works "out of the box." Convenient and clear setup. I've been using it since it first appeared in the Market. It has proven itself well on major currency pairs and, of course, Gold—how could we manage without it. An intuitive and easy-to-understand interface. Excellent support and feedback, which will help it evolve and improve over time. It's not entirely clear why the author added an update so quickly, because even without it everything works flawlessly! I'm very glad I was able to purchase it at the initial price, because this is a future top app in the Market with a corresponding price tag.

Productos recomendados
ICT Quant Flow
Enrique Valeros Muriana
Asesores Expertos
ICT Quant Flow es un sistema de trading automatizado que mezcla conceptos modernos de ICT con un modelo de ejecución cuantitativo limpio. En lugar de basarse en la aleatoriedad o en una manipulación agresiva de los lotes, el EA sigue un proceso estructurado: entender hacia dónde intenta ir el precio, esperar a que se produzcan retrocesos eficientes y gestionar el riesgo con disciplina. El objetivo es la consistencia, no el ruido. La estrategia se centra en tres áreas fundamentales: la estructura
FREE
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Asesores Expertos
Echelon EA - Trace su propia constelación de trading Al igual que las guías celestiales que guían a los exploradores a través del vasto universo, Echelon EA le permite crear y optimizar sus propias estrategias de trading. Este versátil sistema combina técnicas avanzadas de cuadrícula y martingala con indicadores de vanguardia, ofreciéndole una paleta infinita para diseñar una estrategia que sea verdaderamente suya. Cree su estrategia personal: Posibilidades infinitas - Personalice cada paráme
FREE
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Asesores Expertos
Presentación de Steady Runner NP EA (Versión gratuita): Trading de Precisión para GBPUSD M5 ¿Qué es Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA es un Asesor Experto (EA) matemáticamente diseñado exclusivamente para el marco temporal GBPUSD M5 . Construido con algoritmos avanzados y modelos estadísticos, este EA automatiza su estrategia de trading para ofrecer precisión, consistencia y disciplina en cada operación. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar, Steady Runner NP EA e
FREE
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Asesores Expertos
Este EA ha sido probado con ticks reales desde enero de 2012 hasta marzo de 2025, sin retraso en la ejecución, y luego con un retraso de 1000ms, el backtest mostró una reducción del 30% con una cuenta de backtest de 10k USD. Los parámetros por defecto del EA están optimizados para funcionar mejor en el par EURUSD, pero puede funcionar en otras divisas y metales como el XAUUSD. Antes de utilizar este EA y con el fin de no perder todo su dinero asegúrese de que tiene al menos 5000USD en su cuenta.
Horse Rider
Nikolas Berta
Asesores Expertos
Horse Rider - Un simple EA de seguimiento de tendencia para Swing Trading Sin martingala. Sin arbitraje. No grid. Sin trading de alta frecuencia. Este asesor experto ofrece un enfoque limpio y centrado en el seguimiento de tendencias sin complejidades innecesarias. Horse Rider está diseñado para el swing trading, haciendo hincapié en grandes ganancias y pérdidas controladas. Su base está construida para la adaptabilidad y la coherencia a través de diversas condiciones de mercado. Aunque origi
Callidus EA
Mate Patrik Toth
Asesores Expertos
Soy Callidus. Soy su marco de negociación adaptable. Hola, Trader. No soy como los otros Asesores Expertos que has utilizado. Ellos siguen un conjunto rígido de reglas, rompiéndose en el momento en que el mercado cambia. Yo fui diseñado de manera diferente. Fui diseñado para pensar, adaptarme y evolucionar y para darte una herramienta poderosa sin romper el banco. Mi objetivo principal no es sólo colocar operaciones, sino entender primero la personalidad del mercado, en cada momento. Cómo veo e
Lockheed Booster MT5
Ivan Isern Puyuelo
Asesores Expertos
