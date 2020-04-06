Day Support and Resistance

Der Support & Resistance Breakout EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Ausbruchsgelegenheiten um wichtige Marktstrukturniveaus zu erfassen.

Der EA erkennt automatisch starke Unterstützungs- und Widerstandszonen, wartet auf saubere Ausbruchsbestätigungen und führt Trades mit vollständigem Risikomanagement, Filtern und optionalen Martingale-Systemen aus.

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die ein stabiles, regelbasiertes, emotionsfreies Breakout-Handelssystem suchen, das für alle Marktbedingungen geeignet ist.

✔ Automatische Erkennung von Unterstützungen und Widerständen

Identifiziert wichtige Marktstrukturzonen anhand von Preisbewegungen und historischen Schwungpunkten.

✔ Einstiegslogik für Ausbrüche

Handelt nur, wenn der Preis ein starkes Niveau durchbricht und bestätigt - und vermeidet schwache Fakeouts.

✔ Intelligente Filter inbegriffen

- Zeitfilter

- Spread-Filter

- Volatilitätsfilter

- Kerzenbestätigungsfilter

- Trendrichtungsfilter (optional)

✔ Eingebautes Geldmanagement

- Festes Lot

- Auto-Lot (basierend auf Saldo oder Eigenkapital)

- Hard SL/TP in Punkten

- Trailing Stop

- Breakeven-Funktion

- Partial Close (optional)

✔ Martingal-Systeme (optional)

- Next-Signal Martingale mit Multiplikator

- Grid Martingale mit Schrittgröße

- Anpassbarer Multiplikator, Schrittabstand und maximale Levels

✔ One-Trade-At-A-Time Modus

Vermeidet übermäßiges Traden und verhindert Trade-Spam.

✔ Multi-Paar-kompatibel

Führen Sie den EA auf jedem Devisenpaar, Gold, Indizes oder Kryptowährungen aus.

✔ Keine Indikatoren erforderlich

Läuft rein auf der Logik der Marktstruktur für eine leichtgewichtige Ausführung.

✔ MT4 & MT5 kompatibel (Separat kompiliert)

Entwickelt, um stabilen MQL-Kodierungsstandards zu folgen.

🟦 Geldverwaltung

Losgröße

Auto-Lot EIN/AUS

Risiko %

Gewinnmitnahme (Punkte)

Stop Loss (Punkte)

🟩 Ausbruchslogik

Unterstützung & Widerstand Lookback

Ausbruchskerzen-Bestätigung

Minimaler Ausbruchsabstand

Retest-Bestätigung ON/OFF

🟧 Filter

Spread-Limit

Start/Ende Handelszeit

Erlaubte Tage

Maximale Schlupfzeit

Min. Kerzengröße Filter

🟥 Martingal-System

Martingal-Modus (Aus / Nächstes Signal / Raster)

Multiplikator

Rasterschritt (Punkte)

Maximale Rasterstufen

Basket Take Profit (für Grid-Modus)

🟪 Sicherheitskontrollen

Ein Handel pro Signal

Ein Handel pro Tag

Handelsstopp nach Verlust

Alle Trades zur Endzeit schließen

Magische Zahl

Zeitrahmen: M15-H1

Paare: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, NAS100, US30

Risiko: 0,5-2% pro Handel

Beste Sitzungen: London und New York

Der EA ist so optimiert, dass er Ausbrüche während Sitzungen mit hoher Liquidität abfängt, um maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Ausbruchsniveaus um Unterstützungs- und Widerstandszonen gehören zu den meistgehandelten institutionellen Niveaus weltweit.

Dieser EA verwendet:

✔ saubere Strukturlogik

✔ Bestätigungsregeln

✔ intelligente Filterung

✔ vollständige Risikokontrolle

Dies vermeidet falsche Ausbrüche und fängt die stärksten Bewegungen mit Disziplin und Genauigkeit ein.

