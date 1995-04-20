Projected Moving Average MT4

Una herramienta de media móvil limpia y práctica diseñada para operadores que desean una visión más clara de la dirección de la tendencia a corto y medio plazo.

La Media Móvil Proyectada desplaza una SMA estándar hacia delante la mitad de su periodo, creando una zona de proyección suave que se actualiza dinámicamente con cada nueva vela.

Esto hace que sea más fácil anticipar visualmente hacia dónde se dirige la media móvil sin repintar los valores pasados.

Características principales

SMA desplazada hacia delante (Longitud/2) para una proyección de tendencia más clara

Área de previsión actualizada en tiempo real

Retraso mínimo en comparación con la SMA clásica

Simple, limpio y fácil de interpretar

Funciona con todos los símbolos y plazos

Ligero, optimizado y rápido

Cómo funciona

El indicador calcula una Media Móvil Simple estándar pero la muestra por delante del precio, creando un segmento "futuro" igual a la mitad del periodo de entrada.

Esta parte proyectada se actualiza cada vela y ayuda a los operadores a estimar visualmente la próxima dirección de la tendencia, la pendiente y los posibles puntos de inflexión.

Casos prácticos

Confirmación de tendencias

Proyección visual de la dirección de la media móvil

Identificación de desaceleraciones tempranas de la tendencia

Mejora de los sistemas de negociación discrecional

Sin señales. Sin flechas. Sin reglas de negociación.

Sólo una SMA limpia y desplazada hacia delante para los operadores que prefieren la claridad a la complejidad.