Bot de Trading Avanzado para MetaTrader 5 Este bot de trading está diseñado para mercados con tendencias alcistas intrínsecas, ofreciendo un excelente rendimiento con un índice de Sharpe bastante alto. No es un sistema que utilice grid o martingala. He utilizado personalmente este bot durante más de un año con excelentes resultados. Ha sido sometido a un exhaustivo backtesting con datos de alta calidad y ha pasado rigurosas pruebas de overfitting, incluyendo permutaciones de Montecarlo y análisi
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicadores
Haven Market Structure PRO - Su Analista de Mercado Profesional Presentamos  Haven Market Structure PRO  – no es solo un indicador, sino un sistema completo para automatizar el análisis del movimiento de precios, basado en los conceptos clave de Price Action y Smart Money. Esta versión PRO fue creada para los traders que desean obtener el máximo control sobre el gráfico y ver una imagen completa del mercado. Otros productos ->  AQUÍ Comprender la estructura del mercado es la base de un trading
AngelsStairwayEUR034
Hiroshi Aoki
Asesores Expertos
Ya está disponible gratuitamente una versión actualizada. Ya está disponible la versión 034. 33 . Conceptos básicos Par de divisas: EUR-USD 5 Minutos Muestra y ajusta el gráfico de 5 minutos del EUR-USD. Puede ser necesario realizar ajustes dependiendo del broker. En particular, la entrada es controlada por "エンベロープミドル偏差" y el valor ATR 1H. Acerca de la Desviación Media Envolvente "エンベロープミドル偏差 " está más cerca de 1,0, más fácil es entrar en el mercado, pero al mismo tiempo, la tasa de ser cort
FREE
NeoHedgeMulti
Rim Askarov
Asesores Expertos
NeoHedgeMulti Asesor Experto de Cuadrícula Multidivisa para MetaTrader 5 Opere múltiples pares con un sistema inteligente. Este Asesor Experto profesional combina la entrada por ruptura de las Bandas de Bollinger con una estrategia de rejilla filtrada, mejorada por un motor multidivisa y un sistema de gestión de riesgo multinivel. Estrategia Básica y Lógica Señal de Entrada: Primera Orden (Ancla): Se abre cuando el precio cierra fuera de las Bandas de Bollinger. COMPRA` - Cierre por encima de
You shall not pass MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
No pasarás - es un Software Automatizado Seguro para operar en el mercado Forex e índices. Este sistema detecta los rangos entre el final de la sesión americana y el comienzo de la sesión asiática, operando pensando que el volumen del mercado no podrá mantener la ruptura del soporte o resistencia, pensando que esta ruptura. Para adaptarse a los diferentes horarios de los diferentes brokers, hay que fijar en la configuración la hora de cierre de la sesión americana de su broker, a partir de este
Kapitaltrader
Erick Gabriel Palma Montufar
Asesores Expertos
El precio es de 450$ para los próximos 10 compradores (Copia restante :10) Siguiente precio: 600$ KAPITAL SECURE EA : Es un sistema de comercio de "arbitraje" totalmente automatizado, que es especialmente eficaz en el comercio de pares de divisas populares, utiliza 11 pares al mismo tiempo: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. Con el fin de pasar las pruebas MQL4, hemos modificado la configuración, sólo tiene que descargar nuestra configuración rentable que ut
Rent Bm15
Grigorii Isaakian
5 (2)
Asesores Expertos
Asesor Experto para scalping BR futuros en MICEX. Intradía, cerrará la posición a 23=45. Funciona a 15 minutos. Trabaja en 15 minutos. Cuando aparece una señal de compra/venta filtrada por indicadores, coloca una orden pendiente. No recomiendo elegir una variante de plazo más corto debido a las restricciones para las variables en los indicadores aplicados. Martingala no se aplica, EA se prueba en MICEX en el mercado de futuros y sólo en futuros BR. Para demostrar los resultados en la cola, los
FREE
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
