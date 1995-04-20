Bollinger Trend Lines MT4

🔹 Líneas de Tendencia de Bollinger - MT4 & MT5

Bollinger Trend L ines es un indicador de tendencia profesional basado en la volatilidad, diseñado para identificar claramente la dirección de la tendencia y los niveles de stop dinámicos utilizando las Bandas de Bollinger.

Se basa en un principio fundamental:
sigue la tendencia, ignora el ruido y deja que la volatilidad defina el stop.

Cómo funciona

El indicador construyelíneas de tendencia de seguimiento utilizando las Bandas de Bollinger:

  • En unatendencia alcista, labanda inferior sigue al precio y sólo puede subir.

  • En una tendenciabajista, labanda superior sigue al precio y sólo puede bajar.

  • Cuando cambia la tendencia, la lógica de seguimientose restablece automáticamente.

UnaZona Segura opcional(desviación extra) le permite ampliar o reducir la distancia de arrastre sin cambiar el periodo de Bollinger.

Características principales

✔ Detección de tendencia basada en la volatilidad
✔ Líneas de tendencia de arrastre (comportamiento escalonado)
✔ Desviación extra opcional (Zona segura)
✔ Restablecimiento automático al cambiar la tendencia
✔ Las líneas internas y externas comparten valores idénticos
✔ Lógica sin repintado
✔ Vista de gráfico limpia y despejada
✔ Búfer de señal amigable para EA
✔ Funciona en todos los símbolos y marcos temporales.

📊 Lógica de señales

El indicador proporciona un búfer de señal numérica que se puede utilizar en Expert Advisors o escáneres:

  • +1 Tendencia alcista

  • -1 Tendencia bajista

  • 0 Neutral / transición

Sólo una línea de tendencia es visible a la vez, haciendo que la dirección de la tendencia sea inmediatamente clara.

⚙️ Parámetros de entrada

  • Periodo Bollinger - periodo base de cálculo

  • Desviación Bollinger - multiplicador de la desviación estándar

  • Zona Segura (Desviación Extra) - amortiguador de volatilidad opcional

  • Precio Aplicado - precio utilizado para los cálculos

Los mejores casos de uso

  • Estrategias de seguimiento de tendencias

  • Trailing stops basados en la volatilidad

  • Gestión y salidas de operaciones

  • Herramienta de confirmación para la negociación discrecional

  • EA y sistemas de trading algorítmico

Notas importantes

  • El indicadorno se repinta

  • Las señales se calculan estrictamente sobre barras cerradas

  • Diseñado para los comerciantes que valoranla claridad, la disciplina y la lógica de tendencia consciente de la volatilidad


