Bollinger Trend Lines MT4

🔹 Líneas de Tendencia de Bollinger - MT4 & MT5

Bollinger Trend L ines es un indicador de tendencia profesional basado en la volatilidad, diseñado para identificar claramente la dirección de la tendencia y los niveles de stop dinámicos utilizando las Bandas de Bollinger.

Se basa en un principio fundamental:

sigue la tendencia, ignora el ruido y deja que la volatilidad defina el stop.

Cómo funciona

El indicador construyelíneas de tendencia de seguimiento utilizando las Bandas de Bollinger:

En una tendencia alcista , la banda inferior sigue al precio y sólo puede subir .

En una tendencia bajista , la banda superior sigue al precio y sólo puede bajar .

Cuando cambia la tendencia, la lógica de seguimientose restablece automáticamente.

UnaZona Segura opcional(desviación extra) le permite ampliar o reducir la distancia de arrastre sin cambiar el periodo de Bollinger.

Características principales

✔ Detección de tendencia basada en la volatilidad

✔ Líneas de tendencia de arrastre (comportamiento escalonado)

✔ Desviación extra opcional (Zona segura)

✔ Restablecimiento automático al cambiar la tendencia

✔ Las líneas internas y externas comparten valores idénticos

✔ Lógica sin repintado

✔ Vista de gráfico limpia y despejada

✔ Búfer de señal amigable para EA

✔ Funciona en todos los símbolos y marcos temporales.

📊 Lógica de señales

El indicador proporciona un búfer de señal numérica que se puede utilizar en Expert Advisors o escáneres:

+1 → Tendencia alcista

-1 → Tendencia bajista

0 → Neutral / transición

Sólo una línea de tendencia es visible a la vez, haciendo que la dirección de la tendencia sea inmediatamente clara.

⚙️ Parámetros de entrada

Periodo Bollinger - periodo base de cálculo

Desviación Bollinger - multiplicador de la desviación estándar

Zona Segura (Desviación Extra) - amortiguador de volatilidad opcional

Precio Aplicado - precio utilizado para los cálculos

Los mejores casos de uso

Estrategias de seguimiento de tendencias

Trailing stops basados en la volatilidad

Gestión y salidas de operaciones

Herramienta de confirmación para la negociación discrecional

EA y sistemas de trading algorítmico

Notas importantes