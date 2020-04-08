SmartReversals Auto Optimized: El Indicador Inteligente Que Se Adapta a Su Gráfico

¿Cansado de indicadores con configuraciones fijas que solo funcionan en un mercado? 😫 ¿Frustrado por interminables optimizaciones manuales sin resultados?

Presentamos SmartReversals Auto Optimized – el primer indicador que se optimiza automáticamente para su gráfico.

La verdadera magia reside en su Motor de Auto-Optimización (Auto-Optimization Engine) incorporado. 💥

🚀 Característica Revolucionaria: Auto-Optimización Inteligente 🚀

¡No más backtesting manual o adivinanza de parámetros!

La primera vez que carga SmartReversals en cualquier gráfico (por ejemplo, EURUSD - H1), comienza automáticamente un proceso intensivo de optimización en segundo plano. (Atención: Este cálculo, que se realiza solo la primera vez para cada Símbolo/Temporalidad, puede tardar entre 5 y 10 minutos. Por favor, sea paciente y deje que se complete.)

Este sistema inteligente 🧠 prueba cientos de combinaciones de sus parámetros de estrategia principales y stop loss dinámicos para encontrar la configuración más rentable para ese símbolo y marco de tiempo específicos.

Después de esta optimización única, el indicador fija la configuración ideal y está listo para proporcionar señales que han demostrado su rendimiento histórico. 📈

Es un indicador verdaderamente adaptativo que se amolda a cualquier mercado.

📊 Informe de Rendimiento Profesional en el Gráfico

¡Transparencia total! Confiamos en nuestro algoritmo y le permitimos ver los resultados. SmartReversals muestra un informe estadístico completo y en vivo directamente en su gráfico. Usted ve exactamente cómo se han desempeñado los parámetros optimizados actuales:

💰 Beneficio Neto Total (en Pips)

🎯 Tasa de Acierto General (%) (Win Rate)

📈 Estadísticas Separadas para Operaciones de Compra y Venta

🚀 Mayor Ganancia / 📉 Mayor Pérdida

📅 P/L por Día de la Semana y Mes

🎯 Otras Características Clave

🔒 SEÑALES 100% QUE NO REPITAN (NON-REPAINT): Todas las señales son finales. Una vez que aparece una flecha, NUNCA se repintará ni cambiará. Lo que ve es lo que obtiene.

Señales Precisas de Entrada y Salida: Flechas claras para puntos óptimos de entrada 🟢 y salida 🔴 basadas en nuestro algoritmo avanzado.

Stop Loss Dinámico (ATR Stop Loss): ¡Un stop loss inteligente basado en la volatilidad del mercado (ATR), que también se prueba durante el proceso de optimización!

Sistema Completo de Alertas: Nunca se pierda una señal 🔔 (Incluye Pop-ups, Notificaciones Push Móviles 📱 y Correo Electrónico 📧).

Totalmente Personalizable: Todos los colores, tamaños y formas de las señales son ajustables. 🎨

SmartReversals Auto Optimized elimina las conjeturas de su trading y las reemplaza con inteligencia basada en datos. 🌟

¡Obténgalo hoy y experimente el poder de las decisiones basadas en datos!