Productos recomendados
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indicadores
The Binary Profit Maker, Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando recibes una señal de él, esperas a que la vela con la señal se cierre y entras en tu operación al principio de la siguiente vela. Una flecha púrpura hacia arriba significa comprar y una flecha púrpura hacia abajo significa vender. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo entrar en el comercio? 1 minuto vela 1 minuto expi
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando reciba una señal de él, espere a que la vela con la señal se cierre y entre en su operación al comienzo de la siguiente vela nueva . Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Te parece bien? 1 minute candle 1 minute expire
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Hull Pro MTF Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
Estimados operadores este es Nuestro nuevo Indicador llamadoHull Pro MTF Indicador - Precision Multi-Timeframe Trend Visualizer Visión general El Indicador Hull Pro MTF es una herramienta visual multitemporal basada en Heiken-Ashi de última generación diseñada para el análisis descendente del mercado . Combina la potencia de la lógica de las medias móviles de Hull (HMA ) y el suavizado Heiken-Ashi multinivel para revelar el sesgo direccional, los rangos de volatilidad y la simetría de precio
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
Dashboard Trend Bar Smart Level 9TF Dual MACD
Anon Candra N
Indicadores
Un indicador MACD preciso está disponible. Dashboard Trend Bar Smart Level 9TF Doble MACD. MACD dual, es decir, rápido (MACD 1) y lento (MACD 2) ¿Por qué necesitas un segundo MACD? El uso de indicadores adicionales nos convencerá más en el comercio en vivo Curva 9TF Fast MACD 1 9TF Curva MACD 2 lenta Ángulo MACD en tiempo real 9TF Valor MACD en tiempo real 9TF Dirección MACD en tiempo real 9TFSe encuentra disponible un indicador MACD preciso. Dashboard Trend Bar Smart Level 9TF Doble MACD. MA
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introducción Es una práctica común para los operadores profesionales ocultar su stop loss / take profit a sus brokers. Ya sea por mantener su estrategia para ellos mismos o por miedo a que su broker trabaje en su contra. Usando este indicador, los puntos de stop loss / take profit serán dibujados en el gráfico del producto usando el precio de oferta. Así, usted puede ver exactamente cuando el precio es alcanzado y cerrarlo manualmente. Uso Una vez fijado al gráfico, el indicador escanea las órd
Trend Flasher
Amarnath K M
Indicadores
Flasher de Tendencia La tendencia es su amigo es la edad vieja cita refrán en el ámbito comercial, hay aunque muchas maneras de medir la tendencia y su dirección, la medida más científica y lógicamente significativa será un ATR romper outs para identificar y detectar la tendencia y su aceleración, por lo que hemos creado este fácil de usar panel de identificación de tendencias y optimizado super tendencia basada en múltiples marcos de tiempo del sistema de entrada del panel para ayudar y ayudar
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indicadores
Renko, Heiken Ashi, Barra de Ticks, Barra de Rango. Fácil cambio, fácil configuración, todo en una sola ventana. Coloque el indicador Custom Chart y vea los gráficos Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar en tiempo real en el gráfico real. Coloque la ventana del gráfico offline de forma que el panel de control del indicador sea visible. Cambie el modo de gráfico pulsando un botón. Conecte al gráfico de salida cualquier indicador, asesor experto sin ninguna restricción. No, no funciona en el te
Market Vortex
Adolfina Denysenko
Indicadores
Market Vortex.mq4 es un potente indicador de flecha diseñado para identificar con precisión puntos de inversión y continuaciones de tendencia. Construido sobre un oscilador suavizado y medias móviles adaptativas, ayuda a los operadores a encontrar rápidamente puntos de entrada y salida del mercado sin cálculos complejos. Características principales: Señales de flecha claras: El indicador muestra flechas de Compra/Venta directamente en el gráfico. Funcionamiento en tiempo real: Las señale
Shark Trading
Yaroslav Varankin
Indicadores
El indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias en pequeños marcos de tiempo de hasta m 30 Señales La flecha azul hacia arriba es una señal de compra. La flecha roja dn es una señal de venta. La señal aparecerá junto con el advenimiento de una nueva vela y durante la formación Señales en la vela actual Tiempo de expiración una vela del marco temporal en el que está operando Puede utilizar la media móvil para filtrar señales falsas. O niveles de soporte de escolta. Esta herramien
