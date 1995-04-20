Reverse Engineered RSI MT4

Introducción

ReverseEngineered RSI transforma la forma en que los operadores utilizan el indicador RSI.

En lugar de mostrar el RSI en una ventana separada del oscilador, esta herramienta proyecta los niveles clave del RSI (30, 50 y 70) directamente en el gráfico de precios.

Esto permite a los operadores ver dónde se alinean las zonas de sobrecompra, sobreventa y equilibrio con los niveles de precios reales, sin tener que cambiar de gráfico o adivinar las condiciones de impulso.

Obtendrá niveles precisos de soporte y resistencia derivados del RSI directamente en el gráfico de velas.

Si alguna vez quiso saber exactamente dónde se encuentra el RSI 30 o el RSI 70 en el precio, ahora puede hacerlo.

El RSI tradicional tiene un gran inconveniente:

👉 O culta los niveles de momentum fuera del gráfico, forzando a los traders a mapear mentalmente los movimientos del RSI sobre el precio.

Reverse Engineered RSI resuelve esto mediante el cálculo matemático:

✔ el precio exacto al que el RSI sería igual a 30

✔ el precio exacto al que RSI sería igual a 50

✔ el precio exacto al que el RSI sería igual a 70

A continuación, estos valores se proyectan como líneas dinámicas en tiempo real.

Sin conjeturas.

Sin ventanas de conmutación.

Sin pérdida de datos de impulso.

1. Soporte y Resistencia RSI (¡directamente en el precio!)

Los niveles de RSI proyectados actúan como:

soporte dinámico

resistencia dinámica

zonas de giro

zonas de agotamiento

El precio suele reaccionar precisamente en estos límites proyectados por el RSI, porque representan los umbrales de impulso subyacentes del mercado.

2. Un gráfico, toda la información

Se acabaron los rebotes:

el gráfico principal

la ventana RSI

Todos los niveles RSI están integrados en la propia acción del precio.

Esto hace que su análisis sea más limpio, rápido e intuitivo.

3. Detecte antes los retrocesos

A medida que se acerca el precio:

Proyección RSI 30 → zona de sobreventa

Proyección RSI 70 → zona de sobrecompra

RSI 50 → zona de equilibrio / confirmación de tendencia.

Los operadores pueden ver visualmente:

✔ dónde cambia el impulso

✔ dónde es probable que se produzcan retrocesos

✔ dónde el precio está estirado o equilibrado

Todo ello sin abandonar el gráfico principal.

4. Perfecto para los operadores de acción del precio

El RSI de ingeniería inversa unifica:

la lógica del momentum

estructura precio-acción

El RSI se convierte en una parte activa de su gráfico, no en un oscilador oculto.

✔ Funciona en todos los instrumentos: Forex, índices, cripto, metales, acciones

✔ Funciona en todos los plazos

✔ No repinta

✔ Muy ligero - no ralentiza MT4

✔ Perfecto para el comercio de tendencia, inversiones, rupturas, scalping

✔ Excelente para la confluencia con S / R, medias móviles, fractales, y más

1. Rebote Trading

El precio toca la línea RSI 30 → busca configuraciones de reversión alcista.

El precio toca la línea RSI 70 → busque agotamiento bajista.

2. Confirmación de ruptura

Una ruptura limpia por encima/por debajo de la proyección del RSI 50 suele dar señales:

continuación de la tendencia

cambio de impulso

fuerte sesgo direccional

3. Canales basados en el impulso

Las proyecciones del RSI 30-50-70 crean un "corredor de impulso" natural en torno al precio.

4. Objetivos y Stops

Utilice los niveles proyectados por el RSI como:

objetivos de beneficios

zonas de colocación de stops

marcadores de agotamiento

Reverse Engineered RSI (MT4) le permite ver el RSI directamente en el precio, dándole:

una estructura más clara

señales más tempranas

confluencia más fuerte

ejecución más rápida

Convierte los datos de impulso ocultos en niveles de precios visibles y negociables.

Si desea zonas RSI exactas asignadas a precios de mercado reales, este indicador le ofrece una ventaja que ningún RSI normal puede proporcionarle.