FX Vision AI MT4

FX Vision AI - Präzision, Klarheit und Intelligenz bei jedem Handel





FX Vision AI stellt einen Durchbruch im intelligenten, automatisierten Handel dar und kombiniert professionell entwickelte Handelslogik mit echten KI-Prognosen und tiefgreifenden Marktanalysen. FX Vision AI wurde für Gold-, Forex- und CFD-Instrumente entwickelt, sieht über das Marktrauschen hinaus, passt sich an veränderte Bedingungen an und führt intelligente Entscheidungen mit chirurgischer Präzision aus.





Dies ist nicht nur ein weiterer "KI-gesteuerter EA". FX Vision AI liefert echte Marktintelligenz - unter Verwendung echter OpenAI-Modelle für Sentiment-Reading, Makro-Prognosen, Risiko-Mapping und technische Validierung.

Er handelt nicht nur - er versteht.





Was FX Vision AI anders macht

Während sich die meisten EAs nur auf feste Strategien und statische Indikatoren verlassen, kombiniert FX Vision AI intelligente Preis-Aktions-Modelle, volatilitätsbewusste Handelsausführung und KI-gesteuerte Entscheidungsfilter. Das Ergebnis?

Sauberer Einstieg. Zeitgerechte Ausstiege. Kontrolliertes Risiko. Konsistente Leistung.





FX Vision AI-Funktionen:

Echte KI-Prognose (OpenAI-gesteuert): Analysiert die Stimmung, die Trendstärke und das Momentum, bevor es den Signaleintritt bestätigt.

Multi-Market Trading Engine: Perfekt optimiert für Gold (XAUUSD) , die wichtigsten Forex-Paare , Indizes und CFD-Symbole.

Risikobewusste Ausführung: Kein Raster, keine Martingale, keine risikoreichen Durchschnittsstrategien. Jeder Handel wird berechnet.

Adaptive Marktsicht: Erkennt Trend-, Schwankungs- und Volatilitätsphasen - und passt die Logik entsprechend an.

Intelligente Drawdown-Kontrolle: Eingebauter Schutz durch dynamische Stop-Losses, Handelsfilter und KI-basierte Einstiegsbestätigungen.

Optionale KI-Bestätigung für den Einstieg. Sie können steuern, welche Daten zur Analyse und Prognose an die KI gesendet werden.

Geringe Hebelwirkung erforderlich : Dieses Handelssystem erfordert keine hohe Marge - Sie können Konten mit einer geringen Hebelwirkung von 1:30 verwenden.

Geringe Ersteinlage erforderlich : Sie können mit nur 300-500$ pro Handelspaar beginnen.

OpenAI API-Schlüssel INBEGRIFFEN : Sie müssen kein eigenes Entwicklerkonto bei OpenAI erstellen und für Token bezahlen. Es ist alles schon erledigt und im EA-Preis enthalten.

Einfache Einrichtung : Es ist sofort einsatzbereit. Sie müssen nicht nach "magischen" Set-Dateien suchen. Sie brauchen keine komplizierte Installation.

Professioneller Support: Wenn Sie vor oder nach dem Kauf eine Frage haben - ich bin da und höre zu.





Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

✔ KI-unterstützte Handelsbestätigung (echte GPT-Technologie)

✔ Kein Grid - Kein Martingale - Keine Arbitrage-Tricks

✔ Smart Trade Protection & Verlustmanagement

✔ Kompatibel mit Futures, Forex und CFD

✔ Transparente, regelbasierte Logik - keine "Black Box"-Geheimnisse

✔ Einfaches Setup - anlegen, Risiko konfigurieren, handeln









Sie müssen in den MetaTrader-Einstellungen Webrequests zu OpenAI-Ressourcen und News-Ressourcen zulassen. Siehe Screenshots für weitere Informationen.





Eingaben

Trades Magic # - gibt den Namen / die Nummer des aktuell verwendeten Profils an und dient als magische Nummer für alle Trades des EA. Sie MUSS für JEDE Instanz (auch mit demselben Chart-Symbol) des EA, der in Ihrem Terminal läuft, anders gesetzt werden.

Use AI - ermöglicht die Deaktivierung von AI für diejenigen, die noch nicht bereit für das nächste Jahrhundert sind :).

Max Spread - funktioniert als Spread-Filter, um Trades zu vermeiden, wenn die Marktbedingungen nicht gut sind.

Risiko / Lot-Typ - Sie können zwischen Fixed Lot, Risiko in Geld oder Risiko in % des Kontostands für jeden Handel wählen.

Trailing Stop verwenden - optionaler Trailing Stop.





VPS

FX Vision AI kann sowohl auf MQL5 VPS als auch auf "normalen" VPSs mit Desktop-Zugang arbeiten.





Empfohlenes Setup

Ich empfehle, 2-3 ForEx-Paare auszuwählen, die weniger korreliert sind oder (und) Gold und mit den Standardeinstellungen zu beginnen. Vermeiden Sie Exoten und Paare mit großem Spread.





Beschränkungen

Nicht alle Länder/Standorte dürfen auf OpenAI-Ressourcen zugreifen. Von einigen Standorten aus funktioniert OpenAI API nicht. Sie können überprüfen, ob Ihr Standort zugelassen ist, indem Sie versuchen, ChatGPT auf der OpenAI-Website zu überprüfen. Wenn Sie auf diese Webseite https://chat.openai.com/ zugreifen können, sollte alles richtig funktionieren.





Zukünftige Entwicklung

Ich plane, dieses Projekt mit Hilfe meiner eigenen Ideen und wertvollen Inputs / Feedback von den Benutzern weiter zu entwickeln.

Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie Kommentare oder Wünsche haben, die dazu beitragen können, FX Vision AI noch besser zu machen. Ich bin ganz Ohr.





Über mich

Ich bin ein professioneller Entwickler mit mehr als 13 Jahren Erfahrung in der MQL-Programmierung und mehr als 1000 ausgeführten Aufträgen als Freiberufler.

Jetzt ist es meine Vollzeitbeschäftigung, professionelle Lösungen für Trader zu entwickeln.