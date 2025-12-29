Astro Composite MT4
- Indicadores
- Mario Jemic
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Astro Composite - descripción ampliada
Astro Composite construye unciclo compuesto sumando las ondas sinusoidales de las órbitas planetarias seleccionadas.
Cada planeta contribuye con un componente cíclico (0 → 360°), y undesplazamiento de fase opcional permite alinear con precisión el inicio del ciclo con la estructura del mercado.
El resultado es una onda más suave e interpretable que destacalas fases dominantes del mercado en lugar del ruido a corto plazo.
Astro Composite se centra en planetas conuna influencia en el mercado históricamente observable y con duraciones de ciclo prácticas.
Planetas más utilizados
-
Luna - Ciclos cortos, fuerte herramienta de sincronización (intradía / corto plazo).
-
Mercurio - Ritmo, transiciones, cambios de tendencia.
-
Venus - Reversión de la media, equilibrio, armonía del mercado.
-
Marte - Impulso, expansión de la volatilidad, movimientos impulsivos.
-
Júpiter - Fases expansivas, tendencias a medio plazo.
-
Saturno - Estructura, contracción, límites del ciclo a largo plazo.
Configuraciones típicas
-
Operaciones a corto plazo: Luna + Mercurio + Marte
-
Swing trading: Venus + Marte + Júpiter
-
Largo plazo / macro: Júpiter + Saturno
Desplazamiento de fase (por qué es importante)
Los mercados rara vez se alinean perfectamente con los puntos cero astronómicos.
Permitir un pequeñodesplazamiento de grado (por ejemplo, 0-365°) por planeta permite al operador:
-
Sincronizar los ciclos con los pivotes de precios reales
-
Adaptar el modelo a diferentes instrumentos y plazos