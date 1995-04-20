Projected Moving Average MT4
- Indicadores
- Mario Jemic
- Versión: 1.3
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Una herramienta de media móvil limpia y práctica diseñada para operadores que desean una visión más clara de la dirección de la tendencia a corto y medio plazo.
La Media Móvil Proyectada desplaza una SMA estándar hacia delante la mitad de su periodo, creando una zona de proyección suave que se actualiza dinámicamente con cada nueva vela.
Esto hace que sea más fácil anticipar visualmente hacia dónde se dirige la media móvil sin repintar los valores pasados.
Características principales
-
SMA desplazada hacia delante (Longitud/2) para una proyección de tendencia más clara
-
Área de previsión actualizada en tiempo real
-
Retraso mínimo en comparación con la SMA clásica
-
Simple, limpio y fácil de interpretar
-
Funciona con todos los símbolos y plazos
-
Ligero, optimizado y rápido
Cómo funciona
El indicador calcula una Media Móvil Simple estándar pero la muestra por delante del precio, creando un segmento "futuro" igual a la mitad del periodo de entrada.
Esta parte proyectada se actualiza cada vela y ayuda a los operadores a estimar visualmente la próxima dirección de la tendencia, la pendiente y los posibles puntos de inflexión.
Casos prácticos
-
Confirmación de tendencias
-
Proyección visual de la dirección de la media móvil
-
Identificación de desaceleraciones tempranas de la tendencia
-
Mejora de los sistemas de negociación discrecional
Sin señales. Sin flechas. Sin reglas de negociación.
Sólo una SMA limpia y desplazada hacia delante para los operadores que prefieren la claridad a la complejidad.