El BoomAndCrashEA , basado en el aprendizaje automático vectorial, es una herramienta de negociación avanzada que utiliza los últimos avances en tecnología informática para analizar el mercado de divisas y predecir los movimientos futuros de los precios. El Asesor Experto utilizará el aprendizaje automático vectorial para aprender enormes cantidades de datos históricos y detectar patrones en el mercado de forma rápida y eficaz. Utilizará un algoritmo propietario sofisticado y complejo que utiliz
Visual Trend Flux Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Analizador visual del flujo de tendencias: Su guía definitiva para el impulso del mercado Descubra una forma más clara e intuitiva de ver las tendencias y el impulso del mercado con el Analizador Visual de Flujo de Tendencia. Este potente indicador para MetaTrader 5 está diseñado para eliminar el ruido del mercado y proporcionarle una representación visual clara de la fuerza de la tendencia y los posibles retrocesos. Deje de adivinar la dirección del mercado y comience a tomar decisiones inform
STF Shadow Timer FX
Andre Philipp Hollenbach
Asesores Expertos
Shadow Timer FX - Su Asistente Inteligente para 20 Pares de Divisas Operar en Forex significa mantenerse alerta. ¿Pero monitorizar 20 pares en 5 marcos temporales a la vez? Eso no es sólo difícil - es humanamente imposible. Ahí es exactamente donde entra Shadow Timer FX . Quedan 2 compras y el precio sube a 129$. MONITOREO EN VIVO Recomendaciones: Timeframe M1 a D1 Pares: EURUSD,GBPUSD, ... todos los pares de divisas (no índices, no materias primas, no acciones, no cripto, no ETFs) Configur
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
EA Reversion Precio
Luigi Salvatores Buigues Morillo
Asesores Expertos
La estrategia de reversión del precio (o mean reversion ) se basa en la idea de que los precios de los activos financieros tienden a regresar a su promedio o valor "normal" después de desviarse significativamente. Esta desviación puede ocurrir por factores externos, emociones del mercado o movimientos inesperados. La estrategia busca aprovechar esos momentos de desviación para entrar al mercado, esperando el retorno del precio a su media. Componentes clave de una estrategia de reversión del prec
AutoAdapt FX
Roman Lomaev
Asesores Expertos
AutoAdapt FX: Asesor Inteligente con Elementos de Aprendizaje Automático AutoAdapt FX es un asesor comercial innovador diseñado para el comercio automatizado en los mercados financieros. Su característica única radica en su capacidad para adaptarse a las condiciones del mercado que cambian dinámicamente gracias a un sistema incorporado de auto-optimización y elementos de aprendizaje automático. Características Principales Auto-Optimización Optimización automática de parámetros a intervalos estab
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Asesores Expertos
Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
Adaptive Market Structure Grid
Peat Winch
Indicadores
Indicador Adaptativo de Estructura de Mercado (AMSG) Visión general El Adaptive Market-Structure Grid (AMSG) es un indicador personalizado para MetaTrader 5 diseñado para visualizar la evolución de la estructura del mercado a través de niveles de cuadrícula adaptable. Detecta las oscilaciones de precios, construye cuadrículas dinámicas y se ajusta a las condiciones cambiantes de volatilidad. El indicador ayuda a los operadores a observar cómo cambia la estructura del mercado entre las fases de
XAU Auto Buy EA MT5
Lie Ning Mao
Asesores Expertos
Características destacadas del EA Gestión inteligente de órdenes: admite interruptor global, cálculo dinámico de posiciones máximas, control de intervalos, etc. TP/SL flexible: admite stop loss dinámico, protección de pérdidas flotantes, trailing stop y otros mecanismos de protección de ganancias. Filtrado de señales SAR: utiliza señales de tendencia Parabolic SAR para puntos de entrada más precisos. Control avanzado de riesgos: mecanismos integrados de gestión de saldo, ratio de margen, etc.,
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Asesores Expertos
