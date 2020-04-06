Pattern and level

Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2286646?source=Site+Signals+Mi operativa desde febrero.El riesgo es del 0,25% por operación desde el depósito(recomendado)


El Asesor Experto busca 16 patrones de 4 barras en un fuerte nivel de soporte o resistencia.


Laspruebas se llevaron a cabodurante el período de 15años2010-2024(12) con unriesgofijo de 25 dólaresporoperación(prueba), que equivaleal 025%de10.000dólares(o2,5%de1.000 dólares). El riesgofijo permite verel correcto funcionamiento delbot.


Tambiénhayunfiltropordíaypormes. En la discusión dela mampostería,subolos archivos.set.El nombre del fichero indica el par de divisas y el timeframe a fijar " usdjpy m15 leveltf 30 ms - set on the USDJPY tab and set the timeframe to 15 minutes". Abre 12 pestañas de las divisas especificadas con el marco temporal especificado, ponemos este robot en cada una y descargamos el archivo .set con la configuración

Se recomienda utilizarlo en cuentas del tipo PRO.ECN (o análogas) con un spread mínimo.

