Day Support and Resistance

Support & Resistance Breakout EA - Professioneller Marktstruktur-Handelsroboter

Der Support & Resistance Breakout EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Ausbruchsgelegenheiten um wichtige Marktstrukturniveaus zu erfassen.
Der EA erkennt automatisch starke Unterstützungs- und Widerstandszonen, wartet auf saubere Ausbruchsbestätigungen und führt Trades mit vollständigem Risikomanagement, Filtern und optionalen Martingale-Systemen aus.

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die ein stabiles, regelbasiertes, emotionsfreies Breakout-Handelssystem suchen, das für alle Marktbedingungen geeignet ist.

🔥 Hauptmerkmale

✔ Automatische Erkennung von Unterstützungen und Widerständen

Identifiziert wichtige Marktstrukturzonen anhand von Preisbewegungen und historischen Schwungpunkten.

✔ Einstiegslogik für Ausbrüche

Handelt nur, wenn der Preis ein starkes Niveau durchbricht und bestätigt - und vermeidet schwache Fakeouts.

✔ Intelligente Filter inbegriffen

- Zeitfilter
- Spread-Filter
- Volatilitätsfilter
- Kerzenbestätigungsfilter
- Trendrichtungsfilter (optional)

✔ Eingebautes Geldmanagement

- Festes Lot
- Auto-Lot (basierend auf Saldo oder Eigenkapital)
- Hard SL/TP in Punkten
- Trailing Stop
- Breakeven-Funktion
- Partial Close (optional)

✔ Martingal-Systeme (optional)

- Next-Signal Martingale mit Multiplikator
- Grid Martingale mit Schrittgröße
- Anpassbarer Multiplikator, Schrittabstand und maximale Levels

✔ One-Trade-At-A-Time Modus

Vermeidet übermäßiges Traden und verhindert Trade-Spam.

✔ Multi-Paar-kompatibel

Führen Sie den EA auf jedem Devisenpaar, Gold, Indizes oder Kryptowährungen aus.

✔ Keine Indikatoren erforderlich

Läuft rein auf der Logik der Marktstruktur für eine leichtgewichtige Ausführung.

✔ MT4 & MT5 kompatibel (Separat kompiliert)

Entwickelt, um stabilen MQL-Kodierungsstandards zu folgen.

⚙️ Erklärte Eingabeparameter

🟦 Geldverwaltung

  • Losgröße

  • Auto-Lot EIN/AUS

  • Risiko %

  • Gewinnmitnahme (Punkte)

  • Stop Loss (Punkte)

🟩 Ausbruchslogik

  • Unterstützung & Widerstand Lookback

  • Ausbruchskerzen-Bestätigung

  • Minimaler Ausbruchsabstand

  • Retest-Bestätigung ON/OFF

🟧 Filter

  • Spread-Limit

  • Start/Ende Handelszeit

  • Erlaubte Tage

  • Maximale Schlupfzeit

  • Min. Kerzengröße Filter

🟥 Martingal-System

  • Martingal-Modus (Aus / Nächstes Signal / Raster)

  • Multiplikator

  • Rasterschritt (Punkte)

  • Maximale Rasterstufen

  • Basket Take Profit (für Grid-Modus)

🟪 Sicherheitskontrollen

  • Ein Handel pro Signal

  • Ein Handel pro Tag

  • Handelsstopp nach Verlust

  • Alle Trades zur Endzeit schließen

  • Magische Zahl

📈 Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M15-H1
Paare: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, NAS100, US30
Risiko: 0,5-2% pro Handel
Beste Sitzungen: London und New York

Der EA ist so optimiert, dass er Ausbrüche während Sitzungen mit hoher Liquidität abfängt, um maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

🔍 Warum dieser EA funktioniert

Ausbruchsniveaus um Unterstützungs- und Widerstandszonen gehören zu den meistgehandelten institutionellen Niveaus weltweit.
Dieser EA verwendet:

✔ saubere Strukturlogik
✔ Bestätigungsregeln
✔ intelligente Filterung
✔ vollständige Risikokontrolle

Dies vermeidet falsche Ausbrüche und fängt die stärksten Bewegungen mit Disziplin und Genauigkeit ein.

Unterstützung und Widerstand, Breakout ea, Strukturhandel, Auto-Trading-Roboter, Forex ea, Grid Martingale, Martingale ea, Breakout-Strategie, Unterstützung Widerstand Zonen, Trend ea, Gold Trading ea, Preis-Aktion ea, SR EA, Unterstützung Widerstand Indikator, mql5 expert advisor