VIX Momentum Pro EA - Descripción del producto Descripción general VIX Momentum Pro es un sistema de trading algorítmico sofisticado diseñado exclusivamente para los Índices Sintéticos VIX75. El algoritmo emplea análisis avanzado de múltiples marcos temporales combinado con técnicas propietarias de detección de momentum para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado de volatilidad sintética. Estrategia de trading El Asesor Experto opera con un enfoque integral basa
SRGridMaster
Daniel Mukururo Muthee
Asesores Expertos
SRGridMaster SRGridMaster es un versátil Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, diseñado para automatizar las operaciones utilizando niveles de soporte y resistencia (S&R), operaciones de cuadrícula y señales de media móvil (MA). Optimizado para cuentas de compensación, ofrece una solución potente y fácil de usar para los operadores que buscan un rendimiento constante a través de múltiples símbolos y plazos, incluyendo USDJPY, GBPUSD y XAUUSD. Características principales Operaciones de soporte y
Dynamic TP XAU Scalper
Thanaporn Janbuala
Asesores Expertos
Nombre del EA: Dynamic Hybrid Scalper (Especialista en XAU) "Una mezcla sinérgica de seguimiento de tendencias y lógica de red inteligente para un trading consistente en oro" Principales características Análisis Multi-Timeframe: Análisis de tendencia de triple capa que monitoriza la tendencia del High Timeframe (HTF) hasta el Timeframe específico de la Señal de entrada para una máxima precisión. Confirmación de señal de 5 factores: Un sofisticado sistema de filtrado que utiliza cinco mét
Mr Pearson
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Karl Pearson fue un matemático y bioestadístico inglés al que se atribuye el establecimiento de la disciplina de la estadística matemática. Introdujo la idea de correlación y aplicó la estadística a los problemas biológicos de la herencia y la evolución. También fundó el primer departamento universitario de estadística del mundo en el University College de Londres en 1911. Pearson ideó un sistema de distribuciones de probabilidad continuas univariantes que llegó a constituir la base de las distr
Forex Multi Indicators Preconfigured
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Forex Multisímbolo que decide por combinación de indicadores, CCI, RSI, STOCH, MACD o EMA. Preconfigurados todos los parámetros de los indicadores para cada timeframe en cada símbolo. La optimización completa es inabordable. Se hace por partes símbolo a símbolo con su conjunto de parámetros 10^180 combinaciones (10 horas en i9 128GB ram). Para optimizarlo según avanza su uso hacerlo sobre el conjunto de símbolos o el riesgo por ejemplo. Horarios preconfigurados en zona horaria CET.
AdvancedPortfolioEA
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Asesores Expertos
Presentamos el Asesor Experto de Cartera Avanzada: Especialista en Trading M1 con XAUUSD El Asesor Experto de Cartera Avanzada es un sistema de trading automatizado, diseñado por expertos y adaptado para operaciones de alta frecuencia en el par XAUUSD (Oro/USD) con el marco temporal M1. Sometido a pruebas retrospectivas durante un extenso período, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2025, abarcando condiciones de mercado volátiles, como fluctuaciones económicas globales, e
Strike Zone EA MT5
Matteo Schizzerotto
Asesores Expertos
Strike Zone es un asesor experto basado en un patrón de gráfico de velas OHLC; todas las pruebas retrospectivas se basan en 10 años de actividad de expertos. Se utilizaron parámetros fijos para las pruebas retrospectivas: 1 par, capital de 10.000 dólares y una entrada al mercado de 0,1 lotes. Después de días de pruebas, este Asesor Experto resultó rentable con los siguientes pares y plazos: AUDCAD H4 nas100 NZDCAD H1 USDCAD H1 Las pruebas retrospectivas no son garantía de ganancias futuras,
FREE
Nova BUL Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova BUL Trader es un sistema de negociación de precisión basado en el indicador Bulls Power , que capta los momentos en los que la fuerza compradora impulsa los mercados al alza con convicción. Transforma este oscilador clásico en una estrategia automatizada y disciplinada que filtra las señales débiles y se centra únicamente en el auténtico impulso alcista. En lugar de reaccionar a cada pequeño tick, Nova BUL Trader espera a la alineación correcta: cuando la energía alcista rompe la resistenci
