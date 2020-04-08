Weinstein Stage Analysis MT5

Weinstein Stage Analysis (MTF) - Indicador Profesional de Estructura de Mercado

Este indicador implementa el Análisis por Etapas de Stan Weinstein de una forma limpia, moderna y totalmente correcta para MetaTrader 5.

Identifica automáticamente las cuatro etapas clásicas del mercado:

Etapa 1 - Base / Acumulación

Etapa 2 - Tendencia de avance

Etapa 3 - Distribución

Etapa 4 - Tendencia decreciente

A diferencia de muchas versiones simplificadas, este indicador

Calcula la tendencia en una media móvil de un marco temporal superior

Proyecta la etapa correcta en cualquier marco temporal inferior del gráfico

No se vuelve a pintar

Funciona instantáneamente después de la carga (no requiere actualización)

Características principales

✔ Lógica Multi-Timeframe (MTF)

✔ Coloración de velas basada en la fase del mercado

✔ MA dinámica desde el timeframe seleccionado

✔ Transiciones de fase estables (sin parpadeos)

✔ Ideal para operaciones de tendencia, operaciones de posición y filtrado de regímenes de mercado

Perfecto para los comerciantes que quieren: