SmartReversals Auto Optimized

SmartReversals Auto Optimized: El Indicador Inteligente Que Se Adapta a Su Gráfico

¿Cansado de indicadores con configuraciones fijas que solo funcionan en un mercado? 😫 ¿Frustrado por interminables optimizaciones manuales sin resultados?

Presentamos SmartReversals Auto Optimized – el primer indicador que se optimiza automáticamente para su gráfico.

La verdadera magia reside en su Motor de Auto-Optimización (Auto-Optimization Engine) incorporado. 💥

🚀 Característica Revolucionaria: Auto-Optimización Inteligente 🚀

¡No más backtesting manual o adivinanza de parámetros!

La primera vez que carga SmartReversals en cualquier gráfico (por ejemplo, EURUSD - H1), comienza automáticamente un proceso intensivo de optimización en segundo plano. (Atención: Este cálculo, que se realiza solo la primera vez para cada Símbolo/Temporalidad, puede tardar entre 5 y 10 minutos. Por favor, sea paciente y deje que se complete.)

Este sistema inteligente 🧠 prueba cientos de combinaciones de sus parámetros de estrategia principales y stop loss dinámicos para encontrar la configuración más rentable para ese símbolo y marco de tiempo específicos.

Después de esta optimización única, el indicador fija la configuración ideal y está listo para proporcionar señales que han demostrado su rendimiento histórico. 📈

Es un indicador verdaderamente adaptativo que se amolda a cualquier mercado.

📊 Informe de Rendimiento Profesional en el Gráfico

¡Transparencia total! Confiamos en nuestro algoritmo y le permitimos ver los resultados. SmartReversals muestra un informe estadístico completo y en vivo directamente en su gráfico. Usted ve exactamente cómo se han desempeñado los parámetros optimizados actuales:

  • 💰 Beneficio Neto Total (en Pips)

  • 🎯 Tasa de Acierto General (%) (Win Rate)

  • 📈 Estadísticas Separadas para Operaciones de Compra y Venta

  • 🚀 Mayor Ganancia / 📉 Mayor Pérdida

  • 📅 P/L por Día de la Semana y Mes

🎯 Otras Características Clave

  • 🔒 SEÑALES 100% QUE NO REPITAN (NON-REPAINT): Todas las señales son finales. Una vez que aparece una flecha, NUNCA se repintará ni cambiará. Lo que ve es lo que obtiene.

  • Señales Precisas de Entrada y Salida: Flechas claras para puntos óptimos de entrada 🟢 y salida 🔴 basadas en nuestro algoritmo avanzado.

  • Stop Loss Dinámico (ATR Stop Loss): ¡Un stop loss inteligente basado en la volatilidad del mercado (ATR), que también se prueba durante el proceso de optimización!

  • Sistema Completo de Alertas: Nunca se pierda una señal 🔔 (Incluye Pop-ups, Notificaciones Push Móviles 📱 y Correo Electrónico 📧).

  • Totalmente Personalizable: Todos los colores, tamaños y formas de las señales son ajustables. 🎨

SmartReversals Auto Optimized elimina las conjeturas de su trading y las reemplaza con inteligencia basada en datos. 🌟

¡Obténgalo hoy y experimente el poder de las decisiones basadas en datos!


Otros productos de este autor
BBRSI Quantum
Mohammad Rahchemandi
5 (2)
Indicadores
BBRSI Quantum (Edición Gratuita)  BBRSI Quantum es un potente indicador 100% Sin Repintado (Non-Repainting) para MetaTrader 4 que genera flechas claras de Compra y Venta basadas en una estrategia avanzada de momentum. Esta herramienta está diseñada para traders que buscan identificar puntos de entrada precisos durante condiciones de sobrecompra o sobreventa. Esa es la edición GRATUITA y totalmente funcional. La Estrategia Central: Bandas de Bollinger sobre el RSI A diferencia de los indicadores
FREE
Prop Guardian
Mohammad Rahchemandi
Utilidades
Prop Guardian Pro - Gestor de Reducción Avanzado con EA Killer Prop Guardian Pro es una completa utilidad de gestión de riesgos diseñada específicamente para traders profesionales y candidatos a Prop Firm (FTMO, MFF, The5ers, etc.). Actúa como un estricto gestor de la mesa de riesgo, asegurando que usted nunca viole sus límites de drawdown. Prop Guardian Pro va más allá de la simple gestión del riesgo al incorporar un motor "Psycho-Manager". Cuando se alcanza un límite, se detiene la negociació
FREE
Trades Manager EA MT4
Mohammad Rahchemandi
Utilidades
Descargar Trade Manager EA por Mr_Green76 para gestionar sus operaciones en MetaTrader 4 - GRATIS ️ Control Dinámico TP/SL - Establezca objetivos basados en dólares o en porcentajes ️ Cierres Parciales Inteligentes - Bloquee automáticamente los beneficios o limite las pérdidas ️ Panel de Control con un solo clic - Gestione las operaciones visualmente, cierre los gráficos automáticamente ️ Etiquetas P/L en Vivo - Estadísticas en tiempo real en su gráfico ️ Guardar/Cargar Preajustes - Nego
FREE
Super Power Scalp Signals
Mohammad Rahchemandi
Indicadores
Este indicador da señales de entrada en la dirección de la tendencia y también la dirección de la tendencia hay modo de remolque de las señales para el tipo de remolque de comercio 1 - swing trading 2- scalping En el modo scalping las señales tienen un pequeño stop loss y un gran R/R En el modo swing se puede esperar más para TP o SL. Indicador No-Repaint Apto para todas las divisas y todos los plazos Detecta tendencias alcistas, bajistas y laterales (posibilidad de cambio de tendencia). Hay dos
Magic PriceAction
Mohammad Rahchemandi
Indicadores
Magic Price Action - Reconocimiento Avanzado de Patrones de Velas por Mr Green76 Eleve sus operaciones de acción de precios con Magic Price Action , un indicador avanzado de MetaTrader 4 que agiliza el análisis de velas a través de la detección automática, la personalización profunda y un panel de control intuitivo en el gráfico. Deje de escanear manualmente los gráficos - deje que Magic Price Action haga el trabajo pesado con la identificación precisa y en tiempo real de patrones clave de vela
SmartTrendMrGreen
Mohammad Rahchemandi
Indicadores
¿Busca precisión y fiabilidad en su estrategia de negociación? Este indicador sin repintado está diseñado para elevar su juego de trading proporcionando señales de entrada alineadas con la dirección de la tendencia actual, ofreciendo una poderosa ventaja para traders de todos los estilos. Características principales: Dos modos de señal para una máxima flexibilidad : 1️⃣ Modo Swing Trading : Ideal para operaciones largas. Mantenga posiciones con confianza y consiga un mayor potencial de benef
Magic PriceAction MT5
Mohammad Rahchemandi
Indicadores
Magic Price Action - Reconocimiento Avanzado de Patrones de Velas por Mr Green76 Eleve sus operaciones de acción de precios con Magic Price Action , un indicador avanzado de MetaTrader 4 que agiliza el análisis de velas a través de la detección automática, la personalización profunda y un panel de control intuitivo en el gráfico. Deje de escanear manualmente los gráficos - deje que Magic Price Action haga el trabajo pesado con la identificación precisa y en tiempo real de patrones clave de vela