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Asesores Expertos
Trend PRO Expert Advisor esta desarrollado en base al indicador PipFinite Trend PRO, el mejor indicador del mercado hasta el momento. El algoritmo inteligente de PipFinite Trend Pro detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Este EA abre órdenes cuando el indicador tiene señales de compra/venta y establece SL/TP siguiendo las reglas del indicador. Puede leer más información sobre el indicador PipFinite Trend PRO aquí . Informacion Importante
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Indicadores
Heiken Ashi Smoothed Strategy es un sistema muy simple pero potente para obtener la dirección de la tendencia del mercado de divisas. Este indicador es en realidad 2 indicadores en 1 paquete, Heiken Ashi y Heiken Ashi Smoothed Moving Average ambos incluidos. Porque HA (Heiken Ashi) y HAS (Heiken Ashi Smoothed) se calculan en el mismo evento de un sistema con los búferes necesarios y sólo bucle, por lo que es el HA RÁPIDO, OPTIMIZADO y EFICIENTE teniendo el indicador combinado de MetaTrader 4. Us
FX Flow
Eva Stella Conti
Indicadores
El indicador FX Flow se puede utilizar como un anticipo de la próxima tendencia, preferiblemente confirmada por Price Action u otro oscilador (RSi, Stochastic ..). Toma en cuenta los flujos de dinero de las principales divisas USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY y los procesa. Excelente herramienta para índices, pero también para correlaciones entre monedas. Funciona en todos los períodos de tiempo. Línea azul: mercado alcista Línea amarilla: mercado bajista Nota : si el indicador abre la ve
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Raptor HTF Stochastic
Michal Iwanski
Indicadores
El estocástico HTF muestra el oscilador estocástico desde un marco temporal superior. Por ejemplo: Puede ver el Estocástico D1 en un gráfico M30. Tiene todos los parámetros disponibles como un estocástico normal. El Estocástico HTF es visible para todos los marcos de tiempo por debajo del que usted configure. Así que si usted elige el período H4 puede ver el oscilador estocástico de ese marco de tiempo en los gráficos H1, M30, M15, M5 y M1. Para la configuración M30, puede tener estocástico M30
Good Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
El indicador está diseñado para las opciones binarias y las operaciones a corto plazo en Forex Para entrar en un comercio cuando aparece una señal azul flecha hacia arriba comprar rojo flecha hacia abajo señal de venta Para Forex entrar en una señal de salida en la señal opuesta o tomar ganancias Para las opciones binarias Entrar en 1 vela, si el acuerdo va negativo, establecer una captura en la siguiente vela Funciona en todos los marcos de tiempo Si se aplica un filtro como Rsi, obtendrá una b
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicadores
Advanced Stochastic Scalper - es un indicador profesional basado en el popular oscilador estocástico. Advanced Stochastic Scalper es un oscilador con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa, mientras que en el oscilador estocástico estándar, estos niveles son estáticos y no cambian. Esto permite a Advanced Stochastic Scalper adaptarse a los constantes cambios del mercado. Cuando aparece una señal de compra o de venta, se dibuja una flecha en el gráfico y se activa una alerta que le permite
Signal Undefeated
Harun Celik
Indicadores
El indicador Signal Undefeated está diseñado para operar con tendencias y señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar una señal a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. Sólo puede operar con este indicador. Las señales generadas se muestran en la pantalla gráfica. Gracias a las funciones d
Pro Magic Signal
Harun Celik
Indicadores
El indicador Pro Magic Signal está diseñado para operar con señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar una señal a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. El indicador ciertamente no se repinta. El punto en el que se da la señal no cambia. Gracias a las características de alerta puede obte
Major Trend Histogram mk
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de Tendencia Principal" para MT4, sin repintado. - El indicador "Histograma de Tendencia Principal" está diseñado para detectar tendencias significativas. - El indicador puede tener dos colores: rosa para tendencia bajista y verde para tendencia alcista (los colores se pueden cambiar). - Detecta tendencias en sus etapas iniciales, mucho más eficiente que cualquier media móvil estándar. - El "Histograma de Tendencia Principal" se puede combinar con otros métod
Urgently
Tatiana Savkevych
Indicadores
