Reverse MACD MT4

Reversing MACD - Indikator-Übersicht

Reversing MACD ist ein vorausschauendes Analysewerkzeug, das den genauen Preis berechnet, den der nächste Balken erreichen müsste, damit sich die MACD-Linie und die Signallinie auf der kommenden Kerze kreuzen.

Anstatt darauf zu warten, dass sich die beiden Linien im Nachhinein kreuzen, beantwortet der Indikator eine viel wichtigere Frage:

"Bei welchem Preis wird der MACD auf dem nächsten Balken kreuzen?"

Kerngedanke des Indikators

Der herkömmliche MACD reagiert auf Kursveränderungen , nachdem sie eingetreten sind.

Ein Händler sieht erst dann einen bestätigten zinsbullischen oder bärischen Crossover , wenn bereits genügend Bewegung stattgefunden hat.

Johnny Dougs "Reversing MACD" behebt diese Verzögerung, indem er die MACD-Formel mathematisch umkehrt.

Anstatt den Preis in den MACD einzuspeisen, arbeitet der Indikator rückwärts:

Er sucht nach dem Preisniveau, das den Crossover verursacht.

Dadurch wird der MACD von einem reaktiven Indikator zu einem prädiktiven Schwellenwertinstrument.

Was der Indikator tatsächlich berechnet

Für jeden Balken berechnet er ein einzelnes Preisniveau, so dass:

Wenn der nächste Balken über diesem Niveau schließt →

wird die MACD-Linie über der Signallinie der nächsten Kerze kreuzen (bullischer Crossover).

Schließt der nächste Balken unterhalb dieses Niveaus →

, kreuzt die MACD-Linie auf der nächsten Kerze unterhalb der Signallinie (bearish crossover).

Dieser erforderliche Preis wird als Linie (oder dynamisches Niveau) auf dem Diagramm dargestellt.

Warum Trader es nützlich finden

1. Antizipieren von Crossovers, bevor sie eintreten

Anstatt darauf zu warten, dass der MACD kreuzt, können Händler den genauen Preis sehen, der dies auslösen würde.

Dies bietet einen großen zeitlichen Vorteil.

2. Einstiege intelligenter planen

Der Schwellenwert wird zu einem natürlichen Entscheidungspunkt:

Durchbruch über das Niveau → Vorbereitung auf einen Aufwärtsimpuls.

Unterschreiten des Niveaus → Vorbereitung auf Abwärtsdruck.

3. Die Anforderungen an das Marktmomentum verstehen

Der Indikator zeigt an , wie stark der nächste Balken sein muss, damit das Momentum umschlägt.

Wenn der erforderliche Preis unrealistisch weit entfernt ist, wissen Händler, dass der Crossover unwahrscheinlich ist.

4. Vermeidung von Fehlsignalen des normalen MACD

Da normale MACD-Signale verzögert werden, steigen viele Händler zu spät ein.

Der umgekehrte MACD macht Schluss mit dem Rätselraten, indem er den bevorstehenden Schwellenwert anzeigt.

Praktische Anwendung

Wird von Swing-Tradern, Intraday-Händlern und algorithmischen Systemen verwendet.

Hilft bei der Festlegung bedingter Aufträge:

"Wenn der Kurs X überschreitet, wechselt das Momentum von bärisch zu zinsbullisch".

Funktioniert als Momentum-Druckmesser - wenn sich der Schwellenwert dem Markt nähert, steht ein Crossover unmittelbar bevor.

Besonders effektiv bei der Erschöpfung von Trends, frühen Umkehrungen und Konsolidierungsausbrüchen.

Kurz gefasst

Die Umkehrung des MACD enthüllt den zukünftigen Preis, der das Signal erzeugt, auf das Händler normalerweise warten.

Er verwandelt den MACD von einem reaktiven in einen proaktiven Indikator und gibt Händlern einen klaren numerischen Schwellenwert für bevorstehende Schwungverschiebungen.