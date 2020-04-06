Pattern and level

Сигнал- https://www.mql5.com/ru/signals/2286646?source=Site+Signals+My торговля с февраля . Риск 0,25% на сделку от депозита (рекомендуется).

Советник осуществляет поиск 16 паттернов из 4 баров на сильном уровне поддержки или сопротивления.

Тестирование проводилось на промежутке 15 лет 2010-2024(12) с фиксированным риском на сделку 25 долларов (test), это эквивалент 0,25 % от $10000 долларов(или 2,5% от $1000). Фиксированный риск позволяет увидеть правильную работу бота.



Во кладке обсуждение выкладываю .set файлы. В названии файла указана валютная пара и устанавливаемый таймфрейм " usdjpy m15 leveltf 30 ms - устанавливаем на вкладке USDJPY и устанавливаем таймфрейм 15 минут ". Открываем 12 вкладок указанных валют с указанным тайм фреймом, на каждую ставим данного робота загружаем .set файл с настройками

Рекомендуется использовать на счетах типа PRO.ECN (или аналоги) c минимальным спредом.

