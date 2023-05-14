PositionCalculatorMT4

La Calculadora de Posiciones calcula cuántos lotes operar en función de:

  • Niveles de entrada y stop-loss
  • Tolerancia al riesgo
  • Tamaño de la cuenta (saldo, capital o incluso cuenta de ahorros)
  • Divisa de la cuenta
  • Tipos de cambio

- La pestaña principal del panel proporciona el control principal sobre las funciones del EA y sirve para generar los resultados de cálculo más importantes: el tamaño de la posición, el riesgo, la recompensa y la relación riesgo-recompensa.

- La pestaña de riesgo puede ayudarle a evaluar el perfil de riesgo y recompensa actual y potencial. Mediante un sencillo algoritmo, el EA calcula el riesgo de las posiciones abiertas actualmente y de las órdenes pendientes en función de sus niveles de stop-loss (o la ausencia de ellos). También evalúa la recompensa potencial de las posiciones ya abiertas y la posición calculada por el asesor experto en función de los niveles de take-profit. El método de análisis de riesgos empleado no tiene en cuenta las situaciones complejas que implican órdenes y posiciones cubiertas.

- La pestaña de margen proporciona información sobre el margen de la posición calculada, la cantidad de margen utilizado y disponible después de abrir la posición calculada, y el mayor tamaño de posición posible teniendo en cuenta el margen disponible actual y el apalancamiento.

- La pestaña de swaps muestra detalles sobre los pagos de intereses a un día asociados al instrumento de negociación actual y al tamaño de la posición calculada. Muestra el tipo de swaps, swaps nominales, diarios, anuales, por lote, por tamaño de posición calculado, y tanto para posiciones largas como cortas.

- La pestaña de negociación le permite operar basándose en los resultados del cálculo y también controlar el proceso de negociación.

El uso de este asesor experto es muy sencillo si su objetivo principal es calcular el tamaño de la posición en función de su stop-loss y los parámetros actuales del mercado y, a continuación, ejecutar la operación en base a ese tamaño de posición calculado.

Puede establecer un atajo de teclado a través del parámetro de entrada TradeHotKey. Puede utilizar una sola tecla (por ejemplo, "T") o una combinación de las teclas Shift y Ctrl (por ejemplo, "Ctrl+Shift+T").

Sultan Ali
29
Sultan Ali 2025.07.03 12:47 
 

very nice

Lord Pepe
36
Lord Pepe 2025.04.09 20:42 
 

Great indicator. Wish it executed orders.

samabey
71
samabey 2024.10.10 18:14 
 

This is a very good indicator for money management. Easy to use. For best usage watch the the indicator's tutorial.

PositionCalculatorMT5
Nguyen Duy Trung
4.81 (31)
Utilidades
La Calculadora de Posiciones calcula cuántos lotes negociar en función de: Niveles de entrada y stop-loss Tolerancia al riesgo Tamaño de la cuenta (saldo, capital o incluso cuenta de ahorros) Divisa de la cuenta Tipos de cambio - La pestaña principal del panel proporciona el control principal sobre las funciones del EA y sirve para generar los resultados de cálculo más importantes: el tamaño de la posición, el riesgo, la recompensa y la relación riesgo-recompensa. - La pestaña de riesgo puede ay
FREE
Gann Swing Chart
Nguyen Duy Trung
Indicadores
Este indicador muestra Gann Swing Chart (Una Barra) con onda multicapa. 1. Capa de onda F1 : Las ondas Gann se dibujan en base a las velas. La onda SGann (Swing de Gann) se dibuja basada en la onda Gann de la capa de onda F1. 2. Capa de onda F2: Es una onda Gann dibujada basada en la onda SGann de la capa de onda F1. Las ondas SGann se dibujan en base a las ondas Gann de la capa de ondas F2. 3. 3. Capa de onda F3: Es una onda Gann dibujada basada en la onda SGann de la capa de onda F2. Las ondas
FREE
