Weinstein Stage Analysis MT5
- Indicadores
- Mario Jemic
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Weinstein Stage Analysis (MTF) - Indicador Profesional de Estructura de Mercado
Este indicador implementa el Análisis por Etapas de Stan Weinstein de una forma limpia, moderna y totalmente correcta para MetaTrader 5.
Identifica automáticamente las cuatro etapas clásicas del mercado:
-
Etapa 1 - Base / Acumulación
-
Etapa 2 - Tendencia de avance
-
Etapa 3 - Distribución
-
Etapa 4 - Tendencia decreciente
A diferencia de muchas versiones simplificadas, este indicador
-
Calcula la tendencia en una media móvil de un marco temporal superior
-
Proyecta la etapa correcta en cualquier marco temporal inferior del gráfico
-
No se vuelve a pintar
-
Funciona instantáneamente después de la carga (no requiere actualización)
Características principales
✔ Lógica Multi-Timeframe (MTF)
✔ Coloración de velas basada en la fase del mercado
✔ MA dinámica desde el timeframe seleccionado
✔ Transiciones de fase estables (sin parpadeos)
✔ Ideal para operaciones de tendencia, operaciones de posición y filtrado de regímenes de mercado
Perfecto para los comerciantes que quieren:
-
Operar sólo en tendencias de fase 2
-
Evitar las fases de corte y distribución
-
Alinear las entradas en el marco temporal inferior con la estructura del marco temporal superior