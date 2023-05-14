PositionCalculatorMT4
- Utilidades
- Nguyen Duy Trung
- Versión: 3.13
- Actualizado: 3 diciembre 2025
La Calculadora de Posiciones calcula cuántos lotes operar en función de:
- Niveles de entrada y stop-loss
- Tolerancia al riesgo
- Tamaño de la cuenta (saldo, capital o incluso cuenta de ahorros)
- Divisa de la cuenta
- Tipos de cambio
- La pestaña principal del panel proporciona el control principal sobre las funciones del EA y sirve para generar los resultados de cálculo más importantes: el tamaño de la posición, el riesgo, la recompensa y la relación riesgo-recompensa.
- La pestaña de riesgo puede ayudarle a evaluar el perfil de riesgo y recompensa actual y potencial. Mediante un sencillo algoritmo, el EA calcula el riesgo de las posiciones abiertas actualmente y de las órdenes pendientes en función de sus niveles de stop-loss (o la ausencia de ellos). También evalúa la recompensa potencial de las posiciones ya abiertas y la posición calculada por el asesor experto en función de los niveles de take-profit. El método de análisis de riesgos empleado no tiene en cuenta las situaciones complejas que implican órdenes y posiciones cubiertas.
- La pestaña de margen proporciona información sobre el margen de la posición calculada, la cantidad de margen utilizado y disponible después de abrir la posición calculada, y el mayor tamaño de posición posible teniendo en cuenta el margen disponible actual y el apalancamiento.
- La pestaña de swaps muestra detalles sobre los pagos de intereses a un día asociados al instrumento de negociación actual y al tamaño de la posición calculada. Muestra el tipo de swaps, swaps nominales, diarios, anuales, por lote, por tamaño de posición calculado, y tanto para posiciones largas como cortas.
- La pestaña de negociación le permite operar basándose en los resultados del cálculo y también controlar el proceso de negociación.El uso de este asesor experto es muy sencillo si su objetivo principal es calcular el tamaño de la posición en función de su stop-loss y los parámetros actuales del mercado y, a continuación, ejecutar la operación en base a ese tamaño de posición calculado.
Puede establecer un atajo de teclado a través del parámetro de entrada TradeHotKey. Puede utilizar una sola tecla (por ejemplo, "T") o una combinación de las teclas Shift y Ctrl (por ejemplo, "Ctrl+Shift+T").
very nice