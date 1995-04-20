Weinstein Stage Analysis MT4

Weinstein Stage Analysis (MTF) - Indicador Profesional de Estructura de Mercado

Este indicador implementael Análisis por Etapas de Stan Weinstein de una forma limpia, moderna y totalmentecorrecta para MetaTrader 5.

Identifica automáticamente las cuatro etapas clásicas del mercado:

  • Etapa 1 - Base / Acumulación

  • Etapa 2 - Tendencia de avance

  • Etapa 3 - Distribución

  • Etapa 4 - Tendencia decreciente

A diferencia de muchas versiones simplificadas, este indicador

  • Calcula la tendenciaen una media móvil de un marco temporal superior

  • Proyecta la etapa correctaen cualquier marco temporal inferior del gráfico

  • No se vuelve a pintar

  • Funciona instantáneamente después de la carga (no requiere actualización)

Características principales

✔ Lógica Multi-Timeframe (MTF)
✔ Coloración de velas basada en la fase del mercado
✔ MA dinámica desde el timeframe seleccionado
✔ Transiciones de fase estables (sin parpadeos)
✔ Ideal para operaciones de tendencia, operaciones de posición y filtrado de regímenes de mercado

Perfecto para los comerciantes que quieren:

  • Operarsólo en tendencias de fase 2

  • Evitar las fases de corte y distribución

  • Alinear las entradas del marco temporal inferior con la estructura del marco temporal superior

