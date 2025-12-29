Astro Composite MT4

Astro Composite - descripción ampliada

Astro Composite construye unciclo compuesto sumando las ondas sinusoidales de las órbitas planetarias seleccionadas.
Cada planeta contribuye con un componente cíclico (0 → 360°), y undesplazamiento de fase opcional permite alinear con precisión el inicio del ciclo con la estructura del mercado.

El resultado es una onda más suave e interpretable que destacalas fases dominantes del mercado en lugar del ruido a corto plazo.

Astro Composite se centra en planetas conuna influencia en el mercado históricamente observable y con duraciones de ciclo prácticas.

Planetas más utilizados

  • Luna - Ciclos cortos, fuerte herramienta de sincronización (intradía / corto plazo).

  • Mercurio - Ritmo, transiciones, cambios de tendencia.

  • Venus - Reversión de la media, equilibrio, armonía del mercado.

  • Marte - Impulso, expansión de la volatilidad, movimientos impulsivos.

  • Júpiter - Fases expansivas, tendencias a medio plazo.

  • Saturno - Estructura, contracción, límites del ciclo a largo plazo.

Configuraciones típicas

  • Operaciones a corto plazo: Luna + Mercurio + Marte

  • Swing trading: Venus + Marte + Júpiter

  • Largo plazo / macro: Júpiter + Saturno

Desplazamiento de fase (por qué es importante)
Los mercados rara vez se alinean perfectamente con los puntos cero astronómicos.
Permitir un pequeñodesplazamiento de grado (por ejemplo, 0-365°) por planeta permite al operador:

  • Sincronizar los ciclos con los pivotes de precios reales

  • Adaptar el modelo a diferentes instrumentos y plazos


