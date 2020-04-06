Day Support and Resistance
Der Support & Resistance Breakout EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Ausbruchsgelegenheiten um wichtige Marktstrukturniveaus zu erfassen.
Der EA erkennt automatisch starke Unterstützungs- und Widerstandszonen, wartet auf saubere Ausbruchsbestätigungen und führt Trades mit vollständigem Risikomanagement, Filtern und optionalen Martingale-Systemen aus.
Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die ein stabiles, regelbasiertes, emotionsfreies Breakout-Handelssystem suchen, das für alle Marktbedingungen geeignet ist.🔥 Hauptmerkmale
✔ Automatische Erkennung von Unterstützungen und Widerständen
Identifiziert wichtige Marktstrukturzonen anhand von Preisbewegungen und historischen Schwungpunkten.
✔ Einstiegslogik für Ausbrüche
Handelt nur, wenn der Preis ein starkes Niveau durchbricht und bestätigt - und vermeidet schwache Fakeouts.
✔ Intelligente Filter inbegriffen
- Zeitfilter
- Spread-Filter
- Volatilitätsfilter
- Kerzenbestätigungsfilter
- Trendrichtungsfilter (optional)
✔ Eingebautes Geldmanagement
- Festes Lot
- Auto-Lot (basierend auf Saldo oder Eigenkapital)
- Hard SL/TP in Punkten
- Trailing Stop
- Breakeven-Funktion
- Partial Close (optional)
✔ Martingal-Systeme (optional)
- Next-Signal Martingale mit Multiplikator
- Grid Martingale mit Schrittgröße
- Anpassbarer Multiplikator, Schrittabstand und maximale Levels
✔ One-Trade-At-A-Time Modus
Vermeidet übermäßiges Traden und verhindert Trade-Spam.
✔ Multi-Paar-kompatibel
Führen Sie den EA auf jedem Devisenpaar, Gold, Indizes oder Kryptowährungen aus.
✔ Keine Indikatoren erforderlich
Läuft rein auf der Logik der Marktstruktur für eine leichtgewichtige Ausführung.
✔ MT4 & MT5 kompatibel (Separat kompiliert)
Entwickelt, um stabilen MQL-Kodierungsstandards zu folgen.⚙️ Erklärte Eingabeparameter
🟦 Geldverwaltung
-
Losgröße
-
Auto-Lot EIN/AUS
-
Risiko %
-
Gewinnmitnahme (Punkte)
-
Stop Loss (Punkte)
🟩 Ausbruchslogik
-
Unterstützung & Widerstand Lookback
-
Ausbruchskerzen-Bestätigung
-
Minimaler Ausbruchsabstand
-
Retest-Bestätigung ON/OFF
🟧 Filter
-
Spread-Limit
-
Start/Ende Handelszeit
-
Erlaubte Tage
-
Maximale Schlupfzeit
-
Min. Kerzengröße Filter
🟥 Martingal-System
-
Martingal-Modus (Aus / Nächstes Signal / Raster)
-
Multiplikator
-
Rasterschritt (Punkte)
-
Maximale Rasterstufen
-
Basket Take Profit (für Grid-Modus)
🟪 Sicherheitskontrollen
-
Ein Handel pro Signal
-
Ein Handel pro Tag
-
Handelsstopp nach Verlust
-
Alle Trades zur Endzeit schließen
-
Magische Zahl
Zeitrahmen: M15-H1
Paare: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, NAS100, US30
Risiko: 0,5-2% pro Handel
Beste Sitzungen: London und New York
Der EA ist so optimiert, dass er Ausbrüche während Sitzungen mit hoher Liquidität abfängt, um maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten.🔍 Warum dieser EA funktioniert
Ausbruchsniveaus um Unterstützungs- und Widerstandszonen gehören zu den meistgehandelten institutionellen Niveaus weltweit.
Dieser EA verwendet:
✔ saubere Strukturlogik
✔ Bestätigungsregeln
✔ intelligente Filterung
✔ vollständige Risikokontrolle
Dies vermeidet falsche Ausbrüche und fängt die stärksten Bewegungen mit Disziplin und Genauigkeit ein.
