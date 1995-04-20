Reverse MACD MT4

Reversing MACD - Visión general del indicador

ElReversing MACD es una herramienta de análisis prospectivo que calcula el precio exacto que debería alcanzar la siguiente barra para que la línea MACD y la línea de señal se crucen en la vela siguiente.
En lugar de esperar a que se produzca un cruce a posteriori, el indicador responde a una pregunta más poderosa:

"¿A qué precio se cruzará el MACD en la siguiente barra?".

Idea central del indicador

El MACD tradicional reacciona a los cambios de precio después de que se produzcan.
Un operador sólo ve un cruce alcista o bajista confirmado después de que haya ocurrido suficiente movimiento.

El "MACD Inverso" de Johnny Doug resuelve este retraso invirtiendo matemáticamente la fórmula del MACD.
En lugar de introducir el precio en el MACD, el indicador funciona al revés:

Resuelve el nivel de precios que crea el cruce.

Esto transforma el MACD de un indicador reactivo en una herramienta de umbral predictivo.

Qué calcula realmente el indicador

En cada barra, calcula un único nivel de precios tal que:

  • Si la siguiente barra cierra por encima de este nivel →
    la línea MACD cruzará por encima de la línea de señal en la siguiente vela (cruce alcista).

  • Si la siguiente barra cierra por debajo de este nivel →
    la línea MACD cruzará por debajo de la línea de señal en la siguiente vela (cruce bajista).

Este precio requerido se traza como una línea (o un nivel dinámico) en el gráfico.

Por qué los operadores lo encuentran útil

1. Anticiparse a los cruces antes de que se produzcan

En lugar de esperar a que el MACD se cruce, los operadores pueden ver el precio exacto que lo desencadenaría.
Esto da una gran ventaja de sincronización.

2. Planificar las entradas de forma más inteligente

El nivel umbral se convierte en un punto de decisión natural:

  • Romper por encima del nivel → prepararse para un impulso alcista.

  • Caer por debajo del nivel → prepararse para la presión bajista.

3. Entender los requisitos del impulso del mercado

El indicador muestra lo fuerte que debe ser la siguiente barra para que el impulso cambie.
Si el precio requerido está irrealmente lejos, los operadores saben que el cruce es poco probable.

4. Evitar señales falsas del MACD normal

Debido a que las señales MACD estándar se retrasan, muchos operadores entran tarde.
El MACD inverso elimina las conjeturas mostrando el umbral próximo.

Aplicación Práctica

  • Utilizado por operadores swing, intradía y sistemas algorítmicos.

  • Ayuda a establecer órdenes condicionales:
    "Si el precio cruza X, el impulso cambia de bajista a alcista".

  • Funciona como un indicador de presión del impulso: si el umbral converge hacia el mercado, el cruce es inminente.

  • Especialmente eficaz durante el agotamiento de la tendencia, los primeros retrocesos y las rupturas de consolidación.

En resumen

La inversión del MACD revela el precio futuro que crea la señal que los operadores suelen esperar.
Transforma el MACD de reactivo a proactivo, dando a los operadores un umbral numérico claro para los próximos cambios de impulso.