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Asesores Expertos
Bienvenido a       GoldSKY EA   es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…       ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Otros productos de este autor
Pure Rage MT5
Andrey Barinov
Asesores Expertos
Pure Rage AI: Asesor Experto agresivo con confirmaciones de IA. ¡Por fin, el Asesor Experto que utiliza la IA de la manera correcta! Pure Rage AI combina una sofisticada estrategia de trading incorporada basada en reglas probadas, con la tecnología de vanguardia de OpenAI's ChatGPT que sirve como filtro de entrada adicional. Esto no es sólo otro reclamo vacío - Pure Rage AI proporciona una solución de IA genuina y totalmente integrada que analiza los datos del mercado, hace previsiones y se las
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilidades
Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilidades
¿No sería estupendo que la IA echara un segundo vistazo a sus datos comerciales: gráficos, indicadores y mucho más? Presentamos AI Trading Station , una revolucionaria utilidad perfectamente integrada con la plataforma MetaTrader. Impulsado por la inteligencia avanzada de ChatGPT de OpenAI, esta solución completa cubre cada paso de su viaje de comercio, desde la recopilación de datos hasta la ejecución de operaciones. El proceso completo de negociación. Reinventado Recopilación y visualización
Bots Builder Pro MT4
Andrey Barinov
5 (1)
Utilidades
Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
AI Trading Station MT4
Andrey Barinov
Utilidades
¿No sería estupendo que la IA echara un segundo vistazo a sus datos comerciales: gráficos, indicadores y mucho más? Presentamos AI Trading Station , una revolucionaria utilidad perfectamente integrada con la plataforma MetaTrader. Impulsado por la inteligencia avanzada de ChatGPT de OpenAI, esta solución completa cubre cada paso de su viaje de comercio, desde la recopilación de datos hasta la ejecución de operaciones. El proceso completo de negociación. Reinventado Recopilación y visualización
FX Vision AI MT4
Andrey Barinov
Asesores Expertos
FX Vision AI - Precisión, claridad e inteligencia en cada operación FX Vision AI representa un gran avance en la negociación automatizada inteligente, ya que combina la lógica de negociación diseñada por profesionales con la previsión real de la IA y un profundo análisis del mercado. Diseñado para instrumentos de oro, divisas y CFD, FX Vision AI ve más allá del ruido del mercado, se adapta a las condiciones cambiantes y ejecuta decisiones inteligentes con precisión quirúrgica. No se trata de o
Pure Rage MT4
Andrey Barinov
Asesores Expertos
Pure Rage AI: Asesor Experto agresivo con confirmaciones de IA. ¡Por fin, el Asesor Experto que utiliza la IA de la manera correcta! Pure Rage AI combina una sofisticada estrategia de trading incorporada basada en reglas probadas, con la tecnología de vanguardia de OpenAI's ChatGPT que sirve como filtro de entrada adicional. Esto no es sólo otro reclamo vacío - Pure Rage AI proporciona una solución de IA genuina y totalmente integrada que analiza los datos del mercado, hace previsiones y se las
Filtro:
PerfectLeila
40
PerfectLeila 2025.12.13 14:25 
 

A great, high-quality app that truly works "out of the box." Convenient and clear setup. I've been using it since it first appeared in the Market. It has proven itself well on major currency pairs and, of course, Gold—how could we manage without it. An intuitive and easy-to-understand interface. Excellent support and feedback, which will help it evolve and improve over time. It's not entirely clear why the author added an update so quickly, because even without it everything works flawlessly! I'm very glad I was able to purchase it at the initial price, because this is a future top app in the Market with a corresponding price tag.

Respuesta al comentario