El indicador Urgently está diseñado para determinar rápidamente la situación del mercado, reflejar su estado y señalar niveles rentables para la apertura de operaciones. Las condiciones del mercado cambian con bastante rapidez, lo que requiere una calibración constante de las estrategias de negociación. Se recomienda su uso junto con cualquiera de los osciladores. El indicador de tendencia del mercado de divisas Urgently muestra la dirección de la tendencia y los puntos de entrada. Suaviza las f
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Advanced Trend Scalper
Evgeny Belyaev
Indicadores
El indicador Advanced Trend Scalper está diseñado para ayudar tanto a los operadores principiantes como a los profesionales. El indicador analiza el mercado y le da señales de compra y venta. No utiliza ningún otro indicador, funciona sólo con las acciones del mercado. La señal aparece justo después del cierre de la vela y no se vuelve a pintar. El algoritmo eficiente proporciona un alto grado de fiabilidad de tales señales. Advanced Trend Scalper para el terminal MetaTrader 5 : https://www.mql5
Beta Signal
Svyatoslav Kucher
Indicadores
Beta Signal es un indicador diseñado para buscar extremos locales y determinar la tendencia actual. Los cálculos del indicador utilizan la metodología del autor. Con la ayuda del indicador puede determinar los lugares de posible reversión de precios, preferiblemente en la dirección de la tendencia, pero también con suficiente precisión y en contra de ella. También con la ayuda del indicador puede determinar la tendencia actual. El indicador es adecuado para cualquier par de divisas, pero para un
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Indicadores
El indicador King of Forex Trend Cloud es un indicador de seguimiento de tendencia basado en medias móviles. El indicador pretende captar tanto el principio como el final de una tendencia. Este indicador puede utilizarse para predecir tendencias de mercado a corto y largo plazo. El rey de Forex Trend Cloud si emparejado junto con el rey de Forex Trend Indicador puede dar una imagen amplia en el análisis de mercado y las previsiones. He adjuntado imágenes tanto para el rey de Forex Trend Cloud po
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Otros productos de este autor
Trend Stop
Mario Jemic
Indicadores
Parada de tendencia Introducción Trend Stop es una sencilla pero potente herramienta de seguimiento de tendencias y colocación de stops para MetaTrader 4. Calcula el máximo o mínimo de los últimos N periodos y traza una línea dinámica que reacciona instantáneamente a los cambios de tendencia. Calcula el máximo más alto o el mínimo más bajo de los últimos N periodos y traza una línea dinámica que reacciona instantáneamente a los cambios de tendencia. El resultado es un filtro de tendencia limpio
Fractal Pivot Lines MT4
Mario Jemic
Indicadores
Fractal Pivot Lines - Visión general del indicador Fractal Pivot Lines es un indicador personalizado de estructura de tendencia para MetaTrader 4 . Conecta automáticamente los máximos y mínimos fractales clave con líneas dinámicas para que pueda ver cómo el precio respeta la estructura local, construye canales y se prepara para posibles retrocesos. En lugar de mirar docenas de velas y adivinar dónde están los pivotes reales, el indicador convierte los fractales en claros caminos de soporte/resi
Reverse Engineered RSI MT4
Mario Jemic
Indicadores
Ingeniería inversa RSI Introducción Reverse Engineered RSI transforma la forma en que los operadores utilizan el indicador RSI. En lugar de mostrar el RSI en una ventana separada del oscilador, esta herramienta proyecta los niveles clave del RSI (30, 50 y 70) directamente en el gráfico de precios . Esto permite a los operadores ver dónde se alinean las zonas de sobrecompra, sobreventa y equilibrio con los niveles de precios reales, sin tener que cambiar de gráfico o adivinar las condiciones de
Reverse MACD MT4
Mario Jemic
Indicadores
Reversing MACD - Visión general del indicador El Reversing MACD es una herramienta de análisis prospectivo que calcula el precio exacto que debería alcanzar la siguiente barra para que la línea MACD y la línea de señal se crucen en la vela siguiente . En lugar de esperar a que se produzca un cruce a posteriori, el indicador responde a una pregunta más poderosa: "¿A qué precio se cruzará el MACD en la siguiente barra ?". Idea central del indicador El MACD tradicional reacciona a los cambios de pr
Projected Moving Average MT4
Mario Jemic
Indicadores
