Bollinger Trend Lines MT4
🔹 Líneas de Tendencia de Bollinger - MT4 & MT5
Bollinger Trend L ines es un indicador de tendencia profesional basado en la volatilidad, diseñado para identificar claramente la dirección de la tendencia y los niveles de stop dinámicos utilizando las Bandas de Bollinger.
Se basa en un principio fundamental:
sigue la tendencia, ignora el ruido y deja que la volatilidad defina el stop.
Cómo funciona
El indicador construyelíneas de tendencia de seguimiento utilizando las Bandas de Bollinger:
En unatendencia alcista, labanda inferior sigue al precio y sólo puede subir.
En una tendenciabajista, labanda superior sigue al precio y sólo puede bajar.
Cuando cambia la tendencia, la lógica de seguimientose restablece automáticamente.
UnaZona Segura opcional(desviación extra) le permite ampliar o reducir la distancia de arrastre sin cambiar el periodo de Bollinger.
Características principales
✔ Detección de tendencia basada en la volatilidad
✔ Líneas de tendencia de arrastre (comportamiento escalonado)
✔ Desviación extra opcional (Zona segura)
✔ Restablecimiento automático al cambiar la tendencia
✔ Las líneas internas y externas comparten valores idénticos
✔ Lógica sin repintado
✔ Vista de gráfico limpia y despejada
✔ Búfer de señal amigable para EA
✔ Funciona en todos los símbolos y marcos temporales.
📊 Lógica de señales
El indicador proporciona un búfer de señal numérica que se puede utilizar en Expert Advisors o escáneres:
+1 → Tendencia alcista
-1 → Tendencia bajista
0 → Neutral / transición
Sólo una línea de tendencia es visible a la vez, haciendo que la dirección de la tendencia sea inmediatamente clara.
⚙️ Parámetros de entrada
Periodo Bollinger - periodo base de cálculo
Desviación Bollinger - multiplicador de la desviación estándar
Zona Segura (Desviación Extra) - amortiguador de volatilidad opcional
Precio Aplicado - precio utilizado para los cálculos
Los mejores casos de uso
Estrategias de seguimiento de tendencias
Trailing stops basados en la volatilidad
Gestión y salidas de operaciones
Herramienta de confirmación para la negociación discrecional
EA y sistemas de trading algorítmico
Notas importantes
El indicadorno se repinta
Las señales se calculan estrictamente sobre barras cerradas
Diseñado para los comerciantes que valoranla claridad, la disciplina y la lógica de tendencia consciente de la volatilidad