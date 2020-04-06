Pattern and level

Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2286646?source=Site+Signale+Mein Handel seit Februar.Das Risiko ist 0,25% pro Transaktion von der Einzahlung (empfohlen)





Der Expert Advisor sucht nach 16 Mustern von 4 Balken auf einem starken Unterstützungs- oder Widerstandsniveau.





DerTest wurde über denZeitraum von 15Jahren2010-2024(12)durchgeführt mit einemfestenRisiko von $25proHandel(Test),was0.25 %von 10.000$(oder2,5 %von 1.000$). Das festeRisikoermöglicht es Ihnen , die korrekte Funktionsweise desBotszu überprüfen.





Es gibtaucheinenFilternachTagundnachMonat.In der Mauerwerksdiskussionlade ich.set-Dateienhoch.Der Dateiname gibt das Währungspaar und den zu setzenden Zeitrahmen an " usdjpy m15 leveltf 30 ms - set auf der Registerkarte USDJPY und setze den Zeitrahmen auf 15 Minuten". Öffnet 12 Registerkarten der angegebenen Währungen mit dem angegebenen Zeitrahmen, wir setzen diesen Roboter auf jede einzelne und laden die .set-Datei mit den Einstellungen herunter

Es wird empfohlen, ihn auf Konten des Typs PRO.ECN (oder Analoga) mit einem minimalen Spread zu verwenden.