Media móvil proyectada Una herramienta de media móvil limpia y práctica diseñada para operadores que desean una visión más clara de la dirección de la tendencia a corto y medio plazo. La Media Móvil Proyectada desplaza una SMA estándar hacia delante la mitad de su periodo, creando una zona de proyección suave que se actualiza dinámicamente con cada nueva vela. Esto hace que sea más fácil anticipar visualmente hacia dónde se dirige la media móvil sin repintar los valores pasados. Características
Weinstein Stage Analysis MT4
Mario Jemic
Indicadores
Weinstein Stage Analysis (MTF) - Indicador Profesional de Estructura de Mercado Este indicador implementa el Análisis por Etapas de Stan Weinstein de una forma limpia, moderna y totalmente correcta para MetaTrader 5. Identifica automáticamente las cuatro etapas clásicas del mercado: Etapa 1 - Base / Acumulación Etapa 2 - Tendencia de avance Etapa 3 - Distribución Etapa 4 - Tendencia decreciente A diferencia de muchas versiones simplificadas, este indicador Calcula la tendencia en una media móvil
Trend Stop MT5
Mario Jemic
Indicadores
Parada de tendencia Introducción Trend Stop es una sencilla pero potente herramienta de seguimiento de tendencias y colocación de stops para MetaTrader 5. Calcula el máximo más alto o el mínimo más bajo de los últimos N periodos y traza una línea dinámica que reacciona instantáneamente a los cambios de tendencia. El resultado es un filtro de tendencia limpio y fiable, y una guía práctica para colocar niveles óptimos de stop, sin ruido ni retrasos innecesarios. Si usted es un operador de tendenci
Fractal Pivot Lines
Mario Jemic
Indicadores
Fractal Pivot Lines - Visión general del indicador Fractal Pivot Lines es un indicador personalizado de estructura de tendencia para MetaTrader 5 . Conecta automáticamente los máximos y mínimos fractales clave con líneas dinámicas para que pueda ver cómo el precio respeta la estructura local, construye canales y se prepara para posibles retrocesos. En lugar de mirar docenas de velas y adivinar dónde están los pivotes reales, el indicador convierte los fractales en claros caminos de soporte/resi
Reverse Engineered RSI MT5
Mario Jemic
Indicadores
Ingeniería inversa RSI Introducción Reverse Engineered RSI transforma la forma en que los operadores utilizan el indicador RSI. En lugar de mostrar el RSI en una ventana separada del oscilador, esta herramienta proyecta los niveles clave del RSI (30, 50 y 70) directamente en el gráfico de precios . Esto permite a los operadores ver dónde se alinean las zonas de sobrecompra, sobreventa y equilibrio con los niveles de precios reales, sin tener que cambiar de gráfico o adivinar las condiciones de
Reverse MACD MT5
Mario Jemic
Indicadores
Reversing MACD - Visión general del indicador El Reversing MACD es una herramienta de análisis prospectivo que calcula el precio exacto que debería alcanzar la siguiente barra para que la línea MACD y la línea de señal se crucen en la vela siguiente . En lugar de esperar a que se produzca un cruce a posteriori, el indicador responde a una pregunta más poderosa: "¿A qué precio se cruzará el MACD en la siguiente barra ?". Idea central del indicador El MACD tradicional reacciona a los cambios de pr
Projected Moving Average MT5
Mario Jemic
Indicadores
Media móvil proyectada Una herramienta de media móvil limpia y práctica diseñada para los operadores que desean una visión más clara de la dirección de la tendencia a corto y medio plazo. La Media Móvil Proyectada desplaza una SMA estándar hacia delante la mitad de su periodo, creando una zona de proyección suave que se actualiza dinámicamente con cada nueva vela. Esto facilita anticipar visualmente hacia dónde se dirige la media móvil sin repintar valores pasados. Características principales SM
Weinstein Stage Analysis MT5
Mario Jemic
Indicadores
Weinstein Stage Analysis (MTF) - Indicador Profesional de Estructura de Mercado Este indicador implementa el Análisis por Etapas de Stan Weinstein de una forma limpia, moderna y totalmente correcta para MetaTrader 5. Identifica automáticamente las cuatro etapas clásicas del mercado: Etapa 1 - Base / Acumulación Etapa 2 - Tendencia de avance Etapa 3 - Distribución Etapa 4 - Tendencia decreciente A diferencia de muchas versiones simplificadas, este indicador Calcula la tendencia en una media móvil
Bollinger Trend Lines MT5
Mario Jemic
Indicadores
Líneas de Tendencia de Bollinger - MT4 & MT5 Bollinger Trend L ines es un indicador de tendencia profesional basado en la volatilidad, diseñado para identificar claramente la dirección de la tendencia y los niveles de stop dinámicos utilizando las Bandas de Bollinger. Se basa en un principio fundamental: sigue la tendencia, ignora el ruido y deja que la volatilidad defina el stop. Cómo funciona El indicador construye líneas de tendencia de seguimiento utilizando las Bandas de Bollinger: